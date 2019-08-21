  • Bist 100
    96031.8
  • Dolar
    5,7318
  • Euro
    6,3759
  • Altın
    275,9860
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
SOLOTÜRK Rize semalarında gösteri uçuşu yaptı SOLOTÜRK Rize semalarında gösteri uçuşu yaptı
Nusaybin'de bir aydır çöpler toplanmıyor Nusaybin'de bir aydır çöpler toplanmıyor
Selden etkilen esnaflara kira yardımı ve kredi desteği Selden etkilen esnaflara kira yardımı ve kredi desteği
Rusya’nın Arhangelsk bölgesindeki patlama sonrası radyasyon yayılımı onaylandı Rusya’nın Arhangelsk bölgesindeki patlama sonrası radyasyon yayılımı onaylandı
Prof. Dr. Okan Yıldız: Spor yapan erkekler performans uğruna 'ölümü hiçe sayıyor Prof. Dr. Okan Yıldız: Spor yapan erkekler performans uğruna 'ölümü hiçe sayıyor
Dişini çektirmek istedi, gözünü kaybetti... Talihsiz adam hukuk mücadelesi başlattı Dişini çektirmek istedi, gözünü kaybetti... Talihsiz adam hukuk mücadelesi başlattı
Tatilci Başkan'ın tek işi İBB çalışanlarının emekleriyle oynamak Tatilci Başkan'ın tek işi İBB çalışanlarının emekleriyle oynamak
Antalya Altın Portakal Film Festivali 56. yıl heyecanı ile başlayacak Antalya Altın Portakal Film Festivali 56. yıl heyecanı ile başlayacak
Burkina Faso'da askeri üsse saldırıda 24 asker hayatını kaybetti Burkina Faso'da askeri üsse saldırıda 24 asker hayatını kaybetti
Pakistan Hindistan'ın Keşmir kararını Adalet Divanı'na götürecek Pakistan Hindistan'ın Keşmir kararını Adalet Divanı'na götürecek
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi
500 yaşındaki "İnka kızı" mumyası Bolivya'ya geri gönderildi 500 yaşındaki "İnka kızı" mumyası Bolivya'ya geri gönderildi
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü
Trump: G7 zirvesinde Rusya da olmalı Trump: G7 zirvesinde Rusya da olmalı
İntihar etmek için çatıya çıktı heyecandan bayıldı İntihar etmek için çatıya çıktı heyecandan bayıldı
İngiliz aktör Roth'a "Saraybosna'nın Kalbi" onur ödülü verildi İngiliz aktör Roth'a "Saraybosna'nın Kalbi" onur ödülü verildi
Merkel Brexit anlaşmasının yeniden müzakere edilmesine karşı çıktı Merkel Brexit anlaşmasının yeniden müzakere edilmesine karşı çıktı
Son Dakika... Ankara'da korkutan deprem! AFAD merkez üssü ve şiddetini açıkladı Son Dakika... Ankara'da korkutan deprem! AFAD merkez üssü ve şiddetini açıkladı
19 gündür denizde bekleyen düzensiz göçmenler karaya çıkacak 19 gündür denizde bekleyen düzensiz göçmenler karaya çıkacak
Müslüman vekile Trump'tan küstah tepki: Gözyaşlarına kanmıyorum Müslüman vekile Trump'tan küstah tepki: Gözyaşlarına kanmıyorum
Isimat Mirin Toulouse'da Isimat Mirin Toulouse'da
Yevhen'de işlem tamam Yevhen'de işlem tamam
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: MLKP ile Amerikalılar'ın ne görüştüklerini de biliyoruz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: MLKP ile Amerikalılar'ın ne görüştüklerini de biliyoruz
"Kıran" operasyonunda 5 ton patlayıcı ve mühimmat bulundu "Kıran" operasyonunda 5 ton patlayıcı ve mühimmat bulundu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Ağustos 2019 Çarşamba 00:21:00 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 00:23:27

Antalya Altın Portakal Film Festivali 56. yıl heyecanı ile başlayacak

Bu yıl 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, 1 milyon 357 bin 500 lira ödül dağıtılacak.

Antalya'da 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Bu yıl 26 Ekim-1 Kasım'da 56'ncı kez sinemaseverlerle buluşacak film festivalinin tanıtımı için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu ve İdari Direktörü Cansel Tuncer Çevikol'un katılımı ile belediye binasında basın toplantısı düzenlendi.

Böcek, kent merkezlerinde, ilçelerdeki salonlarda ve tırlarda açık hava film gösterimleri yaparak halkı coşkuya ortak etmek istediklerini söyledi.

Festivalin geleneksel kortejle başlayacağını, açılışla kapanış törenlerinin de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait 10 bin kişilik spor salonunda yapılacağını aktaran Böcek, ulusal film yarışmaları düzenleneceğini ifade etti.

Festivalin önemli bir amacının da Antalya'nın dünyadaki tanıtımına katkı sağlamak olduğuna dikkati çeken Böcek, ülke genelindeki üniversitelerde radyo, televizyon, sinema, medya iletişim ve görsel sanatlar eğitimi alan 100 öğrencinin festivale davet edildiğini, gençlerin festival programındaki tüm etkinliklere konuk olarak katılacaklarını bildirdi.

ANSET Genel Müdürü ve 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali İdari Direktörü Cansel Tuncer Çevikol da festivalde bu yıl 1 milyon 357 bin 500 lira değerinde ödül dağıtmayı planladıklarını ifade etti.

Festival afişinin herhangi bir yarışma düzenlenmeden, reklam ajansları aracılığıyla belirlendiğini aktaran Çevikol, "Afişimizde sinemamızın sultanı Türkan Şoray var. 1964 yılında düzenlenen Acı Hayat filmindeki rolüyle ilk kez en iyi kadın oyuncu ödülünü alan sanatçımızın bu güzel fotoğrafı afişimizi süsledi." dedi.

Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu da festival için yaklaşık 5 haftadır çalışma yaptıklarını belirtti. Gezici Festivali 24 yıldır hazırladığını, bundan dolayı Anadolu'nun birçok yerinde bulunduğunu anlatan Boyacıoğlu, "Antalya, film festivali düzenlemek için çok uygun bir kent. Ulusal ve uluslararası düzeyde çok deneyimli insanlardan oluşan bir ekip kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ