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21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:15:04 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:16:00

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 56. yıl heyecanı

Bu yıl 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, 1 milyon 357 bin 500 lira ödül dağıtılacak.

Antalya'da 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Bu yıl 26 Ekim-1 Kasım'da 56'ncı kez sinemaseverlerle buluşacak film festivalinin tanıtımı için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu ve İdari Direktörü Cansel Tuncer Çevikol'un katılımı ile belediye binasında basın toplantısı düzenlendi.

Böcek, kent merkezlerinde, ilçelerdeki salonlarda ve tırlarda açık hava film gösterimleri yaparak halkı coşkuya ortak etmek istediklerini söyledi.

Festivalin geleneksel kortejle başlayacağını, açılışla kapanış törenlerinin de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait 10 bin kişilik spor salonunda yapılacağını aktaran Böcek, ulusal film yarışmaları düzenleneceğini ifade etti.

Festivalin önemli bir amacının da Antalya'nın dünyadaki tanıtımına katkı sağlamak olduğuna dikkati çeken Böcek, ülke genelindeki üniversitelerde radyo, televizyon, sinema, medya iletişim ve görsel sanatlar eğitimi alan 100 öğrencinin festivale davet edildiğini, gençlerin festival programındaki tüm etkinliklere konuk olarak katılacaklarını bildirdi.

ANSET Genel Müdürü ve 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali İdari Direktörü Cansel Tuncer Çevikol da festivalde bu yıl 1 milyon 357 bin 500 lira değerinde ödül dağıtmayı planladıklarını ifade etti.

Festival afişinin herhangi bir yarışma düzenlenmeden, reklam ajansları aracılığıyla belirlendiğini aktaran Çevikol, "Afişimizde sinemamızın sultanı Türkan Şoray var. 1964 yılında düzenlenen Acı Hayat filmindeki rolüyle ilk kez en iyi kadın oyuncu ödülünü alan sanatçımızın bu güzel fotoğrafı afişimizi süsledi." dedi.

Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu da festival için yaklaşık 5 haftadır çalışma yaptıklarını belirtti. Gezici Festivali 24 yıldır hazırladığını, bundan dolayı Anadolu'nun birçok yerinde bulunduğunu anlatan Boyacıoğlu, "Antalya, film festivali düzenlemek için çok uygun bir kent. Ulusal ve uluslararası düzeyde çok deneyimli insanlardan oluşan bir ekip kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)

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