  • Bist 100
    100278
  • Dolar
    5,6928
  • Euro
    6,2916
  • Altın
    276,7800
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Nwaakeme gol sözü verdi Nwaakeme gol sözü verdi
Fedakar Sambacı Fedakar Sambacı
'Radamel Falcao aşık oldu' 'Radamel Falcao aşık oldu'
'Elneny fark yaratır' 'Elneny fark yaratır'
Loch Ness canavarı arayışına dair araştırmalarının sonuçlarını açıklandı Loch Ness canavarı arayışına dair araştırmalarının sonuçlarını açıklandı
Hande Erçel'in yeni dizisine sürpriz partner Hande Erçel'in yeni dizisine sürpriz partner
Mahkemeye verilen horoz davayı kazandı Mahkemeye verilen horoz davayı kazandı
İmamoğlu şirazeyi hepten kaydırdı! Yenikapı’ya çektiği araç kendi vekilinin çıktı İmamoğlu şirazeyi hepten kaydırdı! Yenikapı’ya çektiği araç kendi vekilinin çıktı
Avustralya'da Türk Film Festivali başladı Avustralya'da Türk Film Festivali başladı
Parmak izi incelenince askeri araca saldırı yaptığı ortaya çıktı Parmak izi incelenince askeri araca saldırı yaptığı ortaya çıktı
Prof. Dr. Levent Öztürk: Çocuklar yatma saatine yakın parlak ekrandan uzak durmalı Prof. Dr. Levent Öztürk: Çocuklar yatma saatine yakın parlak ekrandan uzak durmalı
İmamoğlu şirazeyi hepten kaydırdı! Yenikapı’ya çektiği araç kendi vekilinin çıktı İmamoğlu şirazeyi hepten kaydırdı! Yenikapı’ya çektiği araç kendi vekilinin çıktı
Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, 'Erdoğan’ın mesajı'nın ne anlama geldiğini değerlendirdi Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, 'Erdoğan’ın mesajı'nın ne anlama geldiğini değerlendirdi
Valilik duyurdu! Bu köpekleri besleyenlere para cezası Valilik duyurdu! Bu köpekleri besleyenlere para cezası
Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim Dışişleri Bakanlığına çağrıldı Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
İspanya ve Avusturya dışişleri bakanları Brexit'i görüştü İspanya ve Avusturya dışişleri bakanları Brexit'i görüştü
Rusya, Güneş'i incelemek için Yarilo misyonunu devreye sokulacak Rusya, Güneş'i incelemek için Yarilo misyonunu devreye sokulacak
Mustafa Cengiz: Açıklama yürekler acısı Mustafa Cengiz: Açıklama yürekler acısı
Hindistan, Rusya’dan 14,5 milyar dolarlık silah ve askeri teçhizat sipariş etti Hindistan, Rusya’dan 14,5 milyar dolarlık silah ve askeri teçhizat sipariş etti
Embraer KC-390 teslim alındı! Dev uçak uçuşa resmen başladı Embraer KC-390 teslim alındı! Dev uçak uçuşa resmen başladı
Rötar yapacağını öğrenen yolcu, uçağı kendi uçurdu Rötar yapacağını öğrenen yolcu, uçağı kendi uçurdu
ABD-Çin gerilimi: Soğuk savaşa doğru ABD-Çin gerilimi: Soğuk savaşa doğru
"TurAz Kartalı 2019" tatbikatı Azerbaycan'da devam ediyor "TurAz Kartalı 2019" tatbikatı Azerbaycan'da devam ediyor
Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in yeni tarzı büyük ilgi gördü Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in yeni tarzı büyük ilgi gördü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Eylül 2019 Perşembe 22:08:04 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 22:10:33

Avustralya'da Türk Film Festivali başladı

Sydney'de düzenlenen gala gecesiyle sinemaseverlere kapılarını açan festivalde 9 film gösterilecek.

Avustralya Türk Dostluk Birliği (ATMA) tarafından Sydney ve Melbourne'de düzenlenen Türk Film Festivali, "Aykut Enişte" filminin gösterimiyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü ve Sydney Başkonsolosluğu tarafından desteklenen Türk Film Festivali, Sydney’deki Palace Cinemas Norton’da düzenlenen gala gecesiyle başladı.

Galaya, Sydney Başkonsolosu Melih Karalar, İşçi Partisinden Yeni Güney Galler Eyalet Parlamentosuna giren ilk Müslüman milletvekili Jihad Dip ve Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun karakterini canlandıran sanatçı Esra Bilgiç’in yanı sıra sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

"Amacımız hem ülkemizi hem de ülkemizin film sektörünü tanıtmak"

Sydney Başkonsolosu Karalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Amacımız daha fazla Avusturyalıya hem ülkemizi hem de ülkemizin film sektörünü tanıtmak." dedi.

Festivale, Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Esra Bilgiç’in de katılmasına ilişkin de Karalar, ‘‘Bu sene tabii Diriliş Ertuğrul dizinin önemli bir oyuncusu Sayın Esra Bilgiç’in de burada olması, festivalimize daha başka bir hava kattı. Kendisi yarın bir panelde Türk sinemasının geldiği noktayı sinemaseverlerle paylaşacak." diye konuştu.

"Festivale ilgi artarak devam ediyor"

Festivali düzenleyen Avustralya Türk Dostluk Birliği (ATMA) Başkanı Ömer İncekara da Türk oyuncuların Avustralya’da çok iyi tanınmalarından dolayı bu yıl üçüncüsünü organize ettikleri festivale ilginin artarak devam ettiğini söyledi.

İncekara, "Türk kültürünü, Türk sinemasını daha çok Avustralyalılara tanıtmak amacıyla yola çıktık. Her sene daha da kaliteli filmler getirip daha çok insan çekmeyi başarıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Diriliş Ertuğrul’u izlerken kendimi kaptırıyorum"

Türk filmlerini ve dizilerini ailesiyle birlikte yakından takip ettiklerini aktaran Müslüman milletvekili Jihad Dip ise ‘‘Size bir şey söylemem lazım, Diriliş Ertuğrul’u baştan kaldığı yere kadar izledim. Hala heyecanla izlemeyi bekliyorum, izlerken kendimi kaptırıyorum, çok geç yatıp sabahları erken kalkıyorum ama Diriliş inanılmaz bir şey, Halime Hatun’un burada olduğunu görmek beni çok sevindiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Burada çok güzel bir amaç için birlikteyiz"

Oyuncu Esra Bilgiç ise yorucu bir yolculuğun ardından Avustralya’da hayranlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Burada çok güzel bir amaç için birlikteyiz, burada çok güzel filmler izlenecek, çok güzel organizasyonlar yapılacak ve bir çok etkinlik gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Gece, Aykut Enişte filminin gösteriminin ardından sonra erdi.

ATMA tarafından Sydney ve Melbourne’da 15 Eylül'e kadar devam edecek festivalde, Aykut Enişte (Yönetmen Onur Bilgetay), Can Dostlar (Yönetmen Tuğçe Soysop), Organize İşler: Sazan Sarmalı (Yönetmen Yılmaz Erdoğan), Rüya (Yönetmen Derviş Zaim), Üç Yol (Yönetmen Faysal Soysal), Öldür Beni Sevgilim (Yönetmen Şenol Sönmez), Buğday (Yönetmen Semih Kaplanoğlu), Toz (Yönetmen Gözde Kural) ve Turist Ömer: Uzay Yolunda (Yönetmen Hulki Saner) filmleri seyirciyle buluşacak.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ