Ayla vizyona girdiği İspanya'da da ilgi görüyor

Kore Savaşı'nda Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olaylardan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan "Ayla" filmi, İspanya'da vizyona girdi.

Dünyanın birçok ülkesinde gittiği festivallerden ödülle dönen film, İspanya'da Madrid, Barcelona ve Sevilla dahil 23 şehirde aynı anda gösteriliyor.

Kore'de başlayıp Türkiye'de devam eden gerçek hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyan film, İspanyolca dublajlı olarak izleyiciyle buluştu.

Yönetmen koltuğuna Can Ulkay'ın üstlendiği filmde, İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Ali Atay, Murat Yıldırım, Taner Birsel, Altan Erkekli, Meral Çetinkaya, Damla Sönmez, Büşra Develi, Eric Roberts, Lee Kyung-Jin, Sinem Uslu ve Erkan Petekkaya rol aldı.

Senaryosu Yiğit Güralp'e ait olan ve gerçek bir hikayeden uyarlanan film, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu 5 yaşındaki bir kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adı verilen kız çocuğunun hikayesini anlatıyor.

Türkiye'de Ekim 2017'de ilk kez izleyiciyle buluşan film,19 Temmuz'da vizyona girdikten sonra İspanyol izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.

IMDB verilerine göre film, vizyon öncesi yolculuğunda Asian World Film Festival, Cape Town International Film Market and Festival, Palm Springs International Film Festival, Richmond International Film Festival, Sedona International Film Festival ve WorldFest Houston'da en iyi yönetmen, en iyi yabancı film, en iyi kurgu dallarında çok sayıda ödülün sahibi oldu.

Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstlendiği film, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, İngiltere, Hollanda, İsviçre, Katar, Kazakistan, Kırgazistan ve Güney Kore'nin yanı sıra ABD'de de vizyona girmişti.

(AA)