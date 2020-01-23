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23 Ocak 2020 Perşembe 17:13:52 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 17:17:31

Alevlerle cama şekil verirken stres atıp sabrı öğreniyorlar

Edirne'de Cam Sanatı Atölyesi'ndeki çalışmalara katılan kursiyerler, dikkat isteyen bir uğraş olan cam sanatıyla hem sabrı öğreniyor hem de stres atıyor.

Edirne'de Halk Eğitim Merkezince açılan kursta, cam sanatçısı Nurcan Abacı Ar eşliğinde eğitimler verilmeye başlandı.

"Alevlerle dans" diye adlandırılan cam sanatını öğrenmek isteyen kursiyerler, kursta sanatın inceliklerini öğrenip yüksek ateşte camı eriterek şekil veriyor.

Cam sanatçısı Ar, gazetecilere yaptığı açıklamada camla çalışmanın rahatlatıcı bir etkisinin olduğunu söyledi.

Cam sanatı üzerine lisans ve yüksek lisans eğitimi aldıktan sonra Edirne'de ilk kez Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla kurs vermeye başladığını ifade eden Ar, kursa güzel bir ilgi olduğunu anlattı.

Camı alevle şekillendirdiklerini belirten Ar, "Camla çalışmak aslında biraz meditasyon yapmak gibi. Bir şeye odaklanmanız gerekiyor. O anda tüm ilginizi cama vermeniz gerekiyor. Isı kontrolü yapmanız lazım. Aslında ısıyla camı dans ettiriyoruz. Bu, çalışan kişiye hem sabır, hem estetik bir algı kazandırıyor, hem de dikkatini geliştiriyor. Camla çalışmak hem zevkli hem de insanı geliştiren bir şey." dedi.

Kursiyer Ilgım Yılmaz ise cam sanatı kursunda iş stresinden uzaklaşmaya çalıştığını dile getirdi.

Kursun kişisel gelişim açısından faydalı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "İstanbul’da çok stresli bir işte çalışıyorum. Kendime böyle bir şeyi hobi edinip kafamı rahatlatacak, sosyal ve psikolojik olarak da beni tatmin edecek bir hobi arıyordum. Camla çalışmanın günlük hayatımızdaki stresi azaltacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kursiyerlerden Adviye Şahin de cam sanatını öğrenmek için çaba sarf ettiğini anlatarak, "Kursta iş öncesinde stres atmış oluyoruz. Aynı zamanda kendi dengemizi ve sabrımızı ölçmüş oluyoruz." ifadesini kullandı.

(AA)

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