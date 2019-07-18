  • Bist 100
    101566
  • Dolar
    5,6482
  • Euro
    6,3563
  • Altın
    259,5780
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Okan Kocuk resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti... Okan Kocuk resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti...
Son Dakika... Trump'tan Türkiye mesajı Son Dakika... Trump'tan Türkiye mesajı
Meteorolojiden 11 il için sağanak uyarısı Meteorolojiden 11 il için sağanak uyarısı
IKBY: Erbil'deki saldırı planlı bir terör saldırısı IKBY: Erbil'deki saldırı planlı bir terör saldırısı
Murat Başoğlu'ndan yeni bir aşk skandalı daha! Murat Başoğlu'ndan yeni bir aşk skandalı daha!
Emniyet düğmeye bastı! 6 bin 592 araç trafikten men edildi Emniyet düğmeye bastı! 6 bin 592 araç trafikten men edildi
Aslan Kral filminin galası yapıldı Aslan Kral filminin galası yapıldı
AP'den ABD ve Rusya'ya çağrı AP'den ABD ve Rusya'ya çağrı
İstanbul Valiliğinden 'E-5'te göçük' iddiasına açıklama İstanbul Valiliğinden 'E-5'te göçük' iddiasına açıklama
Güney Afrika ordusunda başörtüsü yasağı kalkıyor Güney Afrika ordusunda başörtüsü yasağı kalkıyor
Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı
Tuncer Cücenoğlu hayatını kaybetti Tuncer Cücenoğlu hayatını kaybetti
Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotta yangın Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotta yangın
Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada ara karar Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada ara karar
Fatih Terim'in cezası onandı! Fatih Terim'in cezası onandı!
YKS istatistikleri açıklandı YKS istatistikleri açıklandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Vatandaşımızın çevre kirliliğinden zarar görmesine rızamız olamaz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Vatandaşımızın çevre kirliliğinden zarar görmesine rızamız olamaz
FETÖ sanığı eski polis Sönmez'e 6 yıl 3 ay hapis cezası FETÖ sanığı eski polis Sönmez'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
İzmir'deki terör operasyonunda 5 kişi tutuklandı İzmir'deki terör operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Erbil'deki saldırıya kınama Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Erbil'deki saldırıya kınama
Anlaşmasız Brexit'i zorlaştıracak teklif kabul edildi Anlaşmasız Brexit'i zorlaştıracak teklif kabul edildi
Üniversite okuyor sandığı oğlunun çürümüş haldeki cesedini buldu Üniversite okuyor sandığı oğlunun çürümüş haldeki cesedini buldu
ABD'li senatör Schumer, FaceApp'in FBI tarafından soruşturulması gerektiğini söyledi ABD'li senatör Schumer, FaceApp'in FBI tarafından soruşturulması gerektiğini söyledi
İngiltere'de anlaşmasız Brexit'i zorlaştıracak teklif kabul edildi İngiltere'de anlaşmasız Brexit'i zorlaştıracak teklif kabul edildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Temmuz 2019 Perşembe 19:38:46 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 19:40:06

Aslan Kral filminin galası yapıldı

Bugüne kadar farklı hikayelerle 4 kez sinemaya uyarlanan 1990'lı yılların sevilen animasyonu "Aslan Kral"ın galası Emaar Square AVM'de gerçekleşti.

Bugüne kadar farklı hikayelerle 4 kez sinemaya uyarlanan 1990'lı yılların sevilen animasyonu "Aslan Kral"ın galası yapıldı.

Emaar Square AVM'deki gala gösterimine Hande Doğandemir, Ceylan Çapa, Bora Akbaş, Seda Türkmen, Bala Atabek, Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler katıldı.

Orijinal adı "The Lion King" olan yapımın yönetmen koltuğunda "Demir Adam", "Kovboylar ve Uzaylılar" ve "Orman Çocuğu" filmlerine imza atan ABD'li aktör, yönetmen, senarist, ses aktörü ve komedyen Jon Favreau oturuyor.

Yavru aslan Simba'nın maceralarını konu edinen filmin seslendirme kadrosunda ise Genç Simba'nın cesur babası "Mufasa" olarak James Earl Jones, "Simba" olarak Altın Küre ödüllü Donald Glover, Disney'in ikonik kötüsü "Scar" olarak Oscar adayı Chiwetel Ejiofor, sırtlan "Kamari" olarak Keegan-Michael Key, yaban domuzu "Pumbaa" olarak Seth Rogen, "Mirket Timon" olarak Billy Eichnerve, Simba'nın aşık olduğu aslan "Nala" olarak ise pop yıldızı Beyonce yer alıyor.

Uzun yıllar sonra yeniden beyaz perdeye uyarlanan filmin senaryosunu Jeff Nathanson kaleme aldı.

Macera ve animasyon türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Babası Kral Mufasa'yı örnek alan Simba, soylu kaderinin yolundan gitmeyi seçer. Ancak, bu yavru aslanın gelişini kraliyetteki herkes sıcak karşılamaz. Mufasa'nın kardeşi ve tahtın önceki varisi olan Scar, kendi planlarını yapmıştır. İhanet, trajedi ve oyunla yıkıma dönüşen Pride Rock savaşı, Simba'nın sürülmesine sebep olur. Simba, yeni birkaç arkadaşın da yardımıyla, büyümenin ve ona ait olan şeyi geri almanın yolunu bulmak zorundadır."

(AA)

Son Dakika... Trump'tan Türkiye mesajı
IKBY: Erbil'deki saldırı planlı bir terör saldırısı
Meteorolojiden 11 il için sağanak uyarısı
Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı
Okan Kocuk resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti...
YKS istatistikleri açıklandı
Türkiye-ABD arasında önemli görüşme! F-35 rahatsızlığı dile getirildi
"Türkiye’nin NATO’dan çıkarılması lafı, Siyonist lobinin lafıdır"
Türk Başkonsolosluk çalışanını şehit etmişlerdi.. Erbil'deki saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı
Fatih Terim'in cezası onandı!
Dr. Gözügüzelli'den çarpıcı 'Doğu Akdeniz' açıklaması: Haklarımızı gasp etme çabaları devam ederse...
Türk bilim adamı açıkladı: S-400 ile birlikte tarih oluyor
ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarları Türk gazetecilerin F-35 sorularına cevap veremedi
Bomba transfer çalımı! Yıldız futbolcuyla anlaşma sağlandı
Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt çöllerinde rekor kırdı
Son dakika... YKS tercih kılavuzu yayımlandı
Aşık olduğu hırsızın ailesine girebilmek için çete kurdu
Emekliye Ağustos’ta ikramiye! Emekli maaşı Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Müjdeyi verdiler! Büyük indirim yolda...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ