Anadolu tiyatrosu Avrupa'da hayat bulacak

  • Bist 100
    108946
  • Dolar
    5,7623
  • Euro
    6,3949
  • Altın
    273,2630
İstanbul
10 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Demet Akalın Ceren için isyan etti! Demet Akalın Ceren için isyan etti!
Güney Asya'nın Ayasofyası: Babri Camisi Güney Asya'nın Ayasofyası: Babri Camisi
CAS, Chelsea'nin transfer yasağı cezasını yarıya indirdi CAS, Chelsea'nin transfer yasağı cezasını yarıya indirdi
Bakan Çavuşoğlu: 'Türkiye taviz verdi' yorumları doğru değil Bakan Çavuşoğlu: 'Türkiye taviz verdi' yorumları doğru değil
Irak'ta gözler yeni başbakan adayına teklif götürecek Cumhurbaşkanı'nda Irak'ta gözler yeni başbakan adayına teklif götürecek Cumhurbaşkanı'nda
Tunceli'de ilk kez kara akbaba görüntülendi: 'Aç kaldı, bitkin düştü, doğanın çöpçüsü bunlar' Tunceli'de ilk kez kara akbaba görüntülendi: 'Aç kaldı, bitkin düştü, doğanın çöpçüsü bunlar'
JCR, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti JCR, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Hava yoluyla taşınan yolcu sayısı 195 milyonu geçti Hava yoluyla taşınan yolcu sayısı 195 milyonu geçti
Fernando’yu renklerine bağlayan Sevilla bu sefer de Elneny’nin peşine düştü Fernando’yu renklerine bağlayan Sevilla bu sefer de Elneny’nin peşine düştü
TürkAkım Türkiye'nin bölgedeki etkisini artıracak TürkAkım Türkiye'nin bölgedeki etkisini artıracak
Otizmli çocuğun yaşam koçu tarafından darp edildiği anlar kamerada Otizmli çocuğun yaşam koçu tarafından darp edildiği anlar kamerada
Diyanet İşleri Başkanlığı PDR alımı ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı PDR alımı şartları neler? Diyanet İşleri Başkanlığı PDR alımı ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı PDR alımı şartları neler?
Otizmli çocuğun yaşam koçu tarafından darp edildiği anlar kamerada Otizmli çocuğun yaşam koçu tarafından darp edildiği anlar kamerada
Sanayi ve teknolojide stratejik hedefler Sanayi ve teknolojide stratejik hedefler
Türk firması Kazakistan'da turistik tesis inşa edecek Türk firması Kazakistan'da turistik tesis inşa edecek
Anadolu tiyatrosu Avrupa'da hayat bulacak Anadolu tiyatrosu Avrupa'da hayat bulacak
Halk otobüsünden düşen Günay'ın ölümünde sürücü tam kusurlu bulundu Halk otobüsünden düşen Günay'ın ölümünde sürücü tam kusurlu bulundu
Hindistan’ın Hint-Pasifik duruşu Amerikan vizyonundan çok farklı Hindistan’ın Hint-Pasifik duruşu Amerikan vizyonundan çok farklı
Dicle Üniversitesi çocuk sahibi olamayan dar gelirli ailelere umut olacak Dicle Üniversitesi çocuk sahibi olamayan dar gelirli ailelere umut olacak
6 Aralık Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim? Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? 6 Aralık Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim? Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu?
Dönerde akılalmaz hile! Çöpe atıyorlar ama... Dönerde akılalmaz hile! Çöpe atıyorlar ama...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 'Ceren Özdemir' cinayetine ilişkin flaş açıklama: İnfaz sistemini değerlendirip yeni tedbirler almalıyız TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 'Ceren Özdemir' cinayetine ilişkin flaş açıklama: İnfaz sistemini değerlendirip yeni tedbirler almalıyız
Menajer Ahmet Bulut'tan transfer iddialarına yanıt: Falcao hiçbir yere gitmiyor Menajer Ahmet Bulut'tan transfer iddialarına yanıt: Falcao hiçbir yere gitmiyor
Lübnan Türkiye'den yardım istedi: Gıda ve hammadde ilk sırada Lübnan Türkiye'den yardım istedi: Gıda ve hammadde ilk sırada

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Aralık 2019 Cuma 14:27:47 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 14:30:17

Anadolu tiyatrosu Avrupa'da hayat bulacak

Anadolu tiyatrosu, Uluslararası Lahey Türk Tiyatro Festivali'yle Avrupa'da hayat bulacak.

Anadolu tiyatrosu, Hollanda'nın Lahey şehrinde düzenlenen Uluslararası Lahey Türk Tiyatro Festivali'yle Avrupa'da hayat bulacak.

Festivalin 2'ncisi, Türk tiyatrosunu Avrupa'ya tanıtması, kültürel ve sanatsal yakınlaşmayı artırması amacıyla 27 Mart -5 Nisan 2020'de yapılacak.

Festival, Türkiye ve Hollanda'dan tiyatro topluluklarını bir araya getirerek yetişkin ve çocuk oyunlarını tiyatroseverlerle buluşturacak.

Sanatolia Kültür ve Sanat Vakfı Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Kurucusu Tamer Barış Ülger, Albayrak Medya binasında yapılan basın toplantısında festival hakkında bilgi verdi.

Ülger, ilk festivalde Hollanda ve Türkiye'den pek çok tiyatro ekibini ağırladıklarına işaret ederek, "Bu sene biraz daha genişleteceğiz. Geçen yıl oyunculuk ve yazarlık atölyesi yapılmıştı. Karagöz gölge oyunu sergilendi. 2020'de gerçekleşecek 2. festivali daha geniş çaplı yapacağız. Farklı atölye çalışmaları, 'Ustaya Saygı Ödülü' ve paneller ekledik." ifadelerini kullandı.

"3'üncü, 4'üncü kuşağın Türkçesi çok zayıf"

Avrupa ve Türkiye genelinden Türkçe tiyatro yapan ekiplere kapılarını açtıklarını aktaran Ülger, 6 büyük ve 4 çocuk oyunu sahneleneceğini söyledi.

Ülger, ilk festivalde tepkilerin iyi olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"İnsanlar daha önce orada bir tiyatro festivali görmedikleri için ilk başta ne yapacaklarını bilemediler. Ama ilk oyun ikinci oyun derken salon sistematik şekilde dolmaya başladı. Özellikle çocuklar, oyunlar Türkçe olmasına rağmen çok eğlendi, çok güldü, aynı oyunun tekrarını istedi. 'Türkçe olmasına rağmen' diyorum, çünkü oradaki 3'üncü, 4'üncü kuşağın Türkçesi çok zayıf. O yüzden çocuk oyunlarını ikinci festivalde artırıyoruz."

Sanatolia'nın Türk kültür sanat vakfı olarak 6 yıl önce kurulduğuna dikkati çeken Ülger, vakfın bu zamana kadar birçok etkinlik düzenlediğini ve artık Hollanda devletinden de destek aldıklarını dile getirdi.

Festival programı 20 Ocak'ta açıklanacak

Tamer Barış Ülger, 5 Aralık-15 Ocak'ta tiyatro gruplarının www.sanatolia.eu adresinde başvuru yapabileceğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz mümkünse Anadolu'dan tiyatroları ya da Anadolu tiyatrosu yapanları ağırlamak istiyoruz. Biz zaten Avrupa'dayız. Orada Avrupa tiyatrosunun örneklerini görüyoruz. Biz istiyoruz ki iyi bir meddah gelsin, orta oyunu gelsin. Kültürümüzü, aile ve gelenek kodlarını kullanan sanatçılar gelsin istiyoruz. Buna çok ihtiyacımız var."

Özel ve amatör tiyatro topluluklarının destekleneceği festivalin programı 20 Ocak'ta açıklanacak.

2. Uluslararası Lahey Türk Tiyatro Festivali'nde, "Ustaya Saygı Ödülü" ise tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Ahmet Yenilmez'e verilecek.

Danışmanlığını Kulis Tiyatro Dergisi Yayın Yönetmeni Ayşe Şahinboy Doğan'ın üstlendiği festivalde bazı oyunlar, Flemenkçe üst yazı ile sahnelenecek.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ