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24 Eylül 2019 Salı 13:09:58 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 13:10:52

Ahmet Şafak: Kuşatma Yedi Uyuyanlar filmi derin bir milletin hikayesidir

"Kuşatma Yedi Uyuyanlar" filminin yapımcısı ve senaristi Ahmet Şafak, filmde izleyiciye "derin devletin değil derin bir milletin hikayesi"ni anlatmak istediklerini belirtti.

Yapımcılığını ve senaristliğini yaptığı "Kuşatma Yedi Uyuyanlar" filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan müzisyen ve oyuncu Ahmet Şafak, AA muhabirine, 4 Ekim'de vizyona girecek "Kuşatma Yedi Uyuyanlar" adlı sinema filminin yapım sürecini anlattı.

Filmin hikayesinin aniden ortaya çıkmadığını, 2000-2016 arasındaki süreci tamamen drama ve aksiyon öğelerini ön plana çıkararak anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Şafak, "Milletimizin, tarihten bu tarafa vatan derde düştüğünde, vatan bir kuşatmayla karşılaştığında hangi saiklerle devletin yanında durduğunu anlatıyoruz." dedi.

"Toplumun nasıl kenetlendiğini izleyiciye göstermeyi amaçladık"

Filmi izleyen herkesin kendinden bir şeyler bulabileceğini vurgulayan Şafak, "derin devletin değil derin bir milletin hikayesi"ni beyaz perdeye yansıtmak istediklerini söyledi.

Bir fedainin değil bir toplumun filmde başrolde olduğunu anlatan Şafak, bir olay meydana geldiğinde toplumun nasıl kenetlendiğini izleyiciye göstermeyi amaçladıklarını ifade etti. Şafak, "Bu hikayedekiler bir yerlerde durup silahlarını yağlayan, kılıçlarını bileyen insanlar değiller, bu kişiler sosyal hayatın içinde var olan her zümreden insanlar, doktorlar, öğretmenler, anne ve babalardır." diye konuştu.

"Milli sinemaya katkı sunmak istiyoruz"

Bir dönem milli sinema çalışmalarına daha fazla önem verildiğine işaret eden Şafak, ilk kez yapımcı ve senarist olarak hayata geçirdiği filmle, milli sinemanın tekrar şahlanışa geçmesine katkı sunmak istediğini dile getirdi.

Şafak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk sineması son dönemlerde gelişti ama bakıldığında Türkiye'nin içinde bulunduğu önemli, hassas durumu anlatan sinema örnekleri yok denecek kadar az. Mesela 50'li, 60'lı yıllarda böylesine bir anlayış vardı. Türkiye'nin Kıbrıs meselesi mi var, mutlaka ona ilişkin bir film çekilirdi. Türkiye dışarıda bir krizle mi karşı karşıyaydı, içeride o mukavemeti geliştiren ve toplumun bir kamuoyu refleksi geliştirmesini sağlayan ürünler yapılırdı. Ama şimdi daha çok zaman geçirilecek, eğlence unsuru şeklinde sinema filmleri var. Elbette bizim filmimiz de insanların keyifle izleyebilecekleri bir görsel ürün ama bunun dışında milletimizin değer yargılarını, bin yıldır var olan ve bin yılda ancak felaket zamanlarında ortaya çıkan ve cisimleşen değerlerini biz filme dönüştürmeliydik. Bunu yapma noktasında başarılı olduk mu? Olduk."

Filmin fragmanlarının sosyal medyada ilgiyle izlendiğini ve gelen yorumlardan mutlu olduğunu da belirten Şafak, bir yıl önce başladıkları çalışmaları kapsamında hazırladıkları ilk fragmanı, sahne aldığı bütün konserlerde seyircilerle paylaştığını söyledi.

"Kuşatma Yedi Uyuyanlar", Türkiye'nin yanı sıra aralarında Almanya, Avusturya ile Azerbaycan'ın da olduğu farklı ülkelerde izleyiciyle buluşacak. 

(AA)

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