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20 Kasım 2019 Çarşamba 14:12:37 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 14:15:00

Ankara Tiyatro Festivali'nde 29 oyun sahnelenecek

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek "Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali"nde yurt içinden ve yurt dışından profesyonel ve amatör 29 tiyatro oyunu, Ankaralı tiyatroseverlerle buluşacak.

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakfınca (TAKSAV) 22 Kasım-2 Aralık 2019 tarihlerinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek "Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali"nde, Ankara, İstanbul, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Gürcistan'dan profesyonel ve amatör 29 tiyatro topluluğu oyunlarını sergileyecek.

Festival yönetmeni Yener Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl üniversite topluluklarını, belediye şehir tiyatrolarını, çocuk tiyatrolarını, özel ve amatör tiyatroları Ankaralı sanatseverlerle buluşturduklarını söyledi.

Bu yıl festivale 150'ye yakın tiyatro topluluğunun başvurduğunu belirten Aksu, ekonomik sıkıntılardan dolayı etkinlikleri daralttıklarını, yıllardır Kültür Bakanlığından destek almadan festivali düzenlediklerini ifade etti.

Aksu, "Çankaya Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarına her yıl festivale katkılarından dolayı, bu yıl sınırlı da olsa Ankara Büyükşehir Belediyesine salonlarını ve tanıtım kanallarını festivale açtığı için Ankaralı sanatseverler adına teşekkür ediyoruz." dedi.

Oyun seçimlerinde bu yıl zorlandıklarını vurgulayan Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Festivalde yer veremediğimiz onlarca tiyatroya üzüntülerimizi iletiyor, festivale gösterdikleri ilgiden dolayı da gelecek yıllarda buluşmak umuduyla festival bileşenleri adına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çeyrek asırdır aralıksız düzenlenen uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nin ulusal ve uluslararası özel ve amatör tiyatro topluluklarını destekleyerek etkinliklerini sürekli kılmak istiyoruz. Uluslararası dayanışmaya sanat yolu ile katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Festivalin asıl amaçlarından birisi de amatör tiyatroları desteklemek, sorunlarını duyurmak, yeni tiyatro sanatçısı adaylarını cesaretlendirmektir. 24 yılda bine yakın ulusal ve uluslararası tiyatroyu festivalde buluşturduk. On binlerce sanatsever birbirinden farklı tiyatro oyunlarını izledi. Hiç tiyatro izlememiş binlerce Ankaralıyı tiyatro ile tanıştırdık. Yüzlerce genç tiyatrocuyu festivalde alkışlayarak cesaretlendirmeye çalıştık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da profesyonel ve amatör tiyatrolar birbirinden güzel oyunlarını festivalde sergileyecekler."

Usta oyuncu Mehmet Atay'a ödül

Aksu, Ankara Tiyatro Festivali'nin her yıl verdiği iki ödülden biri olan "Festival Onur Ödülü"nün bu yıl Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı, Ankara'ya "Çankaya Sahne"yi kazandıran usta oyuncu Mehmet Atay'a takdim edileceğini aktardı.

Festival "Emek Ödülü"nün de tiyatro sanatçısı ve festival danışma kurulu üyelerinden Nurkut İlhan'a verileceğini belirten Aksu, her iki ödülün 22 Kasım'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek festival açılış galasında sahiplerini bulacağını kaydetti.

Aksu, "Tiyatro, sorgulayan, düşünen, eleştiren, geliştiren, yaşadığı dünyanın farkında olan nesillerin yetişmesine katkı sunarken, toplumları birleştiren önemli bir güçtür. 24 yıldır Uluslararası Ankara Tiyatro Festivalini yaşatan Ankaralı sanatseverler başta olmak üzere, festivale katkı sunan tüm kurum ve kişilere TAKSAV adına sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Festivale katılacak tiyatro ve oyunlardan bazıları ise şöyle:

Çankaya Sahne "Sokrates'in Son Gecesi", İrfan Değirmenci "Anne Ben Artist Oldum", Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu "Dali'nin Kadınları", Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği "Göç'erken", Tiyatro Kasabası "Estepa! Ah Şu Çılgın Turgut Hoca", Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü "Başıbozuklar", Tüpraş Sek (Sosyal Etkinlik Kulübü) Tiyatro Kulübü "Cimri", Fareler Tiyatrosu "Krem Karamel", Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Sessizlik", Keçiören Semt Tiyatro Atölyesi "Çocuktu Gelin", Tiyatro Akademi "Guguk Kuşu", Kulis Sanat Tiyatrosu "Ödül", Mask-Kara Tiyatrosu "Kadın", Düş Kapanı Sanat Merkezi "O Kız Buraya Gelecek", Tiyatro Kafe "Fosforlu Cevriye".

(AA)

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