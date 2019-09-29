  • Bist 100
    105152
  • Dolar
    5,6776
  • Euro
    6,2271
  • Altın
    272,9670
İstanbul
19 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Muğla'da makilik yangını Muğla'da makilik yangını
Avrupa'nın savunma ve havacılık devlerine siber saldırı: Üretimde aksamalar yaşandı Avrupa'nın savunma ve havacılık devlerine siber saldırı: Üretimde aksamalar yaşandı
İsrail F-35 savaş uçağının 100. kanadını montaj için teslim etti İsrail F-35 savaş uçağının 100. kanadını montaj için teslim etti
Hindistan'da iki çocuk dövülerek öldürüldü! Hindistan'da iki çocuk dövülerek öldürüldü!
"Amerikan Kıtasının Müslüman Denizciler Tarafından Kolomb Öncesi Keşfi ve Piri Reis" "Amerikan Kıtasının Müslüman Denizciler Tarafından Kolomb Öncesi Keşfi ve Piri Reis"
Sivaslılardan Karamollaoğlu'na tepki Sivaslılardan Karamollaoğlu'na tepki
AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı
Siirt'teki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı Siirt'teki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Projede yerlilik oranı yüzde 70 seviyesine kadar getirilmiştir Savunma Sanayii Başkanı Demir: Projede yerlilik oranı yüzde 70 seviyesine kadar getirilmiştir
KKTC Başbakanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Akıncı'ya çağrı KKTC Başbakanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Akıncı'ya çağrı
Fransa Başbakanı Edouard Philippe aşırı sağcıların İslam karşıtı sözlerine tepki gösterdi Fransa Başbakanı Edouard Philippe aşırı sağcıların İslam karşıtı sözlerine tepki gösterdi
Pakistan Başbakanı İmran Han: Modi'nin maskesini düşürmeye devam edeceğiz Pakistan Başbakanı İmran Han: Modi'nin maskesini düşürmeye devam edeceğiz
Slovakya'da MiG-29 tipi savaş uçağı düştü Slovakya'da MiG-29 tipi savaş uçağı düştü
Nişan yolunda trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı Nişan yolunda trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
Derbide üç puan Ankaragücü'nün Derbide üç puan Ankaragücü'nün
Milli Savunma Bakanlığı: F-16'lar, Türk Hava Sahası'nı 6 kez ihlal eden bir İHA düşürdü Milli Savunma Bakanlığı: F-16'lar, Türk Hava Sahası'nı 6 kez ihlal eden bir İHA düşürdü
Antalyaspor galibiyeti hatırladı Antalyaspor galibiyeti hatırladı
Deprem sonrası telefonlar çekmemişti... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan GSM açıklaması Deprem sonrası telefonlar çekmemişti... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan GSM açıklaması
Adana'da otomobilin çarptığı motosikletli öldü Adana'da otomobilin çarptığı motosikletli öldü
Mardin’de yanlış anlaşılma sonucu başlayan 28 yıllık kan davası barışla sonuçlandı Mardin’de yanlış anlaşılma sonucu başlayan 28 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
Hamza Hamzaoğlu'ndan Galatasaray iddialarına yanıt Hamza Hamzaoğlu'ndan Galatasaray iddialarına yanıt
Son Dakika: İstanbul’da ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okul yarın tatil Son Dakika: İstanbul’da ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okul yarın tatil
Fransız basınından Galatasaray yorumu Fransız basınından Galatasaray yorumu
Çanakkale'de denizde erkek cesedi bulundu Çanakkale'de denizde erkek cesedi bulundu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Eylül 2019 Pazar 21:29:14 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 21:36:12

"Amerikan Kıtasının Müslüman Denizciler Tarafından Kolomb Öncesi Keşfi ve Piri Reis"

Boyut Yayın Grubu, İslam bilimine önemli katkılarda bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin’in "Amerikan Kıtasının Müslüman Denizciler Tarafından Kolomb Öncesi Keşfi ve Piri Reis" eserini kitapseverlerin beğenisine sundu.

TM Dijital Haber Merkezi

Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerinden biri olan Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam tarihi üzerine önemli araştırmalar yaptı. Sezgin, insanlık tarihinden İslam tarihinin başlangıcına kadar Arap ve İslam bilim tarihini yazan ve bu alanda 17 ciltlik eser veren akademisyen olarak tarihe geçti.

“FUAT SEZGİN 27 DİLİ ÇOK İYİ SEVİYEDE BİLİYORDU”

Arap-İslam tarihi araştırmalarında Fuat Sezgin, hadis ilimleri, tarih, fıkıh, kelam, tasavvuf, şiir, tıp, farmakoloji, zooloji, veterinerlik, simya, kimya, botanik, ziraat, astronomi, meteoroloji gibi alanlarda, Arap dilbilgisi, matematiksel coğrafya, İslam’da kartografya, İslam felsefe tarihi ve kültürünü inceledi. Arapça, İbranice, Latince ve Süryanice dâhil 27 dili çok iyi seviyede bilen Sezgin, İslam tarihi konusunda önemli çalışmalara imza attı.

“AMERİKA KITASINA DAİR YENİ BİLGİLER”

Fuat Sezgin “Amerikan Kıtasının Müslüman Denizciler Tarafından Kolomb Öncesi Keşfi ve Piri Reis” kitabında Amerikan kıtasının ilk keşfi ve kıtanın bulunmasında ve Müslüman denizcilerin kıtaya yaptığı seferler hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Sezgin’e göre, Arap-İslam dünyasında 3./9. yüzyıldan itibaren ay tutumu esasına göre boylam derecesi ölçme işinde daha keskinleştirilmiş gözleme tekniği sayesinde oldukça büyük ilerlemeler kazanıldığı ve 5./11. yüzyıldan itibaren de yeni ve güvenilir yöntemler geliştirilip sistematik bir şekilde kullanıldığı gerçeğe modern coğrafya tarihçileri tarafından hala bilinmemektedir.

“ARAP DENİZCİLER GERÇEK MESAFEYİ HESAPLAYABİLİYORDU”

“Gemicilik becerilerinden emin olarak Doğu Afrika ile Sumatra arasında Hint Okyanusu’nu düzenli bir şekilde geçmekte olan Arap denizciler genellikle Atlantik’i geçme girişimlerinden uzak duruyorlardı, çünkü (Ekvatorun çoktan beri ölçülmüş uzunluğu bilgisiyle yola çıkarak) Batı Afrika ile Çin arasındaki gerçek mesafeyi doğruya oldukça yakın hesaplayabiliyorlardı. Diğer taraftan Atlantik’te Afrika’nın etrafında, yüzyıllar boyunca gemilerin zaman zaman dalgalarla sürüklenmiş olmaları kuvvetle muhtemeldir. Bütün bunlara rağmen en azından Brezilya sahili ile Karayıp Adaları bilinmekteydi.”

“DÜNYANIN İLK HARİTASINI ONLAR YAPTI”

Amerika kıtasının keşfine dair olan haritaları okurlarına sunan eser, birçok tarihi belge ve kaynaktan yararlanmıştır. Sezgin, Arap-İslam coğrafyacılarından Halife Al-Ma’mün’un istediği üzerinde 9. yüzyılda hazırlanmaya başlatılan ilk dünya haritasının meskun dünyayı okyanuslar tarafından kuşatılmış bir ada olarak gösterdiğini belirtir.

“Arap-İslam kültür dünyasında, yeryüzünün kartografik olarak sür’atli ve geniş çapta kapsanması için Müslümanların, selefleri Marinos ve Batlamyus’tan miras aldıkları, bütün denizlerin bir göl gibi karalar kütlesi tarafından kuşatıldığı tasavvurunun yerine, karaların bir ada şekilde Okyanuslar tarafından sarıldığı düşüncesini getirmeleri kesin bir rol oynamıştır.”

“Amerikan Kıtasının Müslüman Denizciler Tarafından Kolomb Öncesi Keşfi ve Piri Reis” kitabı İslam ve Arap coğrafyasının ilim alanındaki gelişmelerini ve dünyada yaptıkları keşifleri okumak isteyen okurlar için yararlı bir kaynak olacaktır.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ