Antakya 7. Uluslararası Film Festivali’nin Altındefne’ ödül kazananları açıklandı

  • Bist 100
    113671
  • Dolar
    5,9587
  • Euro
    6,6483
  • Altın
    289,3110
İstanbul
3 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yerli otomobilin örtüsü kalktı! İşte ilk görüntü Yerli otomobilin örtüsü kalktı! İşte ilk görüntü
Başkan Erdoğan: 60 yıllık hayal gerçek oldu Başkan Erdoğan: 60 yıllık hayal gerçek oldu
Rusya: Türkiye ilave S-400 sistemleri alacak Rusya: Türkiye ilave S-400 sistemleri alacak
Güney Kore'den ABD ve Kuzey Kore'ye çağrı Güney Kore'den ABD ve Kuzey Kore'ye çağrı
Başkan Erdoğan'dan olay "Devrim" pozu Başkan Erdoğan'dan olay "Devrim" pozu
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu: Devrim mühendislerine saygıyla Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu: Devrim mühendislerine saygıyla
ABD ve müttefiki Suudi Arabistan'a gözdağı: İran, Rusya ve Çin'den ortak tatbikat ABD ve müttefiki Suudi Arabistan'a gözdağı: İran, Rusya ve Çin'den ortak tatbikat
Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir? TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir? Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir? TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir?
Fırkateynlerimiz Doğu Akdeniz'de İtalya Deniz Kuvvetleri ile ortak deniz eğitimini icra etti Fırkateynlerimiz Doğu Akdeniz'de İtalya Deniz Kuvvetleri ile ortak deniz eğitimini icra etti
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltında Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltında
TOGG CEO'su Karakaş: Dünyanın en iyileriyle çalışmaktan başka lüksümüz yok TOGG CEO'su Karakaş: Dünyanın en iyileriyle çalışmaktan başka lüksümüz yok
Kayseri'de ikizlere hamile kalan Leyla, doğum sırasında bebekleriyle birlikte yaşamını yitirdi Kayseri'de ikizlere hamile kalan Leyla, doğum sırasında bebekleriyle birlikte yaşamını yitirdi
Başkan Erdoğan Cuma namazını Gebze'de eda etti Başkan Erdoğan Cuma namazını Gebze'de eda etti
Türkiye'ye dönüş yapan Can Yaman'dan 'libido' sözlerine ilk açıklama Türkiye'ye dönüş yapan Can Yaman'dan 'libido' sözlerine ilk açıklama
Yerli otomobil resimleri haberimizde! Yerli otomobil canlı yayın izleme linki Yerli otomobil resimleri haberimizde! Yerli otomobil canlı yayın izleme linki
Avcılar'da bir banka şubesinde silahlı soygun gerçekleştirildi Avcılar'da bir banka şubesinde silahlı soygun gerçekleştirildi
Antakya 7. Uluslararası Film Festivali’nin Altındefne’ ödül kazananları açıklandı Antakya 7. Uluslararası Film Festivali’nin Altındefne’ ödül kazananları açıklandı
Sağlık Bakanlığı 2019/7 atananlar ne yapacak? Sağlık Bakanlığı yerleşme sonrası ne yapılması gerekli? Sağlık Bakanlığı 2019/7 atananlar ne yapacak? Sağlık Bakanlığı yerleşme sonrası ne yapılması gerekli?
Albaraka Türk Katılım Bankası, sermayesini 1 milyar 350 milyon liraya yükseltti Albaraka Türk Katılım Bankası, sermayesini 1 milyar 350 milyon liraya yükseltti
TFF resmen açıkladı! VAR kayıtları kulüplerle paylaşılacak mı? TFF resmen açıkladı! VAR kayıtları kulüplerle paylaşılacak mı?
Ebe atama sonuçları 2019 açıklandı! 2019/7 Ebe alım sonuçları sorgulama ekranı Ebe atama sonuçları 2019 açıklandı! 2019/7 Ebe alım sonuçları sorgulama ekranı
Hemşire atamaları 2019 açıklandı! Hemşire alım sonuçları sorgulama ekranı Hemşire atamaları 2019 açıklandı! Hemşire alım sonuçları sorgulama ekranı
Türkiye'nin otomobili gün yüzüne çıkıyor! Yerli otomobilden dikkat çeken detaylar Türkiye'nin otomobili gün yüzüne çıkıyor! Yerli otomobilden dikkat çeken detaylar
İyice şımaran Yunanlılardan Türkiye açıklaması: Erdoğan, Libya konusunda riskli davranıyor İyice şımaran Yunanlılardan Türkiye açıklaması: Erdoğan, Libya konusunda riskli davranıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Aralık 2019 Cuma 14:33:44 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 14:41:39

Antakya 7. Uluslararası Film Festivali’nin Altındefne’ ödül kazananları açıklandı

Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm tarafından, 20 - 26 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenen Antakya 7. Uluslararası Film Festivali’nin Altındefne’ ödülleri açıklandı. 54 ülkeden 830 filmin yarıştığı festivalde Jüri başkanı Talip Karamahmutoğlu, Jüri üyesi arkadaşlarımızla birlikte, Aşk ve nefretleri bir kenara bırakarak, tüm çıplak halimizle, ödülü gerçek sahiplerine verebilmek için ön yargılarımızdan uzak kalarak karar verdik." açıklamasında bulundu.

Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm tarafından,  20 - 26 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenen Antakya 7. Uluslararası Film Festivali’nin ‘Altındefne’ ödülleri açıklandı.

Jüri başkanı Talip Karamahmutoğlu, “Jüri üyesi arkadaşlarımızla birlikte, Aşk ve nefretleri bir kenara bırakarak, tüm çıplak halimizle, ödülü gerçek sahiplerine verebilmek için ön yargılarımızdan uzak kalarak karar verdik.” dedi.

Festival direktörü Mehmet Oflazoğlu, “Finale kalmak kendi içinde zaten bir ödüldür. Adalet duygusu yüksek jüri üyeleri ile adil bir seçim yapıldı. Festivalimiz gelecekte kendini yenileyerek yolculuğuna devam edecektir. Katkısı olan tüm kurum ve kişilere teşekkür ederiz.” açıklamasında bulundu.   

Belgesel Jürisi:

Yapımcı - Belgesel Yönetmeni Dr. Berrin Balay Tuncer
Belgesel Sinemacılar Birliği Üyesi, Yapımcı - Belgesel Yönetmeni Tahsin İşbilen
TRT Belgesel Yönetmeni Ferda Gürcan
Akademisyen, video-eylemci Sibel Tekin
Belgesel Yönetmeni, Yaratıcı Endüstriler Platformu Koordinatör Yardımcısı Ece Güneş Saadetyan

Kısa film jürisi:

9 Eylül Universitesi DEÜ GSF Film Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ragıp Taranç
Okan Üniversitesi Sinema Bölümü öğretim Üyesi Dr. Bahar Kılıç Adilce ve Bilkent Üniversitesi, İletişim ve Tasarım, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kağan Olguntürk

Antakya 7. Uluslararası Film Festivali Uluslararası Uzunmetraj yarışması

1.     En iyi film-  White Fish season

2.     En iyi yönetmen - Kapan / Seyit Çolak / Turkey

3.     En iyi senaryo -  Güven film / Sefa Öztürk Çolak / Turkey

4.     En iyi Erkek - Omar ve Biz / Cem Bender Turkey

5.     En İyi Kadın - Tamami Mioya / Immortal Hero / Japan

6.     En iyi yardımcı Kadın- Zoya Huseyn / Namdev Bhau / India

7.     En iyi yardımcı erkek -  KAPAN / Sami Aksu / Turkey

8.     En iyi sanat - Origin Bound / Canada

9.     En iyi müzik-  A cage two bird / Michael Mambole / France

10.                       En iyi kurgu-   Immortal Hero / Japan

11.                       Jüri özel ödülü- Converenge / Steve Johnson / United Kingdom

 

Uluslararası Kurmaca Film Yarışması

En İyi Film Ödülü

Miss Man / Tathagata Ghosh /  India

Jüri Özel Ödülü

White Tree / Farima Khalili /  Iran

Seyirci Özel Ödülü

Macbetto / Annalisa Ciaramella & Otwin Biernat / Italy

Uluslararası Kurmaca Öğrenci Filmleri Yarışması

En İyi Film Ödülü

Punishment / Jalal Veisi /  İran

Jüri Özel Ödülü

Bayern Munıch / Negin Aminzadeh /  İran

Uluslararası Animasyon Yarışması

En İyi Film Ödülü

Avarya / Gökalp Gönen /  Turkey

Jüri Özel Ödülü

Butterflıes in Berlin / Monica Manganelli /  Italy

Uluslararası Deneysel Yarışması

En İyi Film Ödülü

Casiopea /  Fernando Manso /  Spain

Jüri Özel Ödülü

Of Pets & Dinner /  Kew Lin / United Kingdom

Uluslararası Uzun Belgesel Yarışması

En İyi Film Ödülü

Kazım / Dilek Kaya

Jüri Özel Ödülü

Kimsesizler Oteli / Rıdvan Karaman

Seyirci özel ödülü

Bulutlar / Osman Nuri İyem

Uluslararası Kısa Belgesel Yarışması

En İyi Film Ödülü

Big Lies / Igor Runov / United States

Jüri Özel Ödülü

Terazi / Mehmet İsmail Çeçen, Ramazan Akkuş /

Antakya – Hatay Belgesel Yarışması

En İyi Film Ödülü

Amik Gölü / Ezel Avcı

Jüri Özel Ödülü

Vakıflı / Duygu Sebzeci

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ