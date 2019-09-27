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27 Eylül 2019 Cuma 16:55:30 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 16:58:28

Altın Koza'da 'hasat zamanı'

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj, Uluslararası Kısa Film, Ulusal Öğrenci Kısa Film ve Adana Kısa Film yarışmaları kapsamında 650 bin lira ödül dağıtılacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında, 4 kategorideki yarışmalarda toplam 650 bin liralık ödül, yarın törenle sahiplerini bulacak.

"Altın Koza" adına 3 yıl aradan sonra tekrar kavuşan festivalde, heyecanla beklenen Ulusal Uzun Metraj Film, Uluslararası Kısa Film, Ulusal Öğrenci Kısa Film ve Adana Kısa Film yarışmalarının ödülleri, törenle dağıtılacak.

En yüksek ödüllerin verildiği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film, 200 bin liralık ödülü alabilmek için yarışacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda ayrıca, 100 bin liralık "Yılmaz Güney", 50'şer bin liralık "Adana İzleyici" ve "En iyi yönetmen", 30 bin liralık "En iyi senaryo" ve 20'şer bin liralık "En iyi kadın oyuncu", "En iyi erkek oyuncu", "En iyi müzik", "En iyi görüntü yönetmeni", "En iyi sanat yönetmeni", "En iyi kurgu yönetmeni, "En iyi yardımcı kadın oyuncu" ve "En iyi yardımcı erkek oyuncu" ödülleri verilecek.

Kazananlar "altın koza" heykelinin de sahibi olacak.

Diğer ödüller

Festival kapsamında, 12 ülkeden 20 filmin yarıştığı Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda "en iyi film" ödülünün sahibine 10 bin lira verilecek.

Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması'nda finale kalan 17 filmden, en iyi belgesel film, en iyi canlandırma film, en iyi deneysel film ve en iyi kurmaca film dallarında da 10'ar bin lira dağıtılacak.

Adana Kısa Film Yarışmasında ise jüri karşısına çıkan 10 filmden birine, en iyi film ödülü ve 10 bin lira takdim edilecek.

Festivalde ödülleri, yarın saat 20.30'da, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

"Türkiye'de en çok ilgi çeken film festivallerinden birisi"

Festival Direktörü Kadir Beycioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1969'dan bu yana çeşitli aralıklarla sürdürülen festivalin, Türk sinema tarihinin önemli tanıklarından olduğunu söyledi.

Organizasyonun, düzenlendiği her yıl önemli eserleri izleyiciyle buluşturduğunu anlatan Beycioğlu, şöyle konuştu:

"Altın Koza, Türkiye'de en çok ilgi çeken film festivallerinden birisi. Bu bakımdan sektör için de sinema izleyicisi için de festival haftası önemli bir hafta. Festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması bölümüne 52 film başvurmuştu. Bunlardan 12'sini ön değerlendirme kurulu, yarışma seçkisine dahil etti. Bu filmler, oyuncu Zehra Yılmaz başkanlığındaki bir jüri tarafından değerlendiriliyor. Jürimiz, değerlendirmelerini tamamlayacak ve yarın tören öncesi kararlarını bildirecek. Dört kategoride düzenlenen yarışmalarda, 650 bin lira ödül dağıtılacak ve en iyi film ödülüne 200 bin lira verilecek. Heyecanla beklenen büyük ödül töreninde, yarın akşam ödüller sahiplerine sunulacak."

"Ödül gecesini Ezo Sunal ve Yekta Kopan sunacak"

Beycioğlu, Türkiye'de sanat sinemasının kendine kimlik oluşturmaya başladığı yıllardan bu yana Altın Koza'nın da önemli işlere ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Festival 1969'da başladı ama aralıklarla bu güne kadar geldi. Eğer ara verilmeseydi bu sene 50. kez düzenlemiş olacaktık ancak 26'ncısını gerçekleştiriyoruz. Bu kadar ara verilmesine rağmen Altın Koza, kimliğini, özünü, felsefesini hep koruyan ve gerçekten merakla beklenen, ilgiyle izlenen bir organizasyon. Yarın da ödüller dağıtılacak. Tören sunuculuğunu Yekta Kopan ve Ezo Sunal üstlendiler. Törende, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası tarafından oluşturulan orkestra, tören akışını performansıyla destekleyecek."

(AA)

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