Apollon Smintheus ziyaretçilerini 'ayaklarıyla' karşılıyor

  • Bist 100
    104827
  • Dolar
    5,6805
  • Euro
    6,1874
  • Altın
    269,4340
İstanbul
16 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Netflix'ten bir skandal daha! Netflix'ten bir skandal daha!
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı 2019 şartları Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı 2019 şartları
Netflix'ten bir skandal daha! Netflix'ten bir skandal daha!
Kış operasyonlarının planlaması yapıldı! Kış operasyonlarının planlaması yapıldı!
'Askeri öğrenci olamaz' raporu veren FETÖ'cü tabiplere operasyon 'Askeri öğrenci olamaz' raporu veren FETÖ'cü tabiplere operasyon
Altunizade metrobüs durağında yoğunluk devam ediyor Altunizade metrobüs durağında yoğunluk devam ediyor
Gerçeğe aykırı sağlık raporu düzenleyen FETÖ'cülere soruşturma Gerçeğe aykırı sağlık raporu düzenleyen FETÖ'cülere soruşturma
Ruhani ile Sarkisyan ikili ilişkileri görüştü Ruhani ile Sarkisyan ikili ilişkileri görüştü
İstanbul Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı! 'Vefa' operasyonu başladı İstanbul Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı! 'Vefa' operasyonu başladı
Dolar/TL, 5,6580 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 5,6580 seviyesinden işlem görüyor
Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açılacak Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açılacak
Dünya kahve günü ne zaman? Kahve ile ilgili en güzel sözler sizlerle Dünya kahve günü ne zaman? Kahve ile ilgili en güzel sözler sizlerle
Beşiktaş'ta yeni transferlerden sıfır katkı Beşiktaş'ta yeni transferlerden sıfır katkı
Yaşar İpek hapse mi girdi? Seren Serengil Yaşar İpek davasında son durum Yaşar İpek hapse mi girdi? Seren Serengil Yaşar İpek davasında son durum
Şerit değiştirirken trafiği altüst etti Şerit değiştirirken trafiği altüst etti
Ersun Yanal 11'deki 7 garantisini belirledi Ersun Yanal 11'deki 7 garantisini belirledi
Şerit değiştirirken trafiği altüst etti Şerit değiştirirken trafiği altüst etti
Emre Belözoğlu'ndan Deniz Türüç'e nasihat Emre Belözoğlu'ndan Deniz Türüç'e nasihat
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan swap hamlesi Son Dakika: Merkez Bankası'ndan swap hamlesi
Ümraniye'de hurdacının feci ölümü Ümraniye'de hurdacının feci ölümü
KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?
Galatasaray PSG'ye karşı 'Fransız' kalmayacak Galatasaray PSG'ye karşı 'Fransız' kalmayacak
Galatasaray'da 100. galibiyet uğursuzluğu Galatasaray'da 100. galibiyet uğursuzluğu
Kayserispor'da Hikmet Karaman kararı açıklandı Kayserispor'da Hikmet Karaman kararı açıklandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Ekim 2019 Salı 08:17:48 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 10:55:47

Apollon Smintheus ziyaretçilerini 'ayaklarıyla' karşılıyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Gülpınar köyündeki Apollon Smintheus Kutsal Alanı'na, Apollon Smintheus'un ayaklarının heykeli hazırlanarak monte edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Gülpınar köyünde bulunan kutsal alana, mitolojiye göre 2 bin yıl önce bölgede yaşadığı rivayet edilen farelerin minyatür figürlerinin ardından Apollon Smintheus'un ayaklarının heykelleri monte edildi.

Apollon Smintheus Kutsal Alanı'nda ziyaretçileri, tapınağın basamaklarında farelerin ve bölgeye adını veren Apollon'un ayaklarının heykelleri karşılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına bölgedeki kazıların başkanlığını yürüten Prof. Dr. Coşkun Özgünel, çalışmaların İÇDAŞ’ın ana sponsorluğunda sürdüğünü söyledi.

"Mitolojik bölümü tamamladık"
Apollon'a ait bir tapınağı kazdıklarını belirten Özgünel, şöyle devam etti:

"Yunan mitolojisinde inanışa göre Apollon adlı tanrının bir heykelinin olması lazım ancak sol ayağının baldırla diz arasındaki bir parçası ele geçmişti. Önceki yıllarda başladığımız onarım ve yeniden canlandırma içeriğinde Apollon'un iki ayağını da yaptık. Ayakların nasıl böyle durduğunu belirledik. Apollon'a ait tapınakta bulunan Alexandra Troas sikkelerinde hem tapınağın resmi hem de Apollon'un fareyle olan ilişkisi var. Yani Apollon bazen sağ ayağıyla bazen sol ayağıyla farenin üzerine basıyor. Biz bu yıl Apollon'un iki ayağını ve fareleri yine mitolojik içerikli bir şekilde müzemizin önündeki terasta sergiledik. Daha önce fareleri tapınağın merdivenlerine monte etmiştik, bu iki ayakla da mitolojik bölümü tamamladık."

Özgünel, mitolojiye göre Apollon'un, halkına eziyet eden yöneticilere farelerden aldığı veba mikrobunu okların ucuna bulaştırarak onları vurup cezalandırmasıyla bilindiğini aktardı.

Vebanın öldürücü bir mikrop olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Özgünel, "Çiftçilere nasıl yardım ediyor? Tarla farelerini öldürerek yardım ediyor. Yine oklarıyla yardım ediyor. Bu yaptığı görevlerle de bir Apollon Smintheus kültü Troas bölgesinde ortaya çıkıyor. Biz bunu gezginlere, gençlere, çocuklara daha iyi anlatmak için bu iki ayağı da yaptık." dedi.

Heykeli tamamlayıp tapınakta sergilemeyi hedefliyorlar

Özgünel, maddi imkanların elverişli olması halinde gelecek yıllarda Apollon Smintheus heykelinin tümünü adım adım yaparak tapınağın içinde sergilemeyi hedeflediklerini belirtti.

Teknik olarak önce kilden ayakların modelini çıkardıklarını söyleyen Özgünel, "Kilden yapılan kalıbı tekrar alçı içine alıyoruz. Onun içine mermer tozu, mermer pirinci ve beyaz çimentodan hazırladığımız bir harç ve ayakta dik duran bölümlerin içine de fiber çubuklar koyarak daha sağlamlaştırıp bu hazırladığımız harcı dökerek ayakları yapıyoruz. Tabii antik dönemde bu ayaklar mermerdendi." diye konuştu.

Apollon Smintheus Tapınağı
Tapınak, eski adıyla Külahlı olarak bilinen Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünün kuzeybatısı ile kuzeydoğusu arasında kalan vadinin başlangıç eteklerinde, Bahçeleriçi mevkisinde yer alıyor. Troas bölgesinde bugün için tek örnek olduğu belirtilen tapınakta Helenistik Çağ Anadolu mimarlığına imzasını atan mimar Hermogenes'in uyguladığı pseudodipteros (yalancı iki sıralı sütun) plan tasarımı kullanılmış, ön ve arka cephelerinde 8, uzun kenarlarında ise 14'er sütun dizisi bulunuyor.

Mermer bloklarla döşenen "kutsal alan"da pronaos (kutsal ön oda), naos (kutsal oda) ve opisthodomos (arka oda) olmak üzere 3 oda, naosta Paroslu heykeltıraş Skopas'ın yaptığı ve 110 santimetrelik bacak parçası bulunan, Apollon'un heykeli dikkati çekiyor.

Kaynaklarda, ünlü coğrafyacı ve seyyah Strabon'un 2 bin yıl önce yazdığı "Geographica" kitabında, kenti Yunanistan'dan gelen İonlar kuşattığı zaman, gece topraktan çok miktarda tarla faresinin çıkarak askerlerin silah ve teçhizatlarının deri kısımlarını kemirip kopardıkları ve bu yüzden kenti kuşatan İonların savaşı kaybettiğini yazdığı ve Lekton halkının minnet göstergesi olarak bu tapınağı inşa etmiş olabileceği belirtiliyor.

Bölgede ilk kazıların 1866 yılında yapıldığı, ara verildikten sonra 1984'te yeniden başlanan kazı ve restorasyon çalışmalarının sürdürüldüğü kaydediliyor.

(AA)

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ