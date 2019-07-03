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03 Temmuz 2019 07:14 | Çarşamba

Azerbaycanlı anne ve kızın 'İnce Eller' sergisi sanatseverlerle buluştu

Azerbaycanlı ressam Aynur Paşayeva ve 14 yaşındaki kızı Maryam Paşalı'nın yağlı ve akrilik tablolarla tezhip eserlerinden oluşan 'İnce Eller' sergisi sanatseverlerle buluştu.

Azerbaycanlı ressam Aynur Paşayeva ve 14 yaşındaki kızı Maryam Paşalı'nın yağlı ve akrilik tablolar ile tezhip eserlerinden oluşan "İnce Eller" sergisi açıldı.

Küratörlüğünü Ömer Över'in yaptığı, Esentepe'deki bir alışveriş merkezindeki serginin açılışına çok sayıda sanatsever katıldı.

Çoğunluğu Azerbaycanlı anne ve kızın Türkiye'de kaldığı 4 yıl boyunca yaptığı tuval üzerine yağlı boya, akrilik tablolar, bez işleme ve tezhip çalışmalarından oluşan sergi büyük ilgi gördü. 

Anne Paşayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin diplomatik görevi için geldikleri Türkiye'de kızıyla birlikte birçok güzel çalışmaya imza attıklarını ve Türkiye'den bir iki hafta sonra ayrılacaklarını söyledi.

Kızının küçük yaştan bu yana sanata ilgi duyduğunu ve öğretmeninin önerisiyle bu konuda kızlarına destek verdiklerini belirten Paşayeva, şunları kaydetti:

"Bu bizim bir bakıma Türkiye'ye veda sergimiz. 4 seneden beri İstanbul'da yaşıyoruz. Ben burada yoğun bir şekilde tezhip çalışıyorum. Çünkü tezhip Azerbaycan'ın kadim sanatı. Son zamanlarda medeniyet hazinemizden çıkmaya başladı. Ben bu sanatı unutturmamaya ve Azerbaycan'da gençlerin tekrar ilgisini çekmeye çalışıyorum. Maryam ise iyi bir sanatçı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çok farklı türlerde eserler veriyor ve kendini sürekli geliştiriyor. Küçükken ben resim çizerken izlerdi ve kendisi de sürekli karalamalar yapardı. Okula başladıktan sonra öğretmenlerinin de desteğiyle yeteneğinin farkına vardık ve onu her konuda destekledik. İstanbul'da kendini çok geliştirdi. "

"Azerbaycan Türkiye kardeşliğini de resimlerime yansıtıyorum"

Maryam da annesinden ilham alarak başladığı resim sanatını çok sevdiğini ve Türkiye'den ayrılacağı için üzgün olduğunu söyledi.

Eserlerinde empresyonizm akımına ağırlık verdiğini dile getiren Maryam, "Dünyada gördüklerimi kendi algımla yeniden biçimlendiriyorum. Sıcak renkleri kullanmayı seviyorum ve ne kadar fazla farklı renkler kullanılırsa sanatımın zenginleştiğini düşünüyorum. Renklerle çiçekler ve insanları konuşturabiliyorsunuz. Bazen de portre çalışmaları yapıyorum. Burada da insanların farklı durumlarını yansıtıyorum. " diye konuştu.

Sergideki en çok ilgi gören "İki devlet bir millet" isimli eseri hakkında da bilgi veren Maryam, "Azerbaycan Türkiye kardeşliğini de resimlerime yansıtıyorum. Tablomdaki farklı renkler farklı insanları temsil ediyor. Farklı düşünen ama milletiyle bir arada olan insanları sembolleştiriyorum. İki devletin insanlarını bir ağacın yaprakları gibi yansıttım çünkü, aynı kökten beslenen ve birbiriyle güzelleşen iki milletiz. Bununla resimde göstermeye çalıştığım, içimizdeki farklı renkler de farklı milletleri gösteriyor, çünkü biz onlarla da zenginleşiyoruz. " ifadelerini kullandı.

Sergi 4 Temmuz'a kadar açık olacak.

(AA)

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