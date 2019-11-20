Anlamlı gösteri

Etkinlik kapsamında, farkındalığı artırmak amacıyla görme, işitme ve bedensel engelli çocuklara iki ayrı film gösterimi yapıldı. Görme ve işitme engelli çocuklar “Matmazel Paradise”, bedensel engelli çocuklar da “Kıvırcık: Ay Macerası” filmini izledi.