Antik Çağ'ın izlerini 'su altında' arıyorlar

  • Bist 100
    100180
  • Dolar
    5,7233
  • Euro
    6,2892
  • Altın
    279,0610
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İstanbul Esenyurt'ta kapıdan atlarken demir korkuluk koluna saplandı İstanbul Esenyurt'ta kapıdan atlarken demir korkuluk koluna saplandı
Adana'da sıradan bir gün... Vesikalık çektirmek için gitti, fotoğrafçıyı vurdu! Adana'da sıradan bir gün... Vesikalık çektirmek için gitti, fotoğrafçıyı vurdu!
Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan flaş Thomas Cook açıklaması Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan flaş Thomas Cook açıklaması
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babasından Diyarbakır'daki annelerin "evlat nöbeti"ne destek Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babasından Diyarbakır'daki annelerin "evlat nöbeti"ne destek
AUZEF kayıt yenileme ne zaman yapılır? AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2019 AUZEF kayıt yenileme ne zaman yapılır? AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2019
Gazişehir Gaziantep'ten muhteşem performans Gazişehir Gaziantep'ten muhteşem performans
Antalyaspor'dan hakem hatalarıyla ilgili açıklama Antalyaspor'dan hakem hatalarıyla ilgili açıklama
Turkcell Gelibolu Maratonu 6 Ekim Pazar günü yapılacak! Her katılımcı için fidan dikilecek Turkcell Gelibolu Maratonu 6 Ekim Pazar günü yapılacak! Her katılımcı için fidan dikilecek
Zeljko Obradovic 2 transferi birden açıkladı Zeljko Obradovic 2 transferi birden açıkladı
Suriye hava sahasında uçuş icra edildi Suriye hava sahasında uçuş icra edildi
Prof. Dr. Sönmez: Obeziteyi çözerek diğer hastalıklardan kurtulmak mümkün Prof. Dr. Sönmez: Obeziteyi çözerek diğer hastalıklardan kurtulmak mümkün
Sezaryen ile yapılan doğum bir sonraki gebelikleri riske atmaktadır Sezaryen ile yapılan doğum bir sonraki gebelikleri riske atmaktadır
Alanyaspor-Fenerbahçe kararı belli oldu! Açıkladı... Alanyaspor-Fenerbahçe kararı belli oldu! Açıkladı...
AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'dan Bahçeli'ye ziyaret AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'dan Bahçeli'ye ziyaret
Geçen seneki Galatasaray bile mumla aranıyor! Geçen seneki Galatasaray bile mumla aranıyor!
İş arayanların oluşturduğu kuyruk sokağa sığmadı İş arayanların oluşturduğu kuyruk sokağa sığmadı
Danıştay'dan 'yüzde 50 artırımlı nöbet ücreti' kararı Danıştay'dan 'yüzde 50 artırımlı nöbet ücreti' kararı
Trabzonspor iç transferde bir bomba daha patlattı Trabzonspor iç transferde bir bomba daha patlattı
Irak'ın kuzeyinde EYP'nin infilak etmesi sonucu iki Mehmetçik şehit oldu Irak'ın kuzeyinde EYP'nin infilak etmesi sonucu iki Mehmetçik şehit oldu
'Tarkan Zamanı' konseri bu gece Harbiye Açıkhava'da 'Tarkan Zamanı' konseri bu gece Harbiye Açıkhava'da
ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de 3 binden fazla sivili öldürdü ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de 3 binden fazla sivili öldürdü
Son Dakika... Devlet Bahçeli'nin hastaneye gitme nedeni belli oldu Son Dakika... Devlet Bahçeli'nin hastaneye gitme nedeni belli oldu
Rusya'daki ABD'li casus 'kayıp olarak' aranıyor Rusya'daki ABD'li casus 'kayıp olarak' aranıyor
Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonu Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Eylül 2019 Pazartesi 13:08:09 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 13:08:58

Antik Çağ'ın izlerini 'su altında' arıyorlar

Antik dönemin önemli deniz ticaret yollarının kesiştiği noktalardan birinde yer alan Çanakkale'deki Alexandria Troas Antik Kenti'nde su altında kalan "tarih hazineleri"nin gün ışığına çıkarılması için çalışma yürütülüyor.

anakkale'nin Ezine ilçesi Dalyan köyü yakınındaki Alexandria Troas Antik Kenti'nde yapısal bölümlerde devam eden çalışmaların yanı sıra Antik Çağ'a ait önemli bilgilere ulaşılması amacıyla denizin dibinde araştırmalar yapılıyor.

Antik dönemin önemli granit ocaklarının bulunduğu eski Yunan kenti "Alexandria Troas"ta temmuz ayı başında başlayan 9'uncu dönem kazılar, mimar, restoratör, arkeolog ve antropologlar ile su altı araştırmacılarından oluşan yaklaşık 30 kişilik ekiple sürüyor.

Çizilen planına göre 390 hektarlık alanı kaplayan ve 8 kilometre uzunluğunda sur duvarları izlenebilen bölge, Anadolu'nun en büyük antik kentlerinden biri olarak biliniyor.

Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Erhan Öztepe, kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ana sponsor İÇDAŞ'ın destekleriyle devam ettiğini söyledi.

Alexandria Troas'ın sahil ve liman kenti olmasının, bölgenin önemini gösterdiğini vurgulayan Öztepe, "Belirli bir dönemden itibaren kentin ticaretinin bütün Akdeniz'e yayılacak ürünleri içeren bir hacme sahip olduğunu biliyoruz. Bu nedenle limanla ilgili çalışma yaklaşık 10 yıl önce yapıldı, yayınlandı ancak özellikle deniz içindeki bölümle ilgili çalışmalar eksik. Dolayısıyla bu çalışmaları yapmaya karar verdik." dedi.

Kentin orta ölçekli bir Roma limanına sahip olduğunu belirlediklerini aktaran Öztepe, bölgenin kuzeyden güneye devam eden deniz ticareti rotalarından birinin üzerinde yer aldığını belirtti.

Antik limanın, Çanakkale Boğazı'nın çıkışında, Karadeniz'den Ege ve Akdeniz'e hem batıya hem de Mısır'a doğru giden deniz yolunda önemli bir kavşak olduğu bilgisini veren Doç. Dr. Öztepe, şöyle devam etti:

"Önemli bir ticaret ürünü de hemen arkasındaki Çığrı Dağı'nda üretilen devasa boyutlardaki sütunlar. Bunun yanı sıra kuşkusuz tarımsal ürünler. Öte yandan kazılarda ele geçirdiğimiz amfora türlerinin çeşitliliği bizleri çok uzak noktalarla deniz ticareti yoluyla çeşitli ürünlerin gelip buradan da gittiğini gösteriyor. Bu yıl bulduğumuz birkaç Balkan kökenli antik kent Roma kenti sikkesi yine ticaretin çok geniş bir alana yayılmış olmasını gösterdiğinden önemli. Antik kentin bulunduğu bu konum ve limanı kuşkusuz sadece ticaret anlamında önemli değil. Erken Hristiyanlardan Aziz Pavlos'un bu limanı iki-üç kez kullanmış olması da limana ayrı bir önem katıyor."

Su altındaki kalıntıların haritaları hazırlanacak

Öztepe, kıyı bandında daha geniş bir alanda su altını araştırarak ileriye dönük yetişmiş personel tedarik edilmesi ve Bozcaada'da, Tenedos'ta Alexandria Troas'taki alanların taranması gibi hedefler ortaya koyduklarını aktardı.

Bu çerçevede, Maldivler'de uluslararası deneyime sahip uzman dalış eğitmenleri Tuncay ve Faysal Sadıkoğlu kardeşlerin gözetiminde son 3 yılda ekibe katılan ve görev alması öngörülen gençlerin yetiştirilmesi programını yürüttüklerini anlatan Öztepe, "Bu yıl 9 gencimiz tüplü dalış eğitimini gerçekleştirdi. Ayrıca iki uzman hocamız tarafından su altında mevcut hemen limanın çıkışında yani dış liman mendirekleri çevresi ve daha geniş çerçevedeki alanların belgelenmesine de başlandı." ifadelerini kullandı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ