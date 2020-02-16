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16 Şubat 2020 Pazar 07:17:27 | Son Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 07:23:16

2020'de 32 milyon insanın kruvaziyerle dünyayı gezmesi bekleniyor

Uluslararası Kruvaziyer Birliği verilerine göre, bu yıl yaklaşık 32 milyon insanın, seyahat rotasında son yıllarda güçlenen ve tatil severlerin ilgisini kazanan kruvaziyer turizmini tercih edeceği öngörülüyor.

Bu yıl yaklaşık 32 milyon insanın seyahat rotasında bulunan ve son yıllarda güçlenen, tatil severlerin ilgisini kazanan kruvaziyer turizmini tercih etmesi bekleniyor.

AA muhabirinin Uluslararası Kruvaziyer Birliği (CLIA) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2009'da kruvaziyer yolcu sayısı 17,8 milyon, 2018'de ise 28,5 milyona ulaştı.

Kruvaziyerle dünyaya yelken açan yolcu sayısının ise 2020'de 32 milyona yükseleceği tahmin ediliyor.

Verilere göre, 2020'de dünya genelinde CLIA üyesi kruvaziyerlerin, 300 civarında hat yapması planlanıyor.

Seyahatlerin artması bekleniyor
Geçen yılın rakamları baz alındığında kruvaziyer tercih edecek yolcuların yaklaşık yüzde 32'sinin Karayipler, yüzde 17'sinin Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz, yüzde 11'inin diğer ülkeleri ziyaret etmesi beklenirken, yaklaşık yüzde 11'inin de Avrupa'yı kruvaziyerle keşfedebileceği tahmin ediliyor.

2020'de Akdeniz bölgesine yapılan kruvaziyer seyahatlerinin artacağı öngörülüyor.

Kruvaziyer yolcularının yüzde 65'i gemiye biniş veya iniş limanlarında birkaç gün geçiriyor ve kruvaziyer turizmi liman şehirlerinin ekonomisine katkı sağlıyor.

Milenyum kuşağının yüzde 71'i kruvaziyere sıcak
Öte yandan, CLIA'nın Çevre Teknolojileri ve Uygulama Raporuna göre, kruvaziyer sektörü, yenilikçi uygulamaların benimsenmesi, verimliliği artırmanın yeni yollarını keşfetmeye devam ediyor.

Gemilerden kaynaklanan kirliliklerin azaltılması için son zamanlarda denizcilik sektöründe gelişmeler meydana gelirken, yeni kruvaziyerlerde LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) yakıtın yaygınlaşması hedefleniyor.

Son dönemde Egzoz Gazı Temizleme Sistemi'nin (Exhaust Gas Cleaning System-EGCS) kruvaziyerlerde yerini alması ve yeni gemilerin yüzde 75'inin EGCS sistemi ile çalışması isteniyor.

Son dönemde yapılan çalışmalar kapsamında kruvaziyerlerin yüzde 80'i, tek kullanımlık ve plastik olmayan ürünleri tercih ediyor.

Araştırmaya göre, kruvaziyerler, farklı yaş gruplarına hitap eden stüdyo kabinleri, eğlenceli aktiviteler ve yeni dizayn salonları ile yolcu demografisindeki değişime de yanıt veriyor.

X kuşağının yaklaşık yüzde 66'sı ve milenyum kuşağının yaklaşık 71'i, 2 yıl öncesine göre kruvaziyer turizmine sıcak baktığını ifade ediyor.

(AA)

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