Ankara Okçuluk İhtisas Kulübünden açıklama

Ankara Okçuluk İhtisas Kulübü, Çankaya ilçesi Koru Mahallesi'ndeki alanda başlatılan çalışmanın Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından geçici olarak durdurulmasına ilişkin açıklama yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Okçuluk İhtisas Spor Kulübü, 27.12.2018 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı tarafından yapılan mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Çankaya ilçesi Koru Mahallesi'nde bulunan spor alanı kullanımındaki imarın 15569 ada 3 parsel üzerine sınırlı ayni hak tesis edilerek inşaat yaptırılması işi ihalesine katılmıştır. Verdiğimiz teklifin uygun görülmesi akabinde 14.01.2019 tarihinde Feza İnşaat AŞ ve Ankara Okçuluk İhtisas Spor Kulübü Derneği Ortak Girişimi ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Proje ile ilgili tüm resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından 29 Mart'ta inşaat ruhsatının kendilerine verildiği belirtildi.

Bölgeye ve tüm Ankara'ya uluslararası standartlarda bir spor ve yaşam tesisi kazandırmak amaçlandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"AB projeleri kapsamında büyükşehirlerde spor tesislerinde yeşil enerji kullanılarak C02 salınımı engeleyici çevreci bina yapılması başlığı altında hibe almaya hak kazanan projemiz, herhangi bir yasal gerekçe/belge gösterilmeksizin Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın geçici olarak durdurulmuştur.

Çankaya Belediyesi Başkanlığı tarafından bölgede park alanı kulanımında olan birçok yeşil alan çeşitli işletmelere kiraya verilmiş olmasına ses çıkartmayan kişiler, mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olan tapulu spor alanı kullanımındaki arazide yapılmak istenilen okçuluk tesisi ve sosyal donatı alanlarına karşı çıkıyor olması manidardır.

(AA)