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24 Ekim 2019 Perşembe 14:27:18 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 14:29:00

'Baba Parası' 1 Ocak 2020'de vizyona girecek

Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği "Baba Parası", 1 Ocak 2020'de izleyiciyle buluşacak.

"Ailecek Şaşkınız", "Çalgı Çengi" ve "Düğün Dernek" filmleriyle tanınan Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği "Baba Parası", 1 Ocak 2020'de izleyiciyle buluşacak.

TR 40 33 Productions'ın yapımcılığında çekimleri tamamlanan filme ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan başrol oyuncusu Murat Cemcir, komedi filmlerinde pek rastlanmayan şekilde üç farklı mezarlıkla cami ve hastanede çekimleri tamamladıklarını belirtti.

Filmin bütçesine ilişkin bilgi vermeyen Cemcir, daha önceki filmlerinden farklı bir yapım olduğunu kaydederek, "İlk defa aksiyon-komedi yapıyoruz. Ben Devrim'in (Yakut) bu kadar hızlı koştuğunu da bu filmde gördüm." ifadelerine yer verdi.

Murat Cemcir, vizyona giren ve girecek olan yerli komedi filmlerinden memnuniyetini dile getirerek, "Kahkahanın rekabeti olmaz. Dün akşam da Alilerin (Ali Atay) filmi Cinayet Süsü'nün galası vardı. Biz istiyoruz ki daha çok komedi filmi çekilsin, farklı tarzlarda. Umarım hepsi başarılı olur." dedi.

Bir soru üzerine, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar ile ortak bir film yapmak istediklerini aktaran Cemcir, "Biz her zaman söylüyoruz. Cem de Şahan da bizim arkadaşımız. Daha önce de konuştuk. Fakat denk getiremedik bir türlü. Bakalım." değerlendirmesini yaptı.

"Değişik mekanlarda komedi yaptık"

Aydemir'in tüm filmlerinde birlikte çalıştığı oyuncu Ahmet Kural da filmde çok sayıda aksiyon sahnesi olduğuna dikkati çekerek, "Dublörümüz vardı ama ben yapabilir miyim diye baktım ve birkaç sahneyi yaptım. Çok da zor sahneler değildi. Çok şükür kazasız atlattık." diye konuştu.

Oyuncu Devrim Yakut, senaryoyu ilk okuduğunda bir solukta bitirdiğine dikkati çekerek, "Hemen Selçuk'u aradım ve 'Selçuk bu saate kadar yazdığın en iyi şeyi yazmışsın. İnşallah sonu da güzel olur.' dedim. Hala aynı fikirdeyim." şeklinde konuştu.

Usta oyuncu Rasim Öztekin de ilginç bir yapım olacağının altını çizerek, "Değişik mekanlarda komedi yaptık bu sefer. Fakat mekanlar değişik olmasına rağmen, seyredince göreceksiniz, ölümle burun burunaydık. Biz çok eğlendik buna rağmen. Çünkü sahiden Selçuk döktürmüştü. Çok komikti. Dolayısıyla çok eğlenerek çektik. İnşallah o eğlence size de geçer." dedi.

Öztekin, büyük bir konfor içinde çalıştıklarının altını çizerek, yapımcılara teşekkür etti.

Genç oyuncu Yağmur Tanrısevsin ise harika bir yapım olacağını söyleyerek, "İnanılmaz komik bir film geliyor. Heyecanlıyız." ifadelerine yer verdi.

Özgür Emre Yıldırım, Ayhan Taş ve Deniz Barut'un da rol aldığı film, para için insanın ne kadar ileri gidebileceğinin komedisini ele alıyor.

(AA)

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