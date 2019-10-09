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09 Ekim 2019 Çarşamba 10:30:19 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 10:37:59

Albaraka Türk yayıncılık dünyasına katıldı

Albaraka Yayınları'nın faaliyet, plan ve hedeflerinin açıklandığı Beyoğlu Grand Pera'da gerçekleştirilen etkinliğe akademisyenler, basın mensupları ve finans sektörü temsilcileri katıldı.

Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık Genel Müdürü Ahmet Faruk Çağlar, "Albaraka Yayınları olarak bu toprakların düşünce geleneğine sahip çıkarken, onu çağdaş gelişmelerle zenginleştirmek ve özgün terkiplerle geleceğe taşımak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Albaraka Yayınları'nın faaliyet, plan ve hedeflerinin açıklandığı Beyoğlu Grand Pera'da gerçekleştirilen etkinliğe akademisyenler, basın mensupları ve finans sektörü temsilcileri katıldı.

Bugüne kadar yapılan kültür-sanat çalışmaları ve yeni kurulan Albaraka Yayınları'nın tanıtıldığı filmin gösterilmesiyle başlayan etkinlikte konuşan Çağlar, "Albaraka olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren bu topraklarda yetişmiş olan kültürel ve sanatsal değerlere sahip çıkmaya ve bu birikimin muhafaza edilip gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Albaraka Yayınları'nın öncelikle finans, iktisat ve yönetim kategorilerinde Türkçe literatürde hissedilen boşluğu doldurmak için yayın hayatına başladığını dile getiren Çağlar, bu alanlarla sınırlı kalınmayacağını, orta ve uzun vadede edebiyat, sosyoloji, psikoloji ve felsefe gibi alanlarda Türkçe yayın dünyasının önemli ve belirleyici bir oyuncusu olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Çağlar, Albaraka Türk'ün kuruluşundan bu yana çok sayıda prestij eseri okuyucuyla buluşturduğunu, kültür yayıncılığı alanında da çeşitli eserlerin neşrini gerçekleştirdiğini belirterek, yayımladıkları ilk eserin yaklaşık 20 yıl önce okuyucuyla buluştuğunu, bu zaman zarfında telif ve tercüme birçok eseri yayın hayatına kazandırdıklarını söyledi.

Kitap fuarlarında da yer alacaklarını dile getiren Çağlar, yaklaşık 60 eserle yayıncılık sektörüne giriş yaparak kısa zamanda yayın yelpazesini çeşitlendireceklerini kaydetti.

"Sergiler için yeni konseptler geliştirmek istiyoruz"

Yurt içinde ve dışında açılan sergilere değinen Çağlar, bu sergilerin sanatseverlerde bir doyum oluşturduğunu, bundan sonra önemli kurumlarla iş birliği içinde yeni konseptler geliştirmek istediklerini anlattı.

Ahmet Faruk Çağlar, sadece Türk ve Osmanlı kültüründen değil, Uzak Doğu kültüründen eserlerin de sergilerde yer alacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Güney Kore ve İran gibi ülkelerde de kaligrafi kültürleri var. Onlarla iş birliği içinde biz onlara klasik İslam sanatlarının ardındaki bakış açısını anlatalım, onlardan da o kaligrafi geleneklerinin ardındaki metafiziği dinleyelim istiyoruz. Kültür sanat etkinlikleri devam edecek ama çok daha rafine, üzerine düşünülmüş işlerle ve bu konuda yetkin kurumlarla iş birliği içinde ilerleyeceğiz."

İstiklal Caddesi'ndeki şubenin üst katını etkinlik alanı olarak hazırlamak istediklerini dile getiren Çağlar, "Editörlük atölyelerinden çocuk sinemalarına, basın lansmanlarından fotoğraf sergilerine birçok etkinlik planlıyoruz. Sadece klasik İslam sanatlarıyla sınırlı kalmayıp çağdaş sanatları da besleyecek, doyuracak, onlara imkan tanıyacak bir zemin oluşturmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Türk münevverlerinin özgün fikirler ortaya koymasının ancak bugünü anlayıp geleceği öngörmeye çalışmakla mümkün olabileceğini vurgulayan Çağlar, "Albaraka Yayınları olarak bu toprakların düşünce geleneğine sahip çıkarken, onu çağdaş gelişmelerle zenginleştirmek ve özgün terkiplerle geleceğe taşımak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Müşterilerimizin arzuladığı bir çatıyı kurmuş olduk"

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, yayınlara tercüme eserlerle başladıklarını, telif eserleri de Türk okuyucusuna ulaştırmak istediklerini kaydetti.

Bu noktaya yılların birikimiyle gelindiğini ifade eden Utku, "Müşterilerimizin ve kamuoyunun uzun zamandır arzuladığı, görmek istediği bir çatıyı kurmuş olduk. Geçmişte güzel eserler verdik, bu vesileyle çok daha güzel eserlerle ve kültür sanat çalışmalarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

Utku, Albaraka Türk'ün Türkiye'nin ilk faizsiz bankası olduğunu belirterek, tarihten mimariye, çocuk edebiyatından sanata, seçkin birçok eserin neşrini gerçekleştirdiklerini aktardı.

Melikşah Utku, "İnanıyorum ki Albaraka Türk'ün üstlendiği bu misyon, Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık AŞ çatısı altında büyüyerek daha nice değerli eserin okurlarla buluşmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılanlara Albaraka Yayınları'nın ilk kitaplarından "İş Yerinde Merhamet - İnsanı ve Şirketi Yücelten Sessiz Güç", "Medeniyet Analizi Metametodoloji ve Metodoloji" ve "İslami Finansın Küresel Önderleri - Sektördeki Dönüm Noktaları ve Yansımaları" eserleri takdim edildi.

Albaraka Türk, uzun yıllardır banka bünyesinde sürdürdüğü ve birçok prestij eseri okuyucu ile buluşturduğu yayın faaliyetlerini "Albaraka Yayınları" çatısı altında daha kapsamlı bir şekilde devam ettiriyor.

Albaraka Yayınları ilk olarak iktisat, finans ve yönetim alanlarında önemli telif ve tercüme eserleri literatüre kazandırmayı amaçlıyor.

(AA)

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