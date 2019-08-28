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28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:50:06 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:51:39

'Akif' belgeselinin ilk gösterimi yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Sessiz Yaşadım" şiirini seslendirdiği belgeselin galası 31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Çanakkale'de, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un Bayramiç ilçesinde geçirdiği yılları konu alan "Akif" belgeselinin galası 31 Ağustos'ta yapılacak.

Ersoy'un çocukluk yıllarının anlatıldığı ve hayatından kesitlere yer verilen belgesel, Nihal Ağırbaş'ın yönetmenliğinde çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mehmet Akif Ersoy'un "Sessiz Yaşadım" şiirini seslendirdiği belgesel, İÇDAŞ firmasının katkılarıyla hazırlandı.

Belgeselin galası, 31 Ağustos Cumartesi günü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(AA)

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