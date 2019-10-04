  • Bist 100
    103291
  • Dolar
    5,7030
  • Euro
    6,2673
  • Altın
    276,2390
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD terör örgütüne desteğini sürüdürüyor! ABD terör örgütüne desteğini sürüdürüyor!
ABD, YPG/PKK işgalindeki bölgelere 300 tır daha sevk etti ABD, YPG/PKK işgalindeki bölgelere 300 tır daha sevk etti
Son Dakika Haberi... Esenyurt’ta yol çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi Son Dakika Haberi... Esenyurt’ta yol çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi
Arslantepe'de 5700 yıllık çocuk iskeleti bulundu Arslantepe'de 5700 yıllık çocuk iskeleti bulundu
Bin 200 yıllık ağaçtan toplanan zeytinler açık artırma ile satılacak Bin 200 yıllık ağaçtan toplanan zeytinler açık artırma ile satılacak
Irak'taki gösterilerde ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi Irak'taki gösterilerde ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi
Avrupalı çocuklar kadınlara emanet Avrupalı çocuklar kadınlara emanet
Hong Kong'da göstericilere maske takması yasağı Hong Kong'da göstericilere maske takması yasağı
5 soruda Tunus'ta parlamento seçimleri 5 soruda Tunus'ta parlamento seçimleri
Emine Erdoğan'dan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı Emine Erdoğan'dan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı
İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun: İslamofobiye karşı güçlü bir medya merkezi kuracağız İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun: İslamofobiye karşı güçlü bir medya merkezi kuracağız
'İstanbul'da 2 milyon konutun yenilenmesi gerekiyor' 'İstanbul'da 2 milyon konutun yenilenmesi gerekiyor'
Bakan Selçuk'tan 'Pergel'li paylaşım Bakan Selçuk'tan 'Pergel'li paylaşım
FETÖ'nün 'mahrem imamı'nın inkarı çürütüldü FETÖ'nün 'mahrem imamı'nın inkarı çürütüldü
Orgeneral Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı ile görüştü Orgeneral Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Giresun tabiat parkları ile 1 milyon turist hedefliyor Giresun tabiat parkları ile 1 milyon turist hedefliyor
Muric mi daha iyiydi, Falcao mu? Bilal Erdoğan o soruyu cevapladı Muric mi daha iyiydi, Falcao mu? Bilal Erdoğan o soruyu cevapladı
Polisi şehit eden teröriste yardım eden sanıklara dava Polisi şehit eden teröriste yardım eden sanıklara dava
Fındık ihracatında rekor bekleniyor Fındık ihracatında rekor bekleniyor
Alçı mikserine kapılan işçi kurtarıldı Alçı mikserine kapılan işçi kurtarıldı
Lüksemburg'ta skandal! Karabağ'ın maçında drone ile Ermenistan bayrağı açtılar Lüksemburg'ta skandal! Karabağ'ın maçında drone ile Ermenistan bayrağı açtılar
Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesini uzatıyor Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesini uzatıyor
EYT son dakika gelişme var mı? EYT son dakika gelişmeleri mecliste mi? EYT son dakika gelişme var mı? EYT son dakika gelişmeleri mecliste mi?
Milan, Gattuso veya Spalletti'ye imza attıracak Milan, Gattuso veya Spalletti'ye imza attıracak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Ekim 2019 Cuma 13:14:26 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 13:19:18

Arslantepe'de 5700 yıllık çocuk iskeleti bulundu

Binlerce yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'ndeki kazılarda Geç Kalkolitik döneme ait bir konutta yaklaşık 5700 yıllık olduğu tahmin edilen çocuk iskeleti bulundu. Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümünden uzmanlarca incelenecek iskelet, dönemin yaşantısına dair ipuçları verecek. Kazı Başkanı Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Marcelle Frangipane, "İskelete, höyükte ulaştığımız MÖ 3600-3700'lü yıllara ait tabakada rastladık. Yani çocuğun iskeleti 5600-5700 yıllık. Bu çok önemli bir buluntu. İskelete yapılacak analiz sonucu daha çok detaylı bilgilere de ulaşacağız. Çocuğun kollarında ve boynunda bulunan boncuklara daha önce rastlamamıştık. Bu boncuklar, çocuğun önemli bir aileye ait olduğunu gösteriyor'' dedi.

Fırat Nehri'nin batı kıyısında, Malatya'ya 7 kilometre mesafedeki Arslantepe, yüksek tarım potansiyeli, sulak alanları ve nehrin taşkınlarından korunan yapısı sayesinde binlerce yıl insanoğluna kucak açmış tarihi mekanlar arasında bulunuyor.

Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyetin izlerini de bünyesinde barındırıyor.

İtalya'dan Roma La Sapienza Üniversitesi tarafından 1961'den bu yana kazılan ve 2014'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Arslantepe Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarında bu sezon önemli bir bulguya rastlandı.

Kazı ekibi, höyüğün batı kısmındaki kalıntıları ortaya çıkarmaya çalışırken, farklı bir bulguyla karşılaştı. Kazı Başkanı Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Marcelle Frangipane, Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümünden Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal ve ekibinin detaylı incelemesinin ardından bulgunun bir çocuğa ait iskelet olduğu belirlendi.

Uzman ekibin iki gün süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan iskeletten numuneler alındı ve analiz için kazı evinin deposuna götürüldü.

Prof. Dr. Marcelle Frangipane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlerce yıllık geçmişe sahip antik kentte birçok döneme ait kalıntılara rastladıklarını hatırlattı.

Höyüğün batı kısmındaki kazılarda bir konutun odasında 6-7 yaşlarına ait olduğu değerlendirilen bir çocuk iskeleti bulduklarını anlatan Frangipane, "Çocuğun kollarında ve boynunda küçük boncuklardan oluşan bilezik ve kolyeler bulduk. İskelete, evin taban kısmında rastladık. Bu sistem sadece burada değil Doğu Anadolu'da, Mezopotamya'da, Neolotik dönemde de var. Çocuklar eve gömülüyor. Evin içerisinde çukur açılıp çocuk oraya defnediliyor. Vazo veya tencere gibi bir şeyin içine konulan iskeletlere de rastladık." dedi.

"Çok önemli bir buluntu"

Frangipane, Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal ve ekibiyle çalıştıklarını aktararak şöyle devam etti:
"Heyet, çocuğun 6 veya 7 yaşlarında olduğunu ancak üzerinde daha da çalışmaları gerektiğini belirtti. Çocuk belki travma sonucu hayatını kaybetmiş. Bu gibi sonuçlar analiz sonucu belirlenecek. İskelete, höyükte ulaştığımız MÖ 3600-3700'lü yıllara ait tabakada rastladık. Yani çocuğun iskeleti 5600-5700 yıllık. Bu çok önemli bir buluntu. İskelete yapılacak analiz sonucu daha çok detaylı bilgilere de ulaşacağız. Çocuğun kollarında ve boynunda bulunan boncuklara daha önce rastlamamıştık. Bu boncuklar, çocuğun önemli bir aileye ait olduğunu gösteriyor."

Analiz sonuçlarını beklediklerini dile getiren Frangipane, sonuçların kendilerine insan iskeletinin cinsiyeti, genetik yapısı, yaşı, neden hayatını kaybettiği, o dönemde nasıl beslendiği gibi bilgileri vereceğini bildirdi.

Frangipane, Arslantepe Höyüğü'nün tarihinin bilinenden çok daha eskilere dayandığını düşündüklerini sözlerine ekledi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ