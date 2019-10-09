Atıl tarihi konak restore edilip kütüphaneye dönüştürüldü

  • Bist 100
    101433
  • Dolar
    5,8350
  • Euro
    6,4129
  • Altın
    280,8190
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
PAEM 2019 alımı şartları neler? PAEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? PAEM 2019 alımı şartları neler? PAEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gürültü yaptılar diye çekiçle saldırdılar Gürültü yaptılar diye çekiçle saldırdılar
Bakan Akar'dan son dakika operasyon açıklaması: İntikaller, hazırlıklar sürüyor Bakan Akar'dan son dakika operasyon açıklaması: İntikaller, hazırlıklar sürüyor
Suç tarihinin en ilginç soygunlarından biri Erzurum'da yaşandı Suç tarihinin en ilginç soygunlarından biri Erzurum'da yaşandı
Meltem Miraloğlu kimdir? Meltem Miraloğlu kaç yaşında? Meltem Miraloğlu kimdir? Meltem Miraloğlu kaç yaşında?
Victor Moses Ocak'ta Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor Victor Moses Ocak'ta Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Kadını canı pahasına korudu! Dehşet anları kamerada... Kadını canı pahasına korudu! Dehşet anları kamerada...
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri 'SDG' etiketi paylaştı ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri 'SDG' etiketi paylaştı
Yönetim buzları eritmek için Onyekuru'yu hediye edecek Yönetim buzları eritmek için Onyekuru'yu hediye edecek
Film gibi soygunun perde arkası Film gibi soygunun perde arkası
Muvazzaf astsubay nedir? MSB Muvazzaf Astsubay alımı başvuru şartları neler? Muvazzaf astsubay nedir? MSB Muvazzaf Astsubay alımı başvuru şartları neler?
Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Önümüzdeki süreçte de YPG/PKK meselesi, bu işin son darbesi olacaktır Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Önümüzdeki süreçte de YPG/PKK meselesi, bu işin son darbesi olacaktır
Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda hareketlilik... Tüm izinler kaldırıldı, askerler operasyona hazır şekilde bekliyor Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda hareketlilik... Tüm izinler kaldırıldı, askerler operasyona hazır şekilde bekliyor
Hemen kontrol edin... Hizmet dökümünüzde bu harfler varsa emekli olamazsınız! Hemen kontrol edin... Hizmet dökümünüzde bu harfler varsa emekli olamazsınız!
Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde yeni dönem Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde yeni dönem
Yanık Tedavi Birimleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı Yanık Tedavi Birimleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı
Ayşegül Aldinç: Mekanın sahibi Cem Yılmaz Ayşegül Aldinç: Mekanın sahibi Cem Yılmaz
Serebral palsili çocuklar ve aileleri RTÜK'te buluştu Serebral palsili çocuklar ve aileleri RTÜK'te buluştu
YDS sınavı ne zaman? YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS sınavı ne zaman? YDS başvurusu nasıl yapılır?
Elektronik sigara ile kanser arasında bağlantı bulundu Elektronik sigara ile kanser arasında bağlantı bulundu
Kendi kendine meme muayenesi aile hekimlerince öğretiliyor Kendi kendine meme muayenesi aile hekimlerince öğretiliyor
Bulaşıcı olmayan hastalıklar Türkiye'de her yıl 370 bin can alıyor Bulaşıcı olmayan hastalıklar Türkiye'de her yıl 370 bin can alıyor
Önlenebilir körlük nedenlerinde ilk sırayı 'katarakt' alıyor Önlenebilir körlük nedenlerinde ilk sırayı 'katarakt' alıyor
Tottenham'ın hedefi Ocak'ta Vedat Muriqi'yi almak Tottenham'ın hedefi Ocak'ta Vedat Muriqi'yi almak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Ekim 2019 Çarşamba 10:22:08 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 10:23:00

Atıl tarihi konak restore edilip kütüphaneye dönüştürüldü

Ardahan'da Osmanlı dönemine ait olan konak, yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık yatırımla yenilenerek halk kütüphanesi olarak hizmet vermeye başladı.

Ardahan'da, Osmanlı dönemine ait olan ve kentin ayakta kalan nadir tarihi mekanları arasında yer alan konak, yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık yatırımla aslına uygun olarak restore edilerek halk kütüphanesi yapıldı.

Kongre Caddesi'nde, geçmişte konak olarak inşa edilen, daha sonra hastane ve okul olarak hizmet veren, 600 metrekare alana kurulu tarihi konak, uzun bir süre atıl olarak kaldı.

Atıl olan tarihi binanın Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesinin ardından söz konusu binada restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Tarihi konak, 2018 yılında aslına uygun olarak restore edildi ve bu yıl halk kütüphanesine dönüştürülüp hizmete açıldı.

Öğrenciler ve kitap severlerin uğrak yeri olan, yaklaşık 2 bin üyesi ve 30 bin kayıtlı kitabı bulunan kütüphane, konuklarına tarihi bir ortamda kitap okuma imkanı sunuyor.

Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi konağın geçmişte adeta harabeye dönüştüğünü belirterek, binayı aslına dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Atıl olan bir binanın çehresi değişti"

Tarihi konağın restorasyonu için yaklaşık 1 milyon 200 bin lira harcandığını ve yapılan çalışmayla Ardahan'a önemli bir tarihi değer kazandırdıklarını anlatan Alantar, şunları kaydetti:

"Eskiden kütüphaneye uygun binamız olmadığı için kütüphane hizmeti yeterli derecede verilemiyordu. Buranın faaliyete girmesiyle kütüphane kapasitemiz genişlemiş oldu. Kütüphanemizin yaklaşık 2 bine yakın üyesi var, 30 bin civarında kayıtlı kitabımız mevcut. Şu an 50 kişilik okuma alanımız var. Okuma alanları 4 bölümden oluşuyor. Kütüphanemiz, z-kütüphane olarak faaliyetini devam ettirmektedir. Kütüphaneye kavuşmak ve kitap okumak için Ardahan'da büyük bir engel aşılmış oldu. Görsel olarak da binamız çok dikkati çekiyor. Tarihi bina insanları okumaya özendiriyor çünkü çoğu insan merak edip kütüphanenin içine giriyor. Atıl olan bir binanın çehresi değişti."

Osmanlı dönemine ait olan yapının tarihi özelliğine işaret eden Alantar, şunları söyledi:

"Kentteki tarihi kongre binası ile benzerliği çok fazla olan bina, kesme ve yontma taşla yapılmıştır. Binanın yapılış amacı konak olsa da daha sonra birçok kez hastane ve eğitim kurumları gibi kurumlara hizmet vermiş. Asırlık konak, Ardahan'da bugüne kadar ayakta kalan ender tarihi mekanlardan birisidir."

Kitaba ulaşamayanlara gezici kütüphane imkanı

Alantar, ayrıca gezici kütüphane ile kitaba erişimi olmayanlara da kitap ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Kütüphaneye üye olmaya gelen ortaokul öğrencisi Beyza Temel de binadan çok etkilendiğini belirterek, "Bina çok güzel, çok eski bir yapıya benziyor." ifadelerini kullandı.

1910'da inşa edilen Osmanlı dönemine ait konak, 8 oda ve 1 ara bölümden oluşuyor. 2 kapısı olan, kesme ve yontma taş kullanılarak yapılan konak, U şeklindeki planıyla dikkati çekiyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ