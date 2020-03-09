Antalya Müzesi'nde 48 yıldır sergilenen portre heykelin Sappho olduğu belirlendi

  • Bist 100
    105722
  • Dolar
    6,1036
  • Euro
    6,9832
  • Altın
    327,7140
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Katar'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi. Katar'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi.
Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar: Beklentinin üzerinde kapattık Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar: Beklentinin üzerinde kapattık
Lübnan 'iflas ettiğini' duyurdu: Dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda Lübnan 'iflas ettiğini' duyurdu: Dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda
İran'da Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı da koronavirüse yakalandı İran'da Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı da koronavirüse yakalandı
FETÖ'nün rüşvet ağı ortaya çıktı! Kendi üyeleri dahil PKK, DHKP-C ve MKP'li yaklaşık 10 bin terör örgütü şüphelisi FETÖ'nün rüşvet ağı ortaya çıktı! Kendi üyeleri dahil PKK, DHKP-C ve MKP'li yaklaşık 10 bin terör örgütü şüphelisi
Devrim gibi bir hizmet daha! O belgeler artık e-Devlet'ten alınabilecek Devrim gibi bir hizmet daha! O belgeler artık e-Devlet'ten alınabilecek
Mersin'de 5 yaşındaki Ürdünlü çocuğu tokatlayan adama toplam 2 yıl hapis cezası Mersin'de 5 yaşındaki Ürdünlü çocuğu tokatlayan adama toplam 2 yıl hapis cezası
Petroldaki tarihi düşüşün ardından Rusya'dan sürpriz karar: Döviz alımını durdurdu Petroldaki tarihi düşüşün ardından Rusya'dan sürpriz karar: Döviz alımını durdurdu
Nazilerin insan derisinden yaptığı fotoğraf albümü bulundu Nazilerin insan derisinden yaptığı fotoğraf albümü bulundu
Açık artırma düzenleyerek maske satan Japon siyasetçi özür diledi Açık artırma düzenleyerek maske satan Japon siyasetçi özür diledi
Okan Bayülgen savcıya ifade verdi Okan Bayülgen savcıya ifade verdi
Arnavutluk'tayeni tip koronavirüs vakası tespit edildi Arnavutluk'tayeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Meksika'da Kadınlar Günü'nde düzenlenen yürüyüşte siyah gözlüklü bir kadın molotofkokteyli attı: 4 yaralı Meksika'da Kadınlar Günü'nde düzenlenen yürüyüşte siyah gözlüklü bir kadın molotofkokteyli attı: 4 yaralı
Meksika'da Kadınlar Günü'nde siyah gözlüklü kadın molotofkokteyli attı: 4 yaralı Meksika'da Kadınlar Günü'nde siyah gözlüklü kadın molotofkokteyli attı: 4 yaralı
Hayat verdikleri karakterler için makyajla değişen yüzler Hayat verdikleri karakterler için makyajla değişen yüzler
Kapadokya'nın gelenekleri müzede canlı performansla yaşatılıyor Kapadokya'nın gelenekleri müzede canlı performansla yaşatılıyor
Antalya Müzesi'nde 48 yıldır sergilenen portre heykelin Sappho olduğu belirlendi Antalya Müzesi'nde 48 yıldır sergilenen portre heykelin Sappho olduğu belirlendi
İki sanatçının etkileşimi 'Gece Sirenleri'ni çaldırdı İki sanatçının etkileşimi 'Gece Sirenleri'ni çaldırdı
Altının gramı 331 lira Altının gramı 331 lira
İstanbul'da bu hafta çocuklar tiyatroya doyacak İstanbul'da bu hafta çocuklar tiyatroya doyacak
Sudan Başbakanı'na suikast girişimi Sudan Başbakanı'na suikast girişimi
Göbeklitepe Güneydoğu tatilinin vazgeçilmez rotası oldu Göbeklitepe Güneydoğu tatilinin vazgeçilmez rotası oldu
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Terör örgütü PKK/YPG'li 2 terörist, Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu Terör örgütü PKK/YPG'li 2 terörist, Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Mart 2020 Pazartesi 11:26:38 | Son Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 11:28:12

Antalya Müzesi'nde 48 yıldır sergilenen portre heykelin Sappho olduğu belirlendi

Antalya Müzesi'nde 1972'den bu yana bulunan portre heykelinin, antik dönemin ilk ve en önemli kadın şairi olarak bilinen Sappho'ya ait olduğu tespit edildi.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Antalya Müzesi'nde 1972'den bu yana bulunan portre heykelin, antik dönemin ilk ve en önemli kadın şairi olarak bilinen Sappho'ya ait olduğunu tespit ettiğini söyledi. 

Aynı zamanda Patara Antik Kenti Kazı Başkanı olan Işık, AA muhabirine, heykel ve portre derslerinin bazılarını, dünyanın en önemli heykel müzelerinden Antalya Müzesi'nde yaptığını ifade etti.

Müzede, Perge Antik Kenti'nde bulunduğu belirtilen portrenin dikkatini çektiğini anlatan Işık, "Yaptığım araştırmada portrenin antik dönemin ilk ve en önemli kadın şairi olarak bilinen Sappho'ya ait olduğunu tespit ettim. Portre üzerinde yaptığım çalışmaları, konuk olarak gittiğim yurt dışındaki üniversitelerde akademik incelemeyle de teyit ettim. Çalışmamla ilgili hazırladığım bilimsel makaleyi yakın zamanda yayımlayacağım ve böylece bütün dünya bu eserin Antalya Müzesi'nde olduğunu öğrenecek." diye konuştu.

Portrenin Antalya Müzesi'ne 1972'de geldiğine işaret eden Işık, portrenin o dönem Yeni Kapı Karakolu ekiplerince kaçakçıların elinden "zor alım" yöntemiyle alınarak müzeye teslim edildiğini kaydetti.

Müzede özenle korunan portrenin, ilk kayıtlarda erkek portresi olarak geçtiğini kaydeden Işık, "Milattan önce 4. yüzyılda yapılmış Sappho portresiyle ilgili akademik çalışmamı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açıklamayı uygun gördüm. Kadınlar Günü'nde antik dönemin en önemli kadın şairinin portresi Antalya'ya armağanım olsun." ifadelerini kullandı.

Adı "Antalya'nın Sappho'su" oldu

Portrenin adını "Antalya'nın Sappho'su" koyduğunu dile getiren Işık, eserin literatürde bundan sonra böyle geçeceğini vurguladı.

Bunun bir örneğinin de Münih'te yer aldığını aktaran Işık, şunları söyledi:

"Adı 'Münih'in Sappho'su diye geçiyor. Portrenin, Antalya Müzesi'nde artık çok ayrı, vurgulayıcı bir yere konulması gerekiyor. Türkiye'de başka bir örneği bulunmuyor. İstanbul Müzesi'nde bir Sappho başı var ama başka tipte. Bu, 4. yüzyıl tipinde Türkiye'de bulunan tek örneği, dünya müzelerinde de çok az sayıda var. Dünya çapında bir heykel müzesi olan Antalya Müzesi, bu eserle önemini bir kez daha taçlandırmış oldu."

Işık, portrenin nerede bulunduğuna ilişkin net bir bilginin olmadığını bildirdi.

Müzede, portrenin Perge Antik Kenti'nde bulunduğunun yazdığını ancak bunun kesin bir bilgi olmadığını ifade eden Işık, "Yeni Kapı Karakolu, o dönem tarihi Kaleiçi'nde hizmet veriyor. O yıllarda Kaleiçi'nde de bazı temel kazı çalışmaları yapılmış. Kaleiçi'ndeki kazılarda da bulunmuş olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Sappho'nun milattan önce 630 yılında doğduğunu belirten Işık, ölüm tarihinin ise milattan önce 570 yılları civarı olduğunu kaydetti.

Şairin, erken döneme ait bir sanatçı olduğuna değinen Işık, "Maalesef şiirlerin yüzde 7-8'lik bir kısmı elimizde, geri kalanları kaybedilmiş. Midilli Adası'nda yaşamış. O dönem Midilli Adası, Anadolu kültürünün içinde kabul edilen bir ada. Bu adalar zaten hiçbir zaman Anadolu kültürü dışında bir gelişim göstermemiş. Sappho, döneminin son derece modern, hiçbir kural tanımayan yaşamıyla biliniyor. Genellikle aşk şiirleri yazıyor. Çok önemli bir kadın şair." diye konuştu.

(AA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER