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03 Şubat 2020 Pazartesi 11:18:34 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 12:50:18

2019'da en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı, 2019'da 35 milyon 48 bin 417 kişiye ulaştı. En çok ziyaret edilen müze, 3 milyon 727 bin 361 kişiyle Ayasofya Müzesi oldu.

AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 2019'da Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2018'e göre yaklaşık 7 milyon arttı.

2017'de 20 milyon 509 bin 746, 2018'de 28 milyon 145 bin 550 kişi müze ve ören yerlerini ziyaret ederken, 2019'da bu sayı 35 milyon 48 bin 417'ye yükseldi.

İmparator Justinianus'un talimatıyla 532'de yapımına başlanan, 537'de kilise olarak ibadete açılan, İstanbul'un fethiyle camii olarak yeniden düzenlenen, 1935'te müzeye dönüştürülen İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından Ayasofya, 3 milyon 727 bin 361 kişiyle 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu.

Hazreti Mevlana'ya ziyaretçi akını

Bakanlık verilerine göre, yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgiyle ziyaret ettiği Konya Mevlana Müzesi, geçen yıl 3 milyon 464 bin 155 kişiye kapılarını açtı. Mevlana Müzesi, en çok ziyaretçiyi ağırlayan ikinci müze olarak kayıtlara geçti.

Mevlana Müzesi'ni 2 milyon 557 bin 868 ziyaretçiyle Denizli Pamukkale Hiearapolis Ören Yeri izledi ve en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri sıralamasında üçüncü oldu.

Topkapı Sarayı dördüncü oldu

Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan ve 400 sene boyunca Osmanlı İmparatorluğunun idari merkezi olarak kullanılan Topkapı Sarayı, 2019'da en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri içinde dördüncü sırada yer aldı.

Topkapı Sarayı Müzesi, geçen yıl 2 milyon 364 bin 946 kişiyi ağırladı.

En çok ziyaret edilen alanlar arasında beşinci sıraya yerleşen İzmir'deki Efes Ören Yeri'ni 1 milyon 855 bin 694 kişi ziyaret etti.

Nevşehir ve çevresi en çok ziyaret edilenler sıralamasında

Nevşehir ve çevresinde önemli tarihi değerler ile doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar da en çok ziyaret edilen ilk 10 alan içerisinde yer aldı.

Efes Ören yerini 1 milyon 403 bin 444 ziyaretçiyle Nevşehir Göreme Ören Yeri, 632 bin 970 ziyaretçiyle Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri, 592 bin 727 ziyaretçiyle Nevşehir Hacıbektaş Müzesi, 583 bin 491 ziyaretçiyle Çanakkale Troia Ören Yeri, 566 bin 917 ziyaretçiyle Aksaray Ihlara Vadisi Ören Yeri takip etti.

(AA)

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