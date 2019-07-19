  • Bist 100
    102384
  • Dolar
    5,6491
  • Euro
    6,3555
  • Altın
    260,0380
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İstanbul Havalimanı'nda çok sayıda silah parçası ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda çok sayıda silah parçası ele geçirildi
Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı
455 yıllık Kur'an-ı Kerim restore ediliyor 455 yıllık Kur'an-ı Kerim restore ediliyor
İngiltere'ye 6 adet F-35 daha teslim aldığını duyurdu İngiltere'ye 6 adet F-35 daha teslim aldığını duyurdu
Roma'nın yeni sezondaki en büyük silahı Cengiz Ünder olacak Roma'nın yeni sezondaki en büyük silahı Cengiz Ünder olacak
2019 kurban fiyatları belli oldu mu? Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar? 2019 kurban fiyatları belli oldu mu? Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar?
Asırlık saat parçalarından tablo ve heykel yapıyor Asırlık saat parçalarından tablo ve heykel yapıyor
Alman otomotiv devi BMW'nin yeni CEO'su belli oldu Alman otomotiv devi BMW'nin yeni CEO'su belli oldu
Dilencinin taktiği zabıtaları şaşkına çevirdi Dilencinin taktiği zabıtaları şaşkına çevirdi
Trabzonspor, Zargo Toure'nin sözleşmesini feshetti Trabzonspor, Zargo Toure'nin sözleşmesini feshetti
Yusuf Erdoğan: Formayı giydiğim için Galatasaray'a transferim olmadıysa çok komik Yusuf Erdoğan: Formayı giydiğim için Galatasaray'a transferim olmadıysa çok komik
Erbil’deki saldırının faili HDP’li Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı Erbil’deki saldırının faili HDP’li Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı
FETÖ'cü Kemal Batmaz'a 19 gün hücre cezasına çarptırıldı FETÖ'cü Kemal Batmaz'a 19 gün hücre cezasına çarptırıldı
Heyecanla beklenen Top Gun: Maverick filminin fragmanı yayınlandı - İzle Heyecanla beklenen Top Gun: Maverick filminin fragmanı yayınlandı - İzle
Türkiye'nin Maldivler'i Salda Gölü'ne günde 30 bin ziyaret Türkiye'nin Maldivler'i Salda Gölü'ne günde 30 bin ziyaret
Ömrü boyunca sadece 1 kez açıp sonra ölen 'Agave' bitkisi Beylikdüzü'nde görüntülendi Ömrü boyunca sadece 1 kez açıp sonra ölen 'Agave' bitkisi Beylikdüzü'nde görüntülendi
La Casa De Papel 3. Sezon ne zaman? La Casa De Papel yeni sezonu kaç bölüm? La Casa De Papel 3. Sezon ne zaman? La Casa De Papel yeni sezonu kaç bölüm?
Bakan Selçuk: Her engellinin bir "iş koçu" olacak Bakan Selçuk: Her engellinin bir "iş koçu" olacak
Kocaeli'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi Kocaeli'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Trabzonspor, Erce Kardeşler'i KAP'a bildirdi Trabzonspor, Erce Kardeşler'i KAP'a bildirdi
Kamboçya 1600 tonluk atığı ABD ve Kanada’ya geri geri gönderdi: Bu ülke sizin çöplüğünüz değil Kamboçya 1600 tonluk atığı ABD ve Kanada’ya geri geri gönderdi: Bu ülke sizin çöplüğünüz değil
Son dakika... İstanbul Havalimanı’nda operasyon! Yolcu valizinde çok sayıda silah aksam ve parçası ele geçirildi Son dakika... İstanbul Havalimanı’nda operasyon! Yolcu valizinde çok sayıda silah aksam ve parçası ele geçirildi
Enerji Bakanı Dönmez'den son dakika Akdeniz açıklaması: Kimse Türkiye'yi denklem dışı bırakamaz Enerji Bakanı Dönmez'den son dakika Akdeniz açıklaması: Kimse Türkiye'yi denklem dışı bırakamaz

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Temmuz 2019 Cuma 11:43:36 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:53:53

Asırlık saat parçalarından tablo ve heykel yapıyor

Eskişehir’de yaklaşık 40 yıldır saatçilik sektöründe çalışan Ayhan Oskaylar, biriktirdiği 100-150 yıllık saat parçalarından heykel ve tablolar yapıyor.

Babasından kalan saatçilik mesleğini devam ettiren Ayhan Oskaylar, çark, zemberek ve kadran gibi saat parçalarını yıllardır biriktiriyor. Parçaların hurdaya gitmesine gönlü razı olmayan Oskaylar, 50 ve 150 yıl arasında değişen parçaları kullanarak istediği figürün heykelini ve tablosunu yapıyor. İlk olarak Ford’un 1912 senesinde banttan çıkan bir modelini saat parçalarıyla canlandıran Oskaylar, otomobilin tekerleklerini saat kadranlarından motorunu da saat çarklarından yaptı. Zamanla bu alanda ustalaşan Ayhan Oskaylar, gözünde canlandığı denizatını saat parçalarına işledi. Görenlerin ilgiyle izlediği denizatı heykeli, farklı görünümüyle dikkat çekiyor. Ayrıca eserlerinde farklı bir çalışmaya imza atan Oskaylar, kullandığı saat parçalarında zamanı Mustafa Kemal Atatürk’ün öldüğü saat olarak bilinen 09:05’e sabitliyor. 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Oskaylar, "Yıllardır geçmiş zamanlardan biriken saat parçalarını atmadık, hurdaya gitmesine gönlüm razı olmadı. Ford’un 1912’de banttan çıkan modeli çok hoşuma gitmişti. Daha sonra saat parçalarıyla bu arabayı canlandırdım. Saat kadranlarından tekerleklerini, motorunu da çarklarla düzenledim, egzoz borusunu yaptım ve güzel bir tablo ortaya çıktı. Müzayededen aldığım cilt kapağı vardı. Kapağın üzerinde Osmanlı arması var. O döneme ait saat parçaları, saat kadranları kullanarak bir model yaptık. Eserlerimdeki saatlerde Atatürk’ün öldüğü 09:05’i canlandırıyorum" diye konuştu. 

"50-150 YILLIK PARÇALAR VAR" 

Yaptığı eserlerde kullandığı saat parçalarının 50-150 yıllık olduğunu aktaran Ayhan Oskaylar, "Bir tele dizdiğim çarklar vardı. Başlarken denizatı canlandı gözümde onu yaptım. O parçaların çöpe gitmesinden çok değerlenmesi hem benim açımdan hem de bunları görenler tarafından beğeniyle karşılandı. Boş zamanlarımda hobi amaçlı uğraşıyorum. Saat parçaları çöpe gitmiyor hem de farklı tablolar, ufak heykeller ortaya çıkıyor. Şimdi günümüz teknolojisinde daha çok elektronik saate dönüldüğü için en az 50, 60, 100, 150 yıllık parçalar var. Bunları zamanında biriktirmişiz böyle hobi amaçlı yapıyoruz. Kimisi 2 ayda bitiyor. Tabi zaman ayırma sürecine de bağlı. O anda belli bir şey olmuyor. Vakit buldukça yapıyorum" ifadelerini kullandı. 

"SAAT PARÇALARINDAN YAPILDIĞINI GÖRÜNCE HAYRETE DÜŞEN ÇOK OLUYOR" 

Son olarak heykel ve tabloları görenlerin hayretler içerisinde kaldığını ve eserlerini satmayı düşünmediğini belirten Oskaylar, şunları söyledi; 
"Bu eserleri dükkânımda sergiliyorum. Zaman zaman 'satılık mı' diyen çok insan oluyor. Hoşlarına gidiyor, beğeniyorlar. Başkalarının beğenmesi benim de hoşuma gidiyor ama ben bunları satma amaçlı yapmadım. Belki çoğalırsa ileride herkesin görmesi için bir sergi açabilirim. İlk görenler uzaktan resim zannediyor. Yanına gelip saat parçalarından yapıldığını görünce hayrete düşen çok oluyor. Bunu kim yaptı veya nereden aldınız gibi sorularla karşılaşıyorum. 'Bunları ben yaptım' dediğimde 'nasıl yaptınız' diye soranlar oluyor. Belli bir kalıbı yok, o an elimizde ne varsa onunla bir şeyler yapmaya çalışıyorum.” 

İHA

Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
Erbil’deki saldırının faili HDP’li milletvekilinin ağabeyi çıktı
Son dakika... PKK'ya darbe üstüne darbe: 6 terörist öldürüldü
Son dakika... 11 ilde FETÖ operasyonu: Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile irtibatlı şüpheli aranıyor
ABD'nin tek başına yaptırım yetkisi yok
Kremlin sözcüsünün sorduğu börekler Moskova'ya ulaştı
Transfer KAP'a bildirildi
Kimse Türkiye'yi denklem dışı bırakamaz
Harekat için emir bekleniyor
Cimbom transferde büyük oynuyor
Kaybeden Türkiye olmaz
Yurt dışından getirilen telefon harçları bin 500 liraya yükseltildi
ABD'den Nijerya'da 262 Hristiyanı kurtaran imama onur ödülü
Kimyasal harika!
Jet barışma
İş arayana 900 lira
11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Erbil'deki saldırıyı düzenleyen teröristin kimliği ve fotoğrafı ortaya çıktı
Trump tarafından hedef gösterilen Ilhan Omar'a destek büyüyor
Son Dakika... Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-35 açıklaması
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ