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05 Temmuz 2019 Cuma 12:34:42 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:39:53

Almanların 'yıkık kenti' turizm için ayağa kaldırılıyor

Adana'da Varda Köprüsü ve 22 tünelin inşasında çalışan Almanların, Belemedik'te 1900'lü yılların başlarında kurduğu yerleşim yerindeki tarihi binaların turizme kazandırılmasına yönelik çalışma yapılıyor.

Adana’nın Pozantı ilçesinde, Varda Köprüsü ve 22 tünelin inşasında çalışan Almanların, doğası ve yaban hayatıyla dikkati çeken Belemedik’te 1900’lü yılların başlarında kurduğu "kentteki" tarihi binaların turizme kazandırılması hedefleniyor.

Berlin-Bağdat demir yolu için Pozantı ilçesinde 1900'lerin başında Varda Köprüsü ile Toros Dağları'ndaki 22 tünelin açılması için doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Belemedik'e kurulan şantiye alanındaki sosyal yapıların ayağa kaldırılması amacıyla Pozantı Belediyesi harekete geçti.

Demir yolu hattının en önemli ve zorlu geçiş noktasında yer alan Toros Dağları'ndaki inşa süreci sırasında, bölgede bulunan 5 bin Alman mühendis ve işçinin kurduğu şantiye ile zamanla hasar gördüğü için "yıkık kenti" andıran hastane, okul ve kilise gibi yapıların bulunduğu bölgedeki kalıntıların turizme kazandırılması için özel ekip görevlendirildi.

Harap durumdaki tarihi yapıların envanter ve proje çalışmalarına başlayan ve aralarında mimarın da yer aldığı ekip çalışmalarını sürdürürken, buradaki eski yapılaşmanın çevresine belediye tarafından sosyal tesis yapımına ağırlık verdi.

Hedef yabancı turist

Butik otel tarzında yapılara dönüştürülmesi planlanan eski binaların bulunduğu bölgeye restoran, mangal park gibi tesisler yapan belediye, yürüyüş yolları ve piknik alanlarıyla da sağladığı turizm hareketliliğine başta Almanlar olmak üzere yabancı turistleri de eklemeyi hedefliyor.

Bölgenin en görkemli yapısı olan, James Bond serisinin Skyfall filminde de aksiyon sahnelerinin çekimi yapılan Varda Köprüsü'nün daha fazla tanıtılması planlanıyor.

"Geçmişin izleri gelecek kuşaklara aktarılacak"

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye yapacakları tesislerin çok önemli olduğunu söyledi.

Belemedik’e müze yapmak istediklerini belirten Çay, "Ayağa kaldırabileceğimiz binalar var. Bütçemizi zorlamayacak, daha çabuk ayağa kaldırabileceğimiz binaları restore edeceğiz. " dedi.

Almanları da projeye dahil etmek istediklerini vurgulayan Çay, şöyle konuştu:

"Geçmişin izlerini gelecek kuşaklara aktarılmasına ciddi anlamda katkı sunacağımızı düşünüyorum. Bu işi çok önemsiyorum. Belemedik, Adana’nın doğal ve tarihi miras anlamında önemli yerlerinden biri. Bugüne kadar kıymetini bilemedik. Artık Belemedik’in kıymeti bilinecek. Her alanda çalışma yürütüyoruz."

"Almanya’dan Adana’ya turların başlayacağına inanıyorum"

Çay, Almanya’da bazı belediyelerle de "kardeş belediye" olma konusunda çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Almanların, tarihe saygı duyan ve geçmişlerine önem veren bir millet olduğuna dikkati çeken Çay, "Burada konaklama yerleri de yaparsak, Almanya'dan Adana’ya turların başlayacağına insanların en azından atalarından kalan bu değerleri görmek isteyeceklerine inanıyorum. Burada çalışırken rahmetli olmuş kendi işçileri, mühendisleriyle ilgili burada anıt mezar da var. Almanların 1904-1914'te burada yaptığı hastane, okul, kalorifer sistemlerinin, yaşam alanlarının olduğu her şey var. Bunları ayağa kaldırmak, ayakta olmayanları da anlatmak için kitap da yapıyoruz. Mevcut kalan binaların da ne olduğunu anlatacak tabelalar ve rotalarla insanlara turizm yürüyüşü yaptırmak istiyoruz." sözlerine yer verdi.

(AA)

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