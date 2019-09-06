Avustralya'da Türk Film Festivali başladı

Avustralya Türk Dostluk Birliği (ATMA) tarafından Sydney ve Melbourne'de düzenlenen Türk Film Festivali, "Aykut Enişte" filminin gösterimiyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü ve Sydney Başkonsolosluğu tarafından desteklenen Türk Film Festivali, Sydney’deki Palace Cinemas Norton’da düzenlenen gala gecesiyle başladı.

Galaya, Sydney Başkonsolosu Melih Karalar, İşçi Partisinden Yeni Güney Galler Eyalet Parlamentosuna giren ilk Müslüman milletvekili Jihad Dip ve Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun karakterini canlandıran sanatçı Esra Bilgiç’in yanı sıra sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

"Amacımız hem ülkemizi hem de ülkemizin film sektörünü tanıtmak"

Sydney Başkonsolosu Karalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Amacımız daha fazla Avusturyalıya hem ülkemizi hem de ülkemizin film sektörünü tanıtmak." dedi.

Festivale, Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Esra Bilgiç’in de katılmasına ilişkin de Karalar, ‘‘Bu sene tabii Diriliş Ertuğrul dizinin önemli bir oyuncusu Sayın Esra Bilgiç’in de burada olması, festivalimize daha başka bir hava kattı. Kendisi yarın bir panelde Türk sinemasının geldiği noktayı sinemaseverlerle paylaşacak." diye konuştu.

"Festivale ilgi artarak devam ediyor

Festivali düzenleyen Avustralya Türk Dostluk Birliği (ATMA) Başkanı Ömer İncekara da Türk oyuncuların Avustralya’da çok iyi tanınmalarından dolayı bu yıl üçüncüsünü organize ettikleri festivale ilginin artarak devam ettiğini söyledi.

İncekara, "Türk kültürünü, Türk sinemasını daha çok Avustralyalılara tanıtmak amacıyla yola çıktık. Her sene daha da kaliteli filmler getirip daha çok insan çekmeyi başarıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Diriliş Ertuğrul’u izlerken kendimi kaptırıyorum"



Türk filmlerini ve dizilerini ailesiyle birlikte yakından takip ettiklerini aktaran Müslüman milletvekili Jihad Dip ise ‘‘Size bir şey söylemem lazım, Diriliş Ertuğrul’u baştan kaldığı yere kadar izledim. Hala heyecanla izlemeyi bekliyorum, izlerken kendimi kaptırıyorum, çok geç yatıp sabahları erken kalkıyorum ama Diriliş inanılmaz bir şey, Halime Hatun’un burada olduğunu görmek beni çok sevindiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Burada çok güzel bir amaç için birlikteyiz"



Oyuncu Esra Bilgiç ise yorucu bir yolculuğun ardından Avustralya’da hayranlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Burada çok güzel bir amaç için birlikteyiz, burada çok güzel filmler izlenecek, çok güzel organizasyonlar yapılacak ve bir çok etkinlik gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Gece, Aykut Enişte filminin gösteriminin ardından sonra erdi.

ATMA tarafından Sydney ve Melbourne’da 15 Eylül'e kadar devam edecek festivalde, Aykut Enişte (Yönetmen Onur Bilgetay), Can Dostlar (Yönetmen Tuğçe Soysop), Organize İşler: Sazan Sarmalı (Yönetmen Yılmaz Erdoğan), Rüya (Yönetmen Derviş Zaim), Üç Yol (Yönetmen Faysal Soysal), Öldür Beni Sevgilim (Yönetmen Şenol Sönmez), Buğday (Yönetmen Semih Kaplanoğlu), Toz (Yönetmen Gözde Kural) ve Turist Ömer: Uzay Yolunda (Yönetmen Hulki Saner) filmleri seyirciyle buluşacak.

(AA)