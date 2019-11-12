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12 Kasım 2019 Salı 07:37:39 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 07:39:47

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali sona erdi

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarınca düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali süresince sahnelenen 10 oyunu, 6 bin 500 sanatsever izledi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarınca düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali sona erdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 150 konservatuvar öğrencisinin, dünya çapında alanında en yetkin isimlerle 10 atölye çalışması yaptığı, bunun yanı sıra düzenlenen 10 ayrı söyleşiye ise 650 kişinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, festivalin "www.autiyatrofest.com" adresindeki web sayfasının 18 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında 27 bin 820 tekil kişi tarafından 74 bin 383 kere ziyaret edildiği ve toplam 625 bin 890 sayfa görüntülenmesinin sağlandığı belirtildi.

Festival sürecince davetiye sisteminin açıldığı saat olan 10.00'da web sitesinde bulunan kişi sayısının 2 bin 670'e kadar çıktığı aktarılan açıklamada, sosyal medya hesaplarında 10 Kasım 2019 itibarıyla 11 bin 500'den fazla takipçi bulunduğu, yapılan paylaşımların ise 984 bin 501 kişiye ulaştığı açıklandı.

Paylaşılan oyun, atölye ve söyleşi videolarının 358 bin 85 kez izlendiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paylaşımlar 130 binden fazla yorum aldı. Sahnelenen 10 oyunu, 6 bin 500 sanatsever izledi. Tiyatroseverlerin davetiyesiyle fotoğraf çekip Instagram'da paylaşması için teşvik edilmesi sonucu festival hesabı etiketlenerek 450'den fazla paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların tahmini eriştiği kişi sayısı ise 120 bin. Oluşturulan içeriklerin YouTube'a girilmesi sayesinde videolar bu mecrada 44 bin 955 kere görüntülenip toplamda 17 bin 318 dakika izlendi. Festivalden ulusal basında 33, yerel basında ise 79 kere bahsedildi. Televizyon haberi ve röportajlar vasıtasıyla festivalden toplam 19 kere bahsedildi, festival online medyada ise 914 kez yer aldı."

(AA)

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