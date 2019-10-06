Arapça kitap fuarında 'Renkli Hatıralar' sergileniyor

Şam Plastik Sanatları Derneği ile Arap Derneği tarafından hazırlanan "Renkli Hatıralar" adlı sergi, 5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı etkinleri kapsamında sanatseverlerle buluştu.

Farklı disiplinlerden heykel, resim, ahşap oyma ve cam sanatı gibi eserlerin yer aldığı sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Şam Plastik Sanatlar Derneği Başkanı Omer Alnemer, sergiye Suriye, Filistin, Irak ve Ürdün olmak üzere çeşitli Arap ülkelerinden 52 sanatçının katıldığını söyledi.

Alnemer, kültürün tüm sanatları içine aldığını vurgulayarak, "Fuara herkes kitap almak ve okumak için geliyor. Biz istiyoruz ki buraya gelen ziyaretçiler bir kültür dalı olarak buradaki eserleri de okuyabilsinler." dedi.

Ziyaretçilerin sergiye yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Alnemer, "Gelenler daha çok savaş ve mülteci konusundaki eserlere dikkatlerini veriyorlar. Ben de savaşı anlatan bir eserle sergiye katıldım. Eserimde Suriyeli yaşlı bir adamın savaştan kaçarak Türkiye sınırına gitmesini anlattım." diye konuştu.

Omer Alnemer, Türk sanatçılarla da birlikte ortak bir çalışmaya imza atmak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim dernek olarak ilk amacımız Suriyeli sanatçılarla Arap dünyasından sanatçıları bir araya getirmekti. Sonra da Türk sanatçılarla etkinlikler yapmaktı. Çünkü sanat bizim aramızda birliği oluşturan temel bir unsurdur. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle de ortak bir platformda bir araya gelmek istiyoruz."

Fuarda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Alnemer, dernek olarak yeni sanatçılarla da tanışma fırsatı bulduklarını anlattı.

Alnemer, yaklaşık 2 yıldır İstanbul'da faaliyet sürdüren Şam Plastik Sanatlar Derneğinin 70 üyesinin olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bugüne kadar İstanbul'da yaklaşık 12 faaliyet gerçekleştirdi. Bu etkinlikler arasında sergilerin yanı sıra atölye çalışmaları yer aldı ama en önemli çalışmamız çocuklar adına yaptığımız resim etkinlikleri oldu. Ressamlığın yanı sıra psikolojik danışmanlık yapıyorum. Mülteci çocuklarla yaptığımız çalışmalarda da resim sanatı ile onların bilinç altında yaşadıkları duygular arasında bir ilişki kurdum."

"Türkiye benim ana vatanım gibi"



Sergide eseri yer alan Suriyeli sanatçı Razan Al Samman, 3 yıldır İstanbul'da yaşadığını ve Türkiye'de ilk kez bir sergiye katıldığını söyledi.

Samman, İstanbul'u "sanatın başkenti" olarak tanımlayarak, "Burada mesleğimi Suriye'deki günlerimden daha özgürce yapabildiğim için çok mutluyum. Daha önce de Suudi Arabistan'da 4 farklı karma sergiye katıldım." dedi.

Bursa'da yaşayan sanatçı Saja Jana, bugüne kadar Almanya'da, Tunus'ta, Fransa'da, Irak'ta ve Filistin'de olmak üzere 15 farklı karma sergiye katıldığına işaret ederek, yakın zamanda Bursa'da kişisel sergisini açmaya hazırlandığını ifade etti.

Jana, Halep'te daha önce okul duvarlarına resim yaptığını anlatarak, "Bu sergide farklı şehirlerden gelen sanatçılarla tanışmaktan dolayı çok mutlu oldum. Türkiye benim ana vatanım gibi, bu ülkeyi çok seviyorum. Fakat bir sanatçı olarak diğer ülkelere gidip gelmemiz çok zor oluyor, bu yüzden Türk hükümetinden bize destek vermelerini rica ediyorum." diye konuştu.

"Sanatçı birliklerinden derneğimize destek istiyoruz"



Yaklaşık 7 yıldır İstanbul'da yaşayan Suriyeli ressam Racha Suleyman, bir sanatçı olarak sanatını ve kültürünü Türkiye'dekilere eserleriyle anlatmak istediğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Genellikle tarihi mekanları resmediyorum ve çalışmalarımda tarihi eserlerden ilham alıyorum. Bu anlamda İstanbul benim için çok özel bir şehir. Özellikle Rumeli Hisarı Kalesi benim en etkilendiğim yer. Orada her taşın bana göre ayrı bir hikayesi var. Topkapı Sarayı'nı da Süleymaniye'yi de gezdim ve eserlerimde burada gördüklerimi ele aldım."

Suleyman, çocukluk döneminden bu yana resimle ilgilendiğini dile getirerek, "Bu fuarda olmaktan dolayı çok mutluyum. Sanatçı birliklerinden derneğimize destek istiyoruz. Çünkü burada yaptığım eserleri muhafaza edecek bir alanım yok. Ayrıca çeşitli yerlerde sergilere çağrılıyorum. Fakat İstanbul'dan örneğin Ankara'ya gitmek için bile bir izin belgesi gerekiyor. Bu izin belgesini alamadığım için maalesef sergilere katılamıyorum." dedi.

İstanbul'da 5 yıldır çalışmalarını sürdüren Iraklı sanatçı Rajab Sayd Yousef, sergiye "Susarak Konuşuyor" adlı tablosuyla konuk olduğunu belirterek, eserini fırça yerine spatula kullanarak yaptığını söyledi.

Yousef, sergiye resim alanında birçok ekolün katıldığına işaret ederek, "Sergiye gelen ziyaretçiler resimlerin fiyatlarını soruyorlar. Fakat bu eserlere bir kıymet biçilemez. Yakın zamanda Yazarlar Birliği'nde bir sergi açmayı planlıyorum. Fuara ve sergiye destek olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Salam Almaaz, sergiye, 9 eserle katıldığını anlatarak, çalışmalarında özellikle Afrika'nın folklorik kültürü ile ilgilendiğini aktardı.

Suriye'deyken hobi olarak devam ettirdiği ressamlığı Türkiye'de mesleği haline geldiğini ifade eden Almaaz, kişisel sergi açmak istediğini söyledi.

Basın Yayın Birliği (BYB) tarafından, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) ve Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneğinin katkılarıyla gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuar, yarın sona erecek.

(AA)