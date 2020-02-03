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03 Şubat 2020 Pazartesi 11:13:22 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 11:15:59

Aşık Veysel’in kızı Zehra Başer vefat etti

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in büyük kızı Zehra Başer, 85 yaşında vefat etti.

Aşık Veysel’in çocuklarından en büyüğü olan Başer, tedavi gördüğü Ankara Koru Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Aşık Veysel’in kızı Başer'in defnedileceği Sivrialan köyünde hazırlıkları inceledi. 

Zehra Başer’in cenazesinin, yarın öğle vakti Sivrialan köyünde babasının mezarının da bulunduğu aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

(AA)

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