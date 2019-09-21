Ara Güler Fotoğraf Sergisi New York'ta

  • Bist 100
    100237
  • Dolar
    5,7477
  • Euro
    6,3537
  • Altın
    276,5260
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kerbela'da patlama: 12 ölü Kerbela'da patlama: 12 ölü
Nefes kesen operasyon... Denizde FETÖ'cü avı! Nefes kesen operasyon... Denizde FETÖ'cü avı!
Türkiye'de bir ilk! Babaya da 6 ay izin... Türkiye'de bir ilk! Babaya da 6 ay izin...
Defalarca bıçakladı... 17 yaşındaki genç babasını öldürdü... Defalarca bıçakladı... 17 yaşındaki genç babasını öldürdü...
ABD'den İran'a bir yaptırım daha! ABD'den İran'a bir yaptırım daha!
Eminönü'nde otelde yangın Eminönü'nde otelde yangın
Rüyalarında gördükleri yeri kazan 'define avcıları' yakalandı Rüyalarında gördükleri yeri kazan 'define avcıları' yakalandı
Romanya'nın Nevşehir-Kayseri Fahri Konsolosluğu açıldı Romanya'nın Nevşehir-Kayseri Fahri Konsolosluğu açıldı
BAE’nin sanal çetesine büyük darbe BAE’nin sanal çetesine büyük darbe
Pelosi, Suudiler için İran'a askeri müdahaleye karşı çıktı Pelosi, Suudiler için İran'a askeri müdahaleye karşı çıktı
ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı
Trump'ın temsilcisi Netanyahu ile Yüzyılın Anlaşması'nı görüştü Trump'ın temsilcisi Netanyahu ile Yüzyılın Anlaşması'nı görüştü
ABD'den Fırat'ın Doğusu'nda teröristlere İHA eğitimi ABD'den Fırat'ın Doğusu'nda teröristlere İHA eğitimi
HDP’lilerin tehdit ettiği anne: Korkmuyoruz HDP’lilerin tehdit ettiği anne: Korkmuyoruz
İşte Başkan Erdoğan'ın çantasındaki dosyalar İşte Başkan Erdoğan'ın çantasındaki dosyalar
Mısır Savunma Bakanlığı'na 'Sisi'yi tutuklayın' çağrısı! Mısır Savunma Bakanlığı'na 'Sisi'yi tutuklayın' çağrısı!
Mısır'da halk sokağa indi! Gösteriler 10 şehre daha sıçradı! Mısır'da halk sokağa indi! Gösteriler 10 şehre daha sıçradı!
Mısır'da halk sokağa indi! Gösteriler 10 şehre daha sıçradı! Mısır'da halk sokağa indi! Gösteriler 10 şehre daha sıçradı!
İstanbul'da dehşet! Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü İstanbul'da dehşet! Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü
Meteoroloji'den kritik hava durumu ve sağanak yağış uyarısı var! Bu hafta sonu hava nasıl olacak? İşte detaylar Meteoroloji'den kritik hava durumu ve sağanak yağış uyarısı var! Bu hafta sonu hava nasıl olacak? İşte detaylar
Merkez Bankasından zorunlu karşılık hamlesi Merkez Bankasından zorunlu karşılık hamlesi
Kamu sağlık tesisleri ruhsatlandırılacak Kamu sağlık tesisleri ruhsatlandırılacak
Tarama testleriyle rahim ağzı kanserinde erken tanı imkanı Tarama testleriyle rahim ağzı kanserinde erken tanı imkanı
Hava ambulansı sağlık ekibinin umut yolculuğu Hava ambulansı sağlık ekibinin umut yolculuğu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Eylül 2019 Cumartesi 07:20:35 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 07:21:05

Ara Güler Fotoğraf Sergisi New York'ta

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen ve nisan ayında dünyayı dolaşmaya başlayan "Ara Güler Fotoğraf Sergisi", Londra, Paris ve Kyoto'nun ardından dördüncü durağı New York'ta sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen sergiyle geçen yıl vefat eden fotoğraf sanatçısı ve fotomuhabiri Ara Güler'in eserleri dünyanın önemli sanat başkentlerine taşınıyor. 

Nisan ayında Londra Saatchi Galeri'de, mayısta Paris Polka Galeri'de ve G-20 Zirvesi zamanı Japonya'da Kyoto Tofuku-ji Tapınağı'nda izlenime sunulan Ara Güler Fotoğraf Sergisi, tüm dünyanın dikkatlerinin ABD'ye odaklanacağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı dönemde New York'ta açılacak.

Londra ve Paris etaplarında The Times, Daily Mail, Le Figaro gibi önde gelen medya kuruluşlarının gündemine yansıyan; Londra'da gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında seçilen Ara Güler Fotoğraf Sergisi, 23 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında Wall Street’in kalbinde, Smithsonian NMAI içindeki Alexander Hamilton U.S. Custom House'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Ana eksenini, Ara Güler'in 1950'lere dayanan İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide, Dustin Hoffman'dan Federico Fellini'ye, Pablo Picasso'dan Salvador Dali'ye, Brgitte Bardot'dan Sophia Loren'e uzanan portreler seçkisi de yer alıyor.

Istanbul in Blue albümünün kapağında Ara Güler'in bir İstanbul karesinin yer aldığı ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu da serginin açılış töreninde bir resital verecek.

Sergi kapsamında "Ara Güler Üzerine Kültürlerarası Sohbet" başlıklı bir de panel gerçekleştirilecek. Panele Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 2017-2019 dönemi Başkanı John Bailey, Phillips Fotoğrafçılık Başkan Yardımcısı Chrsitopher Mahoney, siyah-beyaz kent fotoğraflarıyla ünlü fotoğraf sanatçısı Alexey Titarenko ve Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç konuşmacı olarak katılacak.

Ara Güler Fotoğraf Sergisi, New York'tan sonra Roma'da Trastevere Müzesi'nde, daha sonra Mogadişu'daki Türk Büyükelçiliği'nde sanatseverlerle buluşacak.

Öte yandan, serginin ana sponsorluğunu Halkbank ve Ziraat Bankası, medya sponsorluğunu Sabah ve Daily Sabah gazeteleri, resmi hava yolu sponsorluğunu da Türk Hava Yolları üstleniyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ