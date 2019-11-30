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30 Kasım 2019 Cumartesi 13:26:51 | Son Güncelleme: 30 Kasım 2019 Cumartesi 13:30:20

Amasya'daki mumyaların gerçek hayattaki görünümleri resmedildi

Amasya Müzesi'nde sergilenen İlhanlı dönemine ait 2'si çocuk 6 mumyanın hayattayken nasıl göründükleri uzman ekip tarafından resmedildi.

Amasya Müzesi'nde 2'si çocuk 6 kişiye ait mumyaların gerçek hayattaki görünümleri uzman ekip tarafından resmedildi.

İlhanlılar döneminde Anadolu Nazırı Şehzade Cumudar, Amasya Emiri İşbuğa Noyan, İzzettin Mehmet Pervane Bey, eşi ve çocuklarına ait mumyalar, Amasya Müzesi'nde nem ve ısı ayarı yapılan özel bölümde muhafaza ediliyor.

Ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken bölümde mumyaların gerçek hayatta nasıl göründüklerine ilişkin resimler de yer alıyor.

Vali Osman Varol, AA muhabirine, mumyaların yaşarken nasıl göründüklerine ilişkin çalışma yapıldığını, uzmanların tarihi kitaplar, belgeler ve bilimsel tekniklerden yararlanarak gerçeğine en yakın şekilde çalışma yürüttüğünü anlattı. 

Varol, 23 bin eserin sergilendiği Amasya Müzesi'nde mumyaların yerinin çok özel olduğuna işaret ederek, "Mumyaların gerçek hayatta görünümleriyle, kıyafetleriyle nasıl olabilecekleriyle ilgili sanatçıları çalıştırarak oluşturduğumuz çizimleri mumyaların olduğu salonda her birinin başucuna yapıştırdık. Hem kim olduklarını hem de hayattayken muhtemelen nasıl göründüklerini, kıyafetleriyle, görünümleriyle ortaya koyacak bir çalışma yaptık. Bu çalışma da vatandaşlarımızdan birkaç aydır çok ciddi ilgi görüyor." diye konuştu.

"Hayatta olduklarında nasıl göründüklerine dair bir fikir verdi"

Resimleme çalışmasında tamamen tarihi gerçekliğe bağlı kalındığının altını çizen Varol, şöyle devam etti:

"Öncelikle bu işin uzmanı sanatçılar var. Mumyaların hepsinin kafatası, vücut şekillerinden bir modelleme gerçekleştirip çizimlerle doldurdular. Sonrasında o dönemin kıyafetleriyle ilgili çalışmalar yapıldı. Tabii bunları birçok belgede bulabileceğiniz tarihi gerçekler var. Yüz ifadeleri o şekilde oluşturuldu. Fizik yapıları, boyları posları sanatçılarımız tarafından modellendi. Daha sonra da o dönemde onların sosyal statüsündeki insanların yani bir valinin, bir komutanın giyeceği kıyafetlerle aynı şekilde tamamlandı.

Tabii birebir tutması mümkün değil ama ziyarete gelen vatandaşlarımıza bu mumyaların hayatta olduklarında nasıl göründüklerine dair bir fikir verdi."

"Çok önemli bir mumya koleksiyonu"

Vali Varol, müzenin ziyaretçi sayısında her geçen yıl artış olduğuna değinerek, "Müzemizi 2019 yılında bu zamana kadar yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti. Özellikle mumyalar vatandaşlarımızın çok ilgisini çekiyor çünkü Türkiye'de bu şekilde sağlam kalabilmiş nadir mumyalardan çok önemli bir mumya koleksiyonu." diye konuştu.

Müzeyi ziyaret edenlerden sosyal bilgiler öğretmeni Maide Şamlıoğlu da hayatında ilk defa mumya gördüğünü ve çok heyecanlandığını belirtti.

Şamlıoğlu, "Ben ilk defa Amasya'ya geldim ve hayatımda ilk defa mumya gördüm. Çok değişik bir duygu, çok etkilendim mumyalardan. Başta bu insanlara bakınca kendimi onların yerine koydum, onların döneminde ne yaşadıklarını, nasıl göründüklerini merak ettim. Aslında bir nebze canlı gibi görünüyorlar bize ve böyle olması daha da insanı heyecanlandırıyor. Özellikle duvardaki fotoğraflarını da görünce bir an canlanacakmış gibi bir his oluyor." ifadelerini kullandı.

(AA)

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