Ağzıkarahan Kervansarayı yıllara meydan okuyor

  • Bist 100
    99182.1
  • Dolar
    5,7453
  • Euro
    6,3872
  • Altın
    275,3270
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trump 'film gibi’ dediği Bağdadi operasyonunu süslemiş olabilir Trump 'film gibi’ dediği Bağdadi operasyonunu süslemiş olabilir
CHP'li vekil trafik kazası geçirdi CHP'li vekil trafik kazası geçirdi
Bakan Albayrak'tan 'Ekonomik Güven Endeksi' açıklaması Bakan Albayrak'tan 'Ekonomik Güven Endeksi' açıklaması
İlker Cumbul: Teleferik kullanımı turizm gelirlerini arttıracak İlker Cumbul: Teleferik kullanımı turizm gelirlerini arttıracak
29 Ekim'de korkunç plan! 21 ilde 100 kişi yakalandı 29 Ekim'de korkunç plan! 21 ilde 100 kişi yakalandı
Sadr'dan 'Başbakan istifa etmezse akan kan durmaz' çıkışı Sadr'dan 'Başbakan istifa etmezse akan kan durmaz' çıkışı
İran, Irak'taki eylemler nedeniyle Mehran Sınır Kapısı'nı kapattı İran, Irak'taki eylemler nedeniyle Mehran Sınır Kapısı'nı kapattı
60 bin kamu personeli alımı ne zaman? Kamu personeli alımı şartları neler? 60 bin kamu personeli alımı ne zaman? Kamu personeli alımı şartları neler?
Hindistan'da boğa 40 gramlık altın takıyı yedi Hindistan'da boğa 40 gramlık altın takıyı yedi
ABD'de Cadılar Bayramı partisinde silahlı saldırı: 3 ölü ABD'de Cadılar Bayramı partisinde silahlı saldırı: 3 ölü
Hong Kong'un eski yöneticisinden 'gençler radikalleştiriliyor' açıklaması Hong Kong'un eski yöneticisinden 'gençler radikalleştiriliyor' açıklaması
Dünyada eşitlik ve adalet talebi halkları sokağa döktü Dünyada eşitlik ve adalet talebi halkları sokağa döktü
Ürdün-Suriye arasındaki sınır kapısının açılması beklenen etkiyi gösteremedi Ürdün-Suriye arasındaki sınır kapısının açılması beklenen etkiyi gösteremedi
Başkan Erdoğan: Türkiye yeni bir İstiklal Harbi veriyor Başkan Erdoğan: Türkiye yeni bir İstiklal Harbi veriyor
Nepalli dağcı dünyanın en yüksek zirvelerine tırmanma rekorunu kırdı Nepalli dağcı dünyanın en yüksek zirvelerine tırmanma rekorunu kırdı
Türkiye fındık üretimini 776 bin tona çıkardı Türkiye fındık üretimini 776 bin tona çıkardı
FİSKOBİRLİK Giresun kalite fındığın kilogramını 17,25 liradan alıyor FİSKOBİRLİK Giresun kalite fındığın kilogramını 17,25 liradan alıyor
Deutsche Bank'tan üçüncü çeyrekte 832 milyon avro zarar Deutsche Bank'tan üçüncü çeyrekte 832 milyon avro zarar
Volkswagen'den 9 ayda 14,8 milyar avro kar Volkswagen'den 9 ayda 14,8 milyar avro kar
Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Malkoç: Havalar sıcak giderse hamsi erken terk edecek Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Malkoç: Havalar sıcak giderse hamsi erken terk edecek
Egeli pamuk üreticileri yüksek verim bekliyor Egeli pamuk üreticileri yüksek verim bekliyor
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye Genom Projesi resmen başladı Sağlık Bakanı Koca: Türkiye Genom Projesi resmen başladı
Hattat Memiş üstatlarının izinde sanatını geleceğe taşıyor Hattat Memiş üstatlarının izinde sanatını geleceğe taşıyor
Ağzıkarahan Kervansarayı yıllara meydan okuyor Ağzıkarahan Kervansarayı yıllara meydan okuyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Ekim 2019 Çarşamba 12:11:19 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 12:20:39

Ağzıkarahan Kervansarayı yıllara meydan okuyor

Aksaray'daki tüccarların can ve mal güvenliklerinin sigortalandığı Anadolu Selçuklu dönemi eseri Ağzıkarahan Kervansarayı, görkemli mimarisiyle adeta zamana direniyor.

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 1231 yılında yapımına başlanan ve oğlu 2. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 1239 yılında bitirilen Aksaray'daki Ağzıkarahan Kervansarayı, görkemli mimarisiyle dikkati çekiyor.

Aksaray'a yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta bulunan Ağzıkarahan köyünde 8 asır önce inşa edilen Ağzıkarahan Kervansarayı, Selçuklu döneminin sanatını yansıtan mimarisiyle adeta kaleyi andırıyor.

Yazlık-kışlık bölümleri, hamamı ve mescidiyle ziyaretçilerini adeta tarihte yolculuğa çıkaran Ağzıkarahan Kervansarayı, Anadolu'da ticaretin gelişmesinde önemli bir yer olma özelliği taşıyor.

"Hoca Mesut Hanı" adıyla da tanınan yere gelen tüccarların dünyada sigortacılık sistemi bilinmezken can ve mal güvenliklerinin Anadolu Selçuklu Devleti tarafından sigortalandığı biliniyor.

Ziyarete açık hanın restoresi sürüyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, Anadolu Selçuklu eseri kervansarayın muhteşem mimarisiyle ilgi çektiğini söyledi.

Aksaray'ın tarihte de önemli bir geçiş güzergahında yer aldığını aktaran Doğan, "Ecdadımız, özellikle Anadolu Selçukluları bu bölgeye çok sayıda kervansaray yapmış. Şu anda da Anadolu'da ayakta kalabilen en görkemli kervansaraylar Aksaray'dadır. Bunların en güzellerinden bir tanesi de Ağzıkarahan Kervansarayı'dır." diye konuştu.

Doğan, mimarisiyle ihtişamlı görünüme sahip kervansarayın hem yazlık hem de kışlık bölümü ile merkezinde "köşk mescidi" yer aldığını aktardı.

Kentin, konum olarak Antalya-Konya-Nevşehir turizm güzergahında yer aldığına işaret eden Doğan, şöyle konuştu:

"Burası, turistlerin en çok ilgi gösterdiği, ziyaret ettiği kervansaraylarımız arasında. Kervansarayın kapalı kısmı Sultan Alaaddin Keykubat döneminde 1231 yılında yapımına başlandığını biliyoruz. Daha sonra da Alaaddin Keykubat'ın oğlu 2. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında da bütünü tamamlanıyor. Şu anda ziyarete açık olan kervansarayımız da restorasyon çalışmaları da devam ediyor."

Sigortacılığın başlangıcı

Doğan, güvenliği sağlanan tacirlerin kervansarayda ticari faaliyetlerini de yürüttüklerini ifade etti.

Tacirlerin hana girişte mallarının sayıldığını anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Tüccarların malları girişte ve çıkışta kontrol ediliyor. Han içerisinde tacire ait mallarda bir eksilme veya kaybolma durumunda hancı başı tarafından bunlar sigortaya benzer bir uygulamayla zararları karşılanıyor. Bu uygulama burada olduğu gibi diğer kervansarayımızda da yapılıyordu. Kervansaraylarımızdaki bu uygulamanın kara sigortacılığı adına bir başlangıç olduğunu söyleyebiliriz. "

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ