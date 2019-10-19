Ankara Kitap Fuarı açıldı

  • Bist 100
    98415.3
  • Dolar
    5,7971
  • Euro
    6,4953
  • Altın
    277,4200
İstanbul
16 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
UEFA'dan oyunculara sosyal medya tehdidi UEFA'dan oyunculara sosyal medya tehdidi
Salı akşamı süre doluyor! Eller tetikte Salı akşamı süre doluyor! Eller tetikte
Zarar verdikleri aracın sahibine bıraktıkları not şaşırttı! Zarar verdikleri aracın sahibine bıraktıkları not şaşırttı!
Trabzonspor Gazişehir FK'yı konuk ediyor Trabzonspor Gazişehir FK'yı konuk ediyor
Alman vekil Sonneborn'den küstah çıkış: Biz de Türkleri geri göndeririz Alman vekil Sonneborn'den küstah çıkış: Biz de Türkleri geri göndeririz
19 Ekim Muhtarlar Günü nedir? Muhtarlar Günü kutlama mesajları 19 Ekim Muhtarlar Günü nedir? Muhtarlar Günü kutlama mesajları
Rejim ve PKK yan yana! Halk Mehmetçiği bekliyor Rejim ve PKK yan yana! Halk Mehmetçiği bekliyor
Bu zafer ekonomide etkisini gösterecek Bu zafer ekonomide etkisini gösterecek
Katalonya'da bağımsızlık yanlısı protestocular Barcelona'da toplandı Katalonya'da bağımsızlık yanlısı protestocular Barcelona'da toplandı
'Boeing 737 Max test pilotları arızayı biliyordu' iddiası 'Boeing 737 Max test pilotları arızayı biliyordu' iddiası
9 çocuğu vuran zanlı savunması çıldırttı: Gürültü yapıyorlardı, cezalandırdım 9 çocuğu vuran zanlı savunması çıldırttı: Gürültü yapıyorlardı, cezalandırdım
İzmir'de 173 düzensiz göçmen yakalandı İzmir'de 173 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da ulaşıma sis engeli! İstanbul'da ulaşıma sis engeli!
Bütçeden en yüksek pay 'Hazine ve Maliye'ye Bütçeden en yüksek pay 'Hazine ve Maliye'ye
Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 7,6 milyar liralık bütçe Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 7,6 milyar liralık bütçe
Aşırı kiloluların akciğerlerinde astıma yol açan yağ dokusu tespit edildi Aşırı kiloluların akciğerlerinde astıma yol açan yağ dokusu tespit edildi
Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak: Beyin pili tedavisiyle parkinson hastalarında iyi sonuç alıyoruz Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak: Beyin pili tedavisiyle parkinson hastalarında iyi sonuç alıyoruz
Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali başladı Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
Ankara Kitap Fuarı açıldı Ankara Kitap Fuarı açıldı
'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' 22 Kasım'da vizyona girecek 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' 22 Kasım'da vizyona girecek
İstanbul’da vapur seferleri iptal mi son dakika 2019? 19 Ekim bugün iptal edilen vapur seferleri İstanbul’da vapur seferleri iptal mi son dakika 2019? 19 Ekim bugün iptal edilen vapur seferleri
FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca yakalandı FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca yakalandı
Sis neden oluşur, sis nedir? Sis ile ilgili sözler haberimizde Sis neden oluşur, sis nedir? Sis ile ilgili sözler haberimizde
Magnum Maserati çekiliş sonuçları: Magnum çekilişi kim kazandı? Magnum 2019 kazanan isimler burada Magnum Maserati çekiliş sonuçları: Magnum çekilişi kim kazandı? Magnum 2019 kazanan isimler burada

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Ekim 2019 Cumartesi 09:15:28 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 09:16:38

Ankara Kitap Fuarı açıldı

Bu yıl içinde 2'nci kez düzenlenen Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium'da açıldı.

Bu yıl içinde 2'nci kez düzenlenen Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium'da açıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, açılış töreninde yaptığı konuşmada, fuarın Ankara'ya ve kültür dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Törende bulunan Rusya'nın Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a olan benzerliğine dikkati çeken Arınç, "Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili bir dönem dizisi veya onun hayatını konu alan bir film yapılacak olsa dublör aramaya gerek yok. Sayın Büyükelçimizden daha çok benzeyen bir insan bulmak mümkün değil." diye konuştu.

Büyükelçi Yerhov'un konuşmasında Kur'an'dan bahsedip, "kitap ehli" ifadesini kullandığını belirten Arınç, birkaç hafta önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye, İran ve Rusya liderlerinin bir araya geldiği bir toplantıda, Müslümanların kardeş olması gerektiğine dikkati çeken ayetler okuduğunu hatırlattı.

Arınç, "Şu Müslümanlar ne hale geldi bakar mısınız? Birbirimize söylediğimizde hiçbir değer ifade etmeyen, elini silahtan ayırmayan, bomba üstüne bomba yağdıran Müslümanlar, şimdi Ruslar'dan ders alacak hale geldiler." dedi.

Kitap aşığı olmak gerektiğini vurgulayan Arınç, herkese uyumadan önce 10 sayfa da olsa kitap okumasını tavsiye etti. Kitaba yönelmenin, sanal dünyanın ve televizyonun etkisini azaltacağını dile getiren Arınç, kitap fuarlarının desteklenmesinin önemine işaret etti.

"Bizim için bir ayrıcalık"

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da Ankara Kitap Fuarı'nda misafir katılımcı olmalarının kendileri için önem taşıdığını, bunun iki ülke halkının manevi yakınlığının göstergesi olduğunu söyledi.

Yerhov, "Fuarda bulunmak bizim için bir ayrıcalık." ifadesini kullandı.

Konuşmasında "ehli kitap" vurgusu yapan Yerhov, "Kur'an- Kerim'de bu genellikle semavi din mensupları için kullanılır. Fakat bu terimi daha geniş bir kavramla değerlendirirsek tüm kitapseverler ehli kitap konumundalar." dedi.

Yerhov, sözlerini mezarının Moskova'da olduğunu hatırlattığı Nazım Hikmet'in "Yaşamak güzel şey be kardeşim" dizeleriyle bitirdi.

"Kütüphaneme girdiğimde dostlarımın arasına girmiş gibi oluyorum"

Fuarın Onur Konuğu Beşir Ayvazoğlu ise fuarda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Türkiye'de okur sayısının fazla olduğunu, bunun da ülkenin geleceği için önem teşkil ettiğini söyledi.

Basılı kitapla temasın önemine dikkati çeken Ayvazoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ona dokunabiliyorsunuz, kokusunu alabiliyorsunuz, cebinizde taşıyabiliyorsunuz, otobüste, trende, uçakta okuyabiliyorsunuz. Zaman içinde kütüphaneniz oluştuğunda aslında o kütüphane sizin otobiyografiniz haline geliyor. Elinizdeki elektronik aletten okuduğunuz kitap aslında yok, sanal bir şey, onu biriktiremiyorsunuz. Oysa kitap bir dost. Ben kütüphaneme girdiğim zaman dostlarımın arasına girmiş gibi oluyorum. Bir köşede Ahmet Hamdi Tanpınar, bir köşede Balzac duruyor, Yahya Kemal bir köşede, Nazım Hikmet bir köşede, olağanüstü dostluklar yaşıyorum. Hiç canım sıkılmıyor. Onlardan beslenmek suretiyle kitaplar yazıyorum."

Ayvazoğlu, açılışın ilk gününün hafta içi olmasına rağmen Ankara Kitap Fuarı'nın büyük bir kalabalığı bir araya getirmesinin, basılı kitaba duyulan sevginin göstergesi olduğuna işaret etti.

"Piri Reis kitabı yazacağım"

Fuarın konuk yazarı İlya Boyaşov da Türkiye ile Rusya arasında her alanda iyi ilişkiler ve derin bir iş birliği olduğunu belirtti. Rusya'da Türk yazarların çevirilerinin gittikçe arttığına işaret eden Boyaşov, önemli bir Osmanlı denizcisi olan Piri Reis ile ilgili bir kitap yazacağını söyledi.

Ankara Kitap Fuarı'nı düzenleyen Eylül Fuarcılığın Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır da Türkiye'nin en çok okuyan şehrinin Ankara olduğunu, kitap fuarının yılda ikiye çıkarılmasının da bunu kanıtladığını söyledi.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'in de katıldığı tören, protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesiyle sona erdi.

"Yedi Güzel Adam'dan biriydi"

Bülent Arınç, açılışın ardından Türk edebiyatının "Kudüs Şairi" Nuri Pakdil'in vefatına ilişkin gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Pakdil'in vefatından büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Arınç, Ankara'da bulunduğu sürede sık görüştüğü Pakdil'in devrimci bir yazar olduğunu, bunu eserlerinde de ortaya koyduğunu söyledi. Arınç, "Bazen sol elini kaldırır kendine göre sloganlar atardı." dedi.

Arınç, Nuri Pakdil'in Türk edebiyatının Yedi Güzel Adamı'ndan biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hem bizim yetişmemiz üzerinde hem de bugünkü orta yaşlı düşünen kesim üzerinde çok büyük bir etkisi vardır. Yazdığı kitapları çok okunmuş, fikirleri çok takip edilmiştir. Türkiye için kaybı büyüktür ama ne yapalım ki takdiri ilahi böyle. Türk milletine, Kahramanmaraşlı dostlarımıza ayrıca başsağlığı diliyorum. Düşün ve fikir hayatımızda ondan istifade etmiş, onu bir büyüğü olarak kabul etmiş edebiyat dünyamızın tüm simalarına da başsağlığı diliyorum. Nuri Pakdil'den biz razıydık Allah da razı olsun."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ