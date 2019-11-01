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01 Kasım 2019 Cuma 12:35:21 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 12:38:28

Afyonkarahisar'ın en büyük kervansarayı: İshaklı

Anadolu Selçuklu Sultanı 2. İzzeddin Keykavus döneminde yapılan ve Afyonkarahisar'ın en büyük kervansarayı olan İshaklı, görkemli mimari yapısıyla yıllara meydan okuyor.

Sultandağı'nda tarihi İpek Yolu üzerinde, Anadolu Selçuklu Sultanı 2. İzzeddin Keykavus döneminde yapılan ve Afyonkarahisar'ın en büyük kervansarayı olan İshaklı, görkemli mimari yapısıyla yıllara meydan okuyor.

Kervan yolları üzerinde yolcu, tüccar ile misafirlerin, konaklama ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla inşa edilen Anadolu'daki asırlık han ve kervansaraylar, tarihin izlerini taşıyor.

İlçe merkezinde, Çavuş Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan Sultandağı Kervansarayı, halk arasında "İshaklı Kervansarayı" ve "Sahipata Kervansarayı" olarak da biliniyor.

2. İzzeddin Keykavus'un beylerinden Fahreddin Ali Bin Hüseyin (Sahipata) tarafından 1249 yılında, doğu batı doğrultusunda kare planlı avlulu yaptırılan kervansarayda, Anadolu Selçuklu mimarisine özgü motiflerin kullanıldığı hanın ortasındaki merdivenle çıkılan köşk mescidi dikkati çekiyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 2018'de restorasyonu tamamlanan kervansaray, kafe olarak hizmet veriyor.

"Ana yolun ana duraklarından birisidir"

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İshaklı Kervansarayı'nın, yapıldığı dönemde, kuzey güney kervan yolu üzerindeki ana duraklar arasında yer aldığını söyledi.

O dönemde, kervansaraylarda hayvanların bakımının yapıldığı yerlerin de olduğunu belirten Güler, "İshaklı Kervansarayı'nın en önemli özelliği, Afyonkarahisar'daki en büyük kervansaray olmasıdır. Çünkü, ana yolun ana duraklarından birisidir. Kervansaraylar, yılın her döneminde gelip geçen insanların konaklayabilecekleri ve ücretsiz olarak ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri mekanlardı." diye konuştu.

Güler, "Bu eserlerin, güncel şartlar esas alınarak tarihi misyonlarına uygun olarak kullanılması gerekiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün restorasyonda yaptığı masraf göz önünde bulundurularak mekanların atıl vaziyette kalmaması da çok önemlidir." dedi.

"Turizme kazandırılabilir"

Prof. Dr. Güler, Anadolu Selçuklu mimarisiyle dikkati çeken yapının, Afyonkarahisar'dan Konya istikametine giden insanların ziyaret edebilecekleri güzel ve şirin bir mekan olduğunu kaydetti.

Kervansarayın bölge turizmine açılması konusunda da değerlendirmede bulunan Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Yol üzerinde olmasına rağmen, kullanım noktasında bu tür yapıların sıkıntıları var. Mekanın içerisi tam olarak doldurulabilir, kültürel faaliyetler noktasında yapılacak etkinliklerle insanların gelip gidişleri sağlanırsa bölge turizmine etkisi büyük olur. Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü, bilim adamlarıyla bir çalışma yaparak kervansarayların tarihi misyonunu doğru duyurmalı ve kervansaraylar, insanların ihtiyaçlarına cevap verebilecek şeklinde düzenlenmelidir. Bu tür çalışmalarla da İshaklı Kervansarayı hem bölge turizmine hem de tarihi misyonuna hizmet edebilir."

(AA)

 

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