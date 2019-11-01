'Aziz İstanbul'un aziz şairi: Yahya Kemal Beyatlı

  • Bist 100
    98700.8
  • Dolar
    5,7320
  • Euro
    6,4002
  • Altın
    278,0930
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Avrupa'daki en ileri seviye beş dijital hastanenin 3'ü Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Avrupa'daki en ileri seviye beş dijital hastanenin 3'ü Türkiye'de
Prof. Dr. Tokgözoğlu: Kalp damar hastalıkları erken yaşa çekildi Prof. Dr. Tokgözoğlu: Kalp damar hastalıkları erken yaşa çekildi
Prof. Dr. Akay: KTEPH, farkında olursak tedavi edebileceğimiz bir hastalık Prof. Dr. Akay: KTEPH, farkında olursak tedavi edebileceğimiz bir hastalık
Tarihi Numune binası yine sağlığa hizmet edecek Tarihi Numune binası yine sağlığa hizmet edecek
Ekonomist Sachs: Dünyanın geleceği için yeni ekonomik sistem gerekiyor Ekonomist Sachs: Dünyanın geleceği için yeni ekonomik sistem gerekiyor
Galatasaray performansıyla parmak ısırtıyor Galatasaray performansıyla parmak ısırtıyor
PYD elebaşı Şahin Cilo’nun PKK kampından yeni fotoğrafları ortaya çıktı PYD elebaşı Şahin Cilo’nun PKK kampından yeni fotoğrafları ortaya çıktı
'Sertifikasız çiğ süt' satışı uyarısı 'Sertifikasız çiğ süt' satışı uyarısı
İlçe hastanesinin 'dijital' başarısı İlçe hastanesinin 'dijital' başarısı
Safra kesesinden 200 taş çıkarıldı Safra kesesinden 200 taş çıkarıldı
Sabiha Gökçen Havalimanında danışma hizmeti verecek robot göreve başladı Sabiha Gökçen Havalimanında danışma hizmeti verecek robot göreve başladı
Kawhi Leonard Clippers'a galibiyeti getirdi Kawhi Leonard Clippers'a galibiyeti getirdi
Avrupa Kandil'le yarışıyor! Terörün merkezi oldular Avrupa Kandil'le yarışıyor! Terörün merkezi oldular
ABD yapımı İHA düşürüldü ABD yapımı İHA düşürüldü
Astronotların nasıl uyuduklarını gösteren ürpertici video Astronotların nasıl uyuduklarını gösteren ürpertici video
Boğazını kestikten sonra cesedini su kuyusuna atmışlar Boğazını kestikten sonra cesedini su kuyusuna atmışlar
Astronotların nasıl uyuduklarını gösteren ürpertici video Astronotların nasıl uyuduklarını gösteren ürpertici video
Beşiktaş'ta transfer bütçesini Larin ve Mirin karşılayacak Beşiktaş'ta transfer bütçesini Larin ve Mirin karşılayacak
Bugün Kandil mi 2019? Mevlid Kandili Kasım'ın kaçında? Bugün Kandil mi 2019? Mevlid Kandili Kasım'ın kaçında?
Avrupa'nın terör örgütü PKK'ya verdiği destek bu raporla ifşa edilecek! Avrupa'nın terör örgütü PKK'ya verdiği destek bu raporla ifşa edilecek!
İkiz kızlarına cinsel istismarda bulunan babaya 36 yıl hapis cezası verildi İkiz kızlarına cinsel istismarda bulunan babaya 36 yıl hapis cezası verildi
Galatasaray'dan Falcao için teknoloji yatırımı Galatasaray'dan Falcao için teknoloji yatırımı
İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 70'e ulaştı... İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 70'e ulaştı...
Trump'tan samimi itiraf: Beni vursalar Melania ağlamaz Trump'tan samimi itiraf: Beni vursalar Melania ağlamaz

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Kasım 2019 Cuma 07:38:50 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 07:39:51

'Aziz İstanbul'un aziz şairi: Yahya Kemal Beyatlı

"Aziz İstanbul" şiiriyle ünlü şair Yahya Kemal Beyatlı, vefatının 61. yılında yad ediliyor.

Vefatından sonra yayımlanan şiirleriyle tanınan Yahya Kemal Beyatlı'nın asıl ismi Ahmed Agah. 2 Aralık 1884'te Üsküp'te dünyaya gelen şair, Üsküp Belediye Başkanı Nişli İbrahim Naci Bey ile şair Leskofçalı Galib'in yeğeni Nakiye Hanım'ın oğlu. 

Çocukluk yıllarını Üsküp'teki şiirlerine de yansıyan Rakofça çiftliğinde geçiren Beyatlı, ilköğrenimini özel Mekteb-i Edep'te tamamladı.

Beyatlı, 1892'de Üsküp İdadisi'ne girdi. Bir yandan da İshak Bey Camii Medresesi'nde Arapça ve Farsça dersleri aldı.

Ailesi 1897'de Selanik'e taşınan usta şair, annesinin vefatı ve babasının tekrar evlenmesi sonrasında aile içinde çıkan sorunlar nedeniyle Üsküp'e döndü. Tekrar Selanik'e gönderildi. 1902'de İstanbul'a geldiğinde Vefa lisesine devam etti.

Jön Türk olma hevesiyle 1903'te Paris'e giden Beyatlı, bir yıl kadar Fransa'daki Meaux okuluna devam edip Fransızca bilgisini geliştirdi.

Siyasal bilgiler yüksek okuluna başladığı 1904 yılında Jön Türklerle bağlantı kuran Beyatlı, Ahmet Rıza, Abdullah Cevdet ve Samipaşazade Sezai gibi dönemin ünlü isimleriyle tanıştı.

1912'de İstanbul'a dönüp 1913'te Darüşşafaka'da edebiyat ve tarih öğretmenliği yapan Yahya Kemal Medresetü'l-Vaizin'de uygarlık tarihi dersi verdi.

Selanik yıllarında "Esrar" takma adıyla şiir yazmaya başlayan Beyatlı, İstanbul'da Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin'in şiirleriyle tanıştı, İrtika ve Malumat dergilerinde "Agah Kemal" takma adıyla Servet-i Fünun'u destekleyen şiirler yazdı.

Paris'te Fransız simgecilerinin şiirlerini okuyan şairin Fransız şiiriyle kurduğu yakınlık, Türk şiirine faklı bir açıyla bakmasını sağladı.

Şiirle ilgili görüşleriyle de ilgi gördü

Türk şiiri ve Türkçe söz sanatlarını inceleyen ve "Mısra haysiyetimdir" sözüyle şiirde dizenin bir iç uyumla, musiki cümlesi halinde kusursuzlaştırılması gerektiğini anlatan şair, şiirleriyle olduğu kadar şiirle ilgili görüşleriyle de ilgi gördü.

Şaire göre divan şiiri "yığma" bir şiirdi ve parçacılık ve belirsizlik üzerine kuruluydu, tanzimat şairleri ise bu şiiri birleştirme çabalarında yetersiz kalmıştı.

Kendi ulusunun dilini bulmaya çalışan sanatçı, batıdan edindiği yüksek beğeniyle, batı şiirine öykünmeyen yerli bir şiire yöneldi, biçime ağırlık tanıdı ve esinlenmenin yerine dil işçiliğini getirdi.

Dize çalışmasındaki titizliği "az ve güç yazıyor" izlenimi uyandıran şairin yaşadığı sürede hiç kitap yayınlamaması bu izlenimi pekiştirdi.

Karşıtlarının "esersiz şair" olarak adlandırdığı Beyatlı, çeşitli kesimlerden eleştiriler de aldı.

"Ati", "İleri", "Tevhid-i Efkar", "Hakimiyet-i Milliye" dergilerinde yazılar yazan şair, daha sonra arkadaşlarıyla "Dergah" dergisini kurdu.

Yazılarıyla Milli Mücadeleyi destekleyen Beyatlı, ayrıca 1922'de barış anlaşması için Lozan'a giden kurulda danışman olarak yer aldı.

1923'te Urfa milletvekili olan Beyatlı, Cumhuriyet'in kurulmasından sonra Varşova ve Madrid'te orta elçisi olarak görevlendirildi, Yozgat, Tekirdağ ve 1943-1946 yılları arasında İstanbul milletvekilliği yaptı.

Halkevleri Sanat Danışmanlığı da yapan Beyatlı, 1949'da Pakistan Büyükelçisiyken emekli oldu.

Yaşamının son yıllarını İstanbul'da Park Otel'de geçiren şair, bağırsak kanaması hastalığının tedavisi için 1957'de Paris'e gitti.

Yahya Kemal, bir yıl sonra 1 Kasım 1958'de Cerrahpaşa Hastanesi'nde aynı hastalık nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Yahya Kemal'in vefatından sonra çıkarılan eserleri

Yahya Kemal Beyatlı'nın vefatından sonra 1961'de "Kendi Gök Kubbemiz", 1962'de "Eski Şiirin Rüzgarıyla", 1963'de "Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş" ve 1976'da "Bitmemiş Şiirler" isimli şiir kitapları yayımlandı.

Saf şiir anlayışının Türk edebiyatındaki iki önemli kurucu isminden biri olarak gösterilen usta yazar, "Eğil Dağlar: İstiklal Harbi" 1966'da ve 1968'de yayımlanan "Siyasi Hikayeler" isimli kitaplarında, Türk edebiyatında büyük merhale teşkil eden şiirlerinden başka, makale, deneme, hatıra, tarih ve tefekkür yazıları ile edebi ve siyasi portrelerini de ustaca ortaya koydu.

Şair, 1971'de çıkarılan "Edebiyata Dair" isimli eserinde tarihi olayları hikaye tekniğiyle anlatırken, 1964'de basılan "Aziz İstanbul" isimli kitabında ise İstanbul'un semtlerini, tarihini, kültürünü edebi bir üslupla ele aldı.

Eserlerin yayınlanmasında Nihad Sami Banarlı'nın ve İstanbul Fetih Cemiyeti'nin katkısı bulunan Beyatlı, 1975'de çıkartılan "Tarih Musahabeleri", 1973'de "Çocukluğum, Gençliğim, Siyasî ve Edebî Hatıralarım" ile yakın tarihe ışık tuttu.

Usta yazarın siyaset, felsefe ve sosyal hayata kadar her mevzuda kaleme aldığı yazıları ise 1977'de "Mektuplar ve Makaleler" isimli kitabında toplanarak okuyucularına ulaştırıldı.

"Akıncılar", "Süleymaniye'de Bayram Sabahı", "Mohaç Türküsü", "Sessiz Gemi" ve "Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!" mısrasıyla başlayan "Aziz İstanbul", Beyatlı'nın en çok bilinen, ezberlenen ve bestelenen şiirleri arasında yer alıyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ