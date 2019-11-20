20 Kasım 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 22:39:56
Anlamlı gösteri
9. Malatya Uluslararası Festivali'nin 4. günü, film gösterileri ve ulusal uzun metraj ana jürisinin yaptığı toplantıyla tamamlandı.
Etkinlik kapsamında, farkındalığı artırmak amacıyla görme, işitme ve bedensel engelli çocuklara iki ayrı film gösterimi yapıldı. Görme ve işitme engelli çocuklar “Matmazel Paradise”, bedensel engelli çocuklar da “Kıvırcık: Ay Macerası” filmini izledi.
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