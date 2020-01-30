  • Bist 100
    119189
  • Dolar
    5,9789
  • Euro
    6,5928
  • Altın
    303,3050
İstanbul
10 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İngiltere Brexit sonrası döneme kutlamalarla girecek İngiltere Brexit sonrası döneme kutlamalarla girecek
AÖL kayıt yenileme son tarih uzatıldı mı? Açık lise kayıt yenileme 2020 tarihleri AÖL kayıt yenileme son tarih uzatıldı mı? Açık lise kayıt yenileme 2020 tarihleri
İstanbul'da 2019'da en çok tüketilen balık hamsi oldu İstanbul'da 2019'da en çok tüketilen balık hamsi oldu
Konut değeri en çok artan ilçeler Bergama ve Silivri oldu Konut değeri en çok artan ilçeler Bergama ve Silivri oldu
Avrupa'daki en eski Osmanlı temliknamesi Berlin'de ortaya çıktı Avrupa'daki en eski Osmanlı temliknamesi Berlin'de ortaya çıktı
16 yaşında azmiyle 4 ayda 25 kilo verdi 16 yaşında azmiyle 4 ayda 25 kilo verdi
Çin Süper Ligi'nin başlama tarihi Koronavirüs nedeniyle ertelendi Çin Süper Ligi'nin başlama tarihi Koronavirüs nedeniyle ertelendi
Avustralya Açık'ta Kenin'in finaldeki rakibi Muguruza oldu Avustralya Açık'ta Kenin'in finaldeki rakibi Muguruza oldu
Lucca’da tecavüz olayı! Müdürün 22.5 yıl hapsi istendi Lucca’da tecavüz olayı! Müdürün 22.5 yıl hapsi istendi
Galatasaray, Nagatomo'dan fedakarlık bekliyor Galatasaray, Nagatomo'dan fedakarlık bekliyor
İngiltere Çin'den tahliye uçuşlarını erteledi İngiltere Çin'den tahliye uçuşlarını erteledi
Elazığ'da depremi fırsata çevirmeye çalışanlara soruşturma Elazığ'da depremi fırsata çevirmeye çalışanlara soruşturma
Murat Boz’un annesi Nedret Boz, uçakta kalp spazmı geçirdi Murat Boz’un annesi Nedret Boz, uçakta kalp spazmı geçirdi
Toplam kartlı ödeme tutarı 2019'da 1 trilyon TL'ye yaklaştı Toplam kartlı ödeme tutarı 2019'da 1 trilyon TL'ye yaklaştı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyonu aştı Trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyonu aştı
Kıyamet alametleri nelerdir? Coronavirüs ve depremler kıyamet alameti mi? Kıyamet alametleri nelerdir? Coronavirüs ve depremler kıyamet alameti mi?
Bakan Pekcan, Türkiye ile Litvanya arasındaki ilk JETCO Protokolü'ne imza atacak Bakan Pekcan, Türkiye ile Litvanya arasındaki ilk JETCO Protokolü'ne imza atacak
TCMB Başkanı Uysal: Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir TCMB Başkanı Uysal: Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir
İstanbul Havalimanı'nda maske satışları arttı İstanbul Havalimanı'nda maske satışları arttı
3 Şubat 2020 tarihi itibarıyla araçlarda takas dönemi başlıyor 3 Şubat 2020 tarihi itibarıyla araçlarda takas dönemi başlıyor
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
Oscar adayı 'Bal Ülkesi' izleyicilerle buluşacak Oscar adayı 'Bal Ülkesi' izleyicilerle buluşacak
Bilim insanları koronavirüsünü etkisizleştiren antikoru keşfetti Bilim insanları koronavirüsünü etkisizleştiren antikoru keşfetti
Zerrin Özer ve Murat Akıncı boşandı! 36 saat süren evlilik resmi olarak bitti Zerrin Özer ve Murat Akıncı boşandı! 36 saat süren evlilik resmi olarak bitti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Ocak 2020 Perşembe 12:10:09 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 12:12:51

Avrupa'daki en eski Osmanlı temliknamesi Berlin'de ortaya çıktı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Averbek'in Berlin Devlet Kütüphanesinde yaptığı çalışmalar sırasında bulduğu 2. Murat dönemine ait berat türünde temlikname, kütüphanede düzenlenen etkinlikte sergilendi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Avrupa’daki en eski Osmanlı temliknamesi ortaya çıktı.

Temlikname, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Güler Doğan Averbek’in yürüttüğü "Berlin Devlet Kütüphanesinde Bulunan Kayıtsız Türkçe Yazmaların Tespiti" projesi kapsamında yapılan çalışmalar sırasında geçen yaz aylarında tespit edilerek dün akşam Berlin Devlet Kütüphanesinde düzenlenen bir etkinlikte sergilendi.

Doğan Averbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı padişahları tarafından verilen beratın bir çeşidi olan ve mülk ihsan edildiğini gösteren temliknamenin 2. Murat’ın ilk saltanatı dönemine ait ve bu türde Avrupa’nın en eski belgesi olduğunu söyledi.

Beratın Hicri 845 (Miladi olarak 1441) tarihini taşıdığını belirten Doğan Averbek, içerik olarak da 2. Murat tarafından dönemin veziri Fazlullah Paşa’ya devlete sağladığı yararlar neticesinde bugün Bulgaristan sınırları içinde kalan Saruhan Sancağı'na bağlı Batıkon köyünün tüm müştemilatıyla verildiğini gösterdiğini anlattı.

Doğan Averbek, "Bizim için eski olması belgeyi önemli kılan bir unsur. 2. Murat döneminden çok fazla bu türde esere sahip değiliz bugün. Şahitlerin isimleri oldukça dikkat çekici. Çandarlı Halil Paşa var aralarında. Yine burada Osmanlı idari teşkilatı açısından öne çıkan bir husus var. Biz o tarihte henüz defterdar makamının tesis edilmiş olduğunu görüyoruz. Bu da tabii belgeyi yine önemli kılan unsurlardan biri." dedi.

Belgenin okunabilir durumda olduğuna işaret eden Doğan Averbek, "Bunlar şahıslara verilen belgeler olduğu için şahıs bunu kendisi muhafaza ediyor. Tabii üst tarafına bir deri yapıştırmış, özellikle tuğra bölgesini koruyabilmek için. Bu sayede tuğra korunmuş. Sürekli katlanarak taşındığından, sürekli şahıslardan şahıslara nakledildiği için de çok yıpranmış. Kat yerleri çok yıpranmış. Bunların sonraki tarihlerde yırtılmaması ve yazının daha fazla zarar görmemesi için düzleştirilerek muhafaza edilmesi lazım." diye konuştu.

Doğan Averbek, Berlin Devlet Kütüphanesinde 1300’den fazla kayıtsız Türkçe yazma bulunduğunu ifade ederek, "Üniversitemin desteğiyle yazmaların her biri için tespit fişini oluşturabilmek amacıyla buraya geldim. Bunu da (temliknameyi) onların arasında gördüm. Kataloglanmadığı için şu an araştırmacıların kullanımına kapalı. Ama oluşturduğumuz tespit fişiyle ve restore edildikten sonra incelemeye açık hale gelecek.” şeklinde konuştu.

Bunun önemli şahsa ait bir belge olduğunu ve muhtemelen miras yoluyla veya başka kanallarla buraya kadar geldiği için hiçbir zaman resmi kurumun kayıtlarına girmediğini vurgulayan Doğan Averbek, belgeyi burada gördükten sonra ilgili yetkililere ve Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğine bilgi verildiğinin altını çizdi.

"Burada belgeyi gördüğümüz zaman içinde bulunduğu durum çok içimizi acıttı." diyen Doğan Averbek, Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Cemal Yıldız’ın konuyla ilgilendiğini, yapılan görüşmeler sonucunda Berlin’deki iş insanı Vahap Bayram’ın katkılarıyla 15. asra ait olan belgenin restore edileceğinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Bu belgenin Berlin Devlet Kütüphanesinin mülküne girmiş olduğuna ve bunu buradan almanın mümkün olmadığına dikkati çeken Doğan Averbek, şimdi en azından iyi muhafaza edilmesinin sağlanabileceğini ve araştırmacıların erişimine açılabileceğini dile getirdi.

Doğan Averbek, eserin restorasyonunun yaklaşık 6 ay süreceğini söyledi. 

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ