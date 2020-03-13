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13 Mart 2020 Cuma 07:32:11 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 07:33:42

ArtAnkara'da dilek ağacı ormanı kuruldu

Çağdaş Sanat Fuarı ArtAnkara, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin dikkati çekmek istedikleri konular ve farklı dilekler için ilginç objelerle hazırladıkları dilek ağacı ormanına ev sahipliği yapıyor.

ArtAnkara 6'ncı Çağdaş Sanat Fuarı, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin dikkati çekmek istedikleri konular ve farklı dilekler için ilginç objelerle hazırladıkları dilek ağacı ormanına ev sahipliği yapıyor.

ATO Congresium'daki fuarda, kurumuş ağaç dallarına asılan bıçaklar, keçeler, balonlar, çocuk ayakkabıları, künyeler, sapanlar, hayat çiçeği motifleri, sokak çocukları, kadına karşı şiddeti önleme, eğitim hakkı, sağlıklı yaşlanma, doğayı ve hayvanları koruma gibi konularda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Füsun Kavalcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileriyle fuara özel bir farkındalık projesi yaptıklarını belirterek, "18 öğrencimle birlikte çalıştık. Konuları kendileri seçtiler ve neye farkındalık yaratmak istiyorlarsa ona göre de objelerini belirlediler." dedi.

Önemli sosyal konulara dikkati çekmenin yanı sıra farklı dilekler için de ağaçlar tasarladıklarını dile getiren Kavalcı, hayattaki acıları uğurlamak için siyah tüllerden oluşan bir yas ağacı, keskin dilekler için bıçaklardan, havadan sudan hafif dilekler için balonlardan oluşan bir dilek ağacı hazırladıklarını söyledi.

Kavalcı, kadına karşı şiddete dikkati çekmek için Osmanlı döneminde kadınların korunmak için üstlerinde taşıdıkları hayat çiçeği motifini kullandıklarını, sokak çocukları konusunda farkındalık yaratmak için ilkokul öğrencilerince boyanan lastik ayakkabıları astıkları bir ağaç tasarladıklarını anlattı.

Dilek dilemek isteyen ziyaretçileri de unutmadıklarını ifade eden Kavalcı, "Ağaçlara asılan objelerden fazladan hazırlayarak buradaki seramik çanaklara koyduk. İsteyen ziyaretçiler hangi dileği istiyorsa o objeyi ilgili ağaça asıyor." diye konuştu.

Dev sanal karakter

Fuar alanındaki yüksekliği 2,5, uzunluğu 3,5, genişliği 1,5 metre olan dev beton heykel de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İçi tamamen çelik konstrüksiyondan yapılmış "Karşılaşma" isimli çalışma, betonla kaplanmış bezlerinlerin çelik malzemeye sarılmasından oluşuyor.

Heykeltıraş Doğan Karakılıç, eserinin yaratılmış bir karakter olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Amacım sanal dünyadan bir karakterin buradaki sanatseverlerle karşılaşması. Kişi sanal dünyada bir karakteri seçerken onun ne olduğunu önemsemez ama gerçek dünyada karşılaştığında büyüklüğü, görkemi onu şaşırtır mı, ne kadar şaşırtır, korkar mı, yoksa hala sevmeye devam eder mi buna atıfla bu eseri yaptım."

Şişelerin ağzındaki sanat

Fuarın ilgi çeken bir diğer standında da geri dönüşüm projesi kapsamında yapılan cam işleme eserler bulunuyor.

Günlük hayatımızda kullandığımız içeceklerin şişelerinin dönüştürülmesiyle oluşan projede, şişelerin ağzı sevimli baykuşlara dönüşüyor.

Ressam Memik Kibarkaya da farklı bir teknikle yaptığı eserleri sergiliyor.

Boyaları karıştırıp elde ettiği çamuru parmaklarını kullanarak tuvale geçiren Kibarkaya, "Bu resimler benim parmak izlerim." ifadesini kullandı.

15 ülkeden 125 galeriye ev sahipliği yapan, 1095 sanatçının 4 bin 500'ün üzerinde sanat eserini bir araya getiren ArtAnkara, 15 Mart'a kadar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

(AA)

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