Afyon’da 'Aşk' Kültür Sanat Günleri başlıyor
Bu yıl ilk kez düzenlenecek "AŞK (Ahmet Şemsettin Karahisari) Kültür ve Sanat Günleri" Afyonkarahisar’da başlıyor. Kentin tarihi ve sanatsal unsurlarını ön plana çıkaracak olan festival bir çok etkinliği beraberinde getirecek.
Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan "AŞK (Ahmet Şemsettin Karahisari) Kültür ve Sanat Günleri" 10 Ekim 2019’da başlıyor. El sanatları ustalarının sunumları, atölye çalışmaları, geleneksel sporlar, konserler, hat çalışmaları, filmler, sergiler, ürünlerin tanıtımı, şiir şöleni, halk oyunları, konferanslar, söyleşileri içeren festival için hazırlıklar devam ediyor. Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır'ın girişimleriyle ilin kültür ve sanat alanında dinamiklerini harekete geçirecek festival için çalışmalar sürüyor. Ekim Kasım Aralık aylarını kapsayan festival içerisinde Afyonkarahisar 1. Altıneller Geleneksel El Sanatları dikkat çekiyor. Afyonkarahisar Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Belediyesi'nin el sanatlarına verdiği değerle ustaların eserlerini sergileyecek olması kentte heyecan uyandırıyor. Afyonkarahisar'ın bağlı ilçelerin de katılımıyla festival ayrı bir renk kazanacak.
ŞEHRİN TARİHİYLE BAĞ KURAN EL SANATLARI ÖN PLANDA
8000 yıllık tarihinin zenginliğiyle birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Afyonkarahisar'ın folklorik özelliklerini ön plana çıkaran festival şehrin kültür ve sanat potansiyelini gözler önüne sermeyi hedefliyor. Şehrin tarihi geçmişiyle bağ kurmayı sağlayan geleneksel el sanatlarını yaşatarak Afyon'un tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilecek festivale Afyon Valisi Mustafa Tutulmaz’ın himayelerinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, STK’lar, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, ve özel sektör işbirlikleri destek veriyor.
Hat sanatında Anadolu’nun yedi büyük üstadından biri kabul edilen Ahmed Şemseddîn Karahisârî'nin ismini taşıyan festival geleneksel el sanatlarının, hat sanatının, zanaatkârlığın ön plana çıkarılmasını amaçlıyor. Sanat tarihimizdeki ilk grafik üstadı olmasının yanı sıra sanatta sürekli yeni kompozisyon ve biçimler arayan Ahmed Şemseddîn Karahisârî'den ilhamla atölye çalışmaları ile desteklenen faaliyetler yoluyla kültürümüzün tanıtılması, kültürel ve sanatsal mekânların oluşturulması, turistik ürünlerin ortaya konulabilmesi yaşatılması festivalin temel amaçlarından.
AFYON BİR ÇOK ETKİNLİĞE EVSAHİPLİĞİ YAPACAK
İki bölümden oluşacak programın birinci bölümü 10 -13 Ekim tarihleri arasında Zafer Meydanı’nda el sanatları ağırlıklı bir dizi etkinlikle gerçekleşecek. 4 günlük süreçte zanaatkarların sunumu, okçuluk, el sanatları ustalarının sergileri, atölye çalışmaları, konserler, hat çalışmaları, filmler, ürünlerin tanıtımı, şiir şöleni, halk oyunları, konferanslar, söyleşiler yer alacak.
İki ay boyunca devam edecek ikinci kısımda ise; kazılar ve yüzey araştırmaları paneli, Uluslararası Ebru festivali, Selman-ı Farisi paneli, Kültürümüzde Çocuk Yetiştirme konferansı, duvar yazıları, sanat sokağı çalışmaları, kadınlarımıza yönelik farkındalık çalışmaları, tiyatrolar, film gösterimleri, il ve ilçelerde konserler vb. zengin bir program olacak.
ALTINELLER GELENEKSEL EL SANATLARI DİKKAT ÇEKİYOR
Bu yıl ilk kez düzenlenecek AŞK (Ahmet Şemsettin Karahisari) Kültür ve Sanat Günleri"ne bağlı olarak ayrıca düzenlenen 1. Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkan bir emeğin ürünü olarak el sanatlarını gözler önüne seriyor.
Şehir içi ve dışından birçok sanatseverlerin katılımı, turistlerin ve basın mensuplarının ilgisiyle Afyonkarahisar’ı bir kültür sanat şenliğine çevirecek festivalin programı ise şöyle;
AŞK KÜLTÜR VE SANAT GÜNLERİ
10 EKİM – AÇILIŞ PROGRAMI
10 Ekim Perşembe Gündüz Programı:
10:00’dan itibaren stantlara yerleşilmesi
10:00-17:00 Sergi – Zanaatkarların sunumu
10.00-17.00 Ata Sporlarından Okçuluk ve Matrak Oyunları
13:00-17.00 Ömer Faruk Barış Hat İcrası
14:00-15:00 AKÜ Devlet Konservatuvarı Tasavvuf Musikisi ve Türk Sanat Müziği İcrası
15:00-16:00 Zanaatkarların atölye çalışmaları
16:00-16:20 Zafer İşlek - Meddah Gösterisi
16:30-16:50Canan Bayram – Afyon Türküsü
10 Ekim Perşembe Akşam Programı:
17:00İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
17:05Açılış konuşmaları
17:30AŞK Kültür ve Sanat Günleri tanıtım filmi izlenmesi
17:40Ahmet Şemsettin Karahisari - Belgesel film izlenmesi
17:50Aşık Yoksul Derviş Şemsettin Kubat - Türk Halk Müziği İcrası
18:10Sevgi Tahmaz – Gelenekten Geleceğe Keçe Giysileri Defilesi
18:30Azime Gürlek, Ozan Baki Çetin – Şiir Dinletisi
18:45Mahmut Şahin – Hat İcrası ve Konferans
19:30Halk oyunları ekipleri kılıç kalkan ve hazin kırık hava oyunları gösterisi
19:50T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türk Dünyası Müzik Topluluğu Konseri
11 EKİM – 2.GÜN
11 Ekim Cuma Gündüz Programı:
10:00-17:00 Sergi – Zanaatkarların sunumu
10.00-17.00 Ata Sporlarından Okçuluk ve Matrak Oyunları
13.00-17.00 Cafer Eyigün hat icrası ve atölye çalışması
14:00-15:00 AKÜ Devlet Konservatuvarı Tasavvuf Musikisi ve Türk Sanat Müziği İcrası
15:00-16:00 Zanaatkarların atölye çalışmaları
16:00-16:20 Selcan Kurnaz – Masal anlatımı
16:30-16:50 Döne Solak – Türk Halk Müziği
Çocuk oyunları – 5 istasyon
11 Ekim Cuma Akşam Programı:
17:00AŞK Kültür ve Sanat Günleri tanıtım filmi izlenmesi
17:10Ahmet Şemsettin Karahisari - Belgesel film izlenmesi
17:20Mehmet Öztürk - Dinar Marsyas Musiki Kültür Derneği Şiir Dinletisi
17:40Dinar Belediye Bandosu Konseri
18:00 Safiye Samyeli, Ömür Gürbüz – Şiir Dinletisi
18:20Sandıklı Gönüller Hanımlar Derneği - Yerel Teatral Gösteri ve Halk Oyunları
18:40Pınar Halaç ve Halil Rıfat Aydemir Konseri
19:00Taşhan Dans Grubu Gösterisi-İhsan Soysal
19:15İsmail Hakkı Nakilcioğlu – Muhteşem Yüzyılın Muhterem Sanatkarı: Hattat Karahisari
20:00Hasan Hüseyin Ertunç - Hat İcrası
20:30AKÜ Devlet Konservatuvarı – Türk Halk Müziği Konseri
12 EKİM – 3. GÜN
12 Ekim Cumartesi Gündüz Programı:
10:00-17:00 Sergi – Zanaatkarların sunumu
10.00-17.00 Ata Sporlarından Okçuluk ve Matrak Oyunları
14:00-15:00 AKÜ Devlet Konservatuvarı Tasavvuf Musikisi ve Türk Sanat Müziği İcrası
15:00-16:00 Zanaatkarların atölye çalışmaları
16:00-16:20Halil İbrahim Kaplan – Türk Halk Müziği
16:30-16:50 Mustafa Kaplan – Türk Halk Müziği
Çocuk oyunları – 5 istasyon
12 Ekim Cumartesi Akşam Programı:
17:00AŞK Kültür ve Sanat Günleri tanıtım filmi izlenmesi
17:10 Ahmet Şemsettin Karahisari - Belgesel film izlenmesi
17:20Mustafa Can - Mahalli Sanatçı
17:40Muzaffer Sever - Mahalli Sanatçı
18:00HasibeCeylanöz- Mahalli Sanatçı
18:20Yılmaz Otan- Mahalli Sanatçı
18:40Taşhan Müzik Grubu Dinletisi-İhsan Soysal
19:00 Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği – Sandıklı Yaren Kültüründen Bir Demet
19:20Adnan Şahin – Şiir Dinletisi
19:40Muharrem Feratan - Hacivat-Karagöz ve Âşık-Maşuk seyirlik oyunları
20:00Sinan Yağmur - Aşkın 7 Hali Söyleşi
20:30Orhan Altuğ – Konuşma ve hat icrası
21:45Tarkan Köylü - El sanatları, Milli Mücadele veFrigya konulu kum sanatı gösterisi
22:00Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği Konseri
13 EKİM FİNAL – KAPANIŞ PROGRAMI
13 Ekim Pazar Gündüz Programı:
10:00-17:00 Sergi – Zanaatkarların sunumu
10.00-17.00 Ata Sporlarından Okçuluk ve Matrak Oyunları
14:00-15:00 AKÜ Devlet Konservatuvarı Tasavvuf Musikisi ve Türk Sanat Müziği İcrası
15:00-16:00 Zanaatkarların atölye çalışmaları
16.00-16.20Taşhan Müzik ve Dans Grubu Gösterisi
16:20-16:40Fatih Cuca – Türk Sanat Müziği
16:40-17:00 Şemsettin Kubat – Türk Halk Müziği
Çocuk oyunları – 5 istasyon
13 Ekim Pazar Akşam Programı:
17:00Tanıtım filmlerinin izlenmesi
17:10 Ahmet Şemsettin Karahisari - Belgesel film izlenmesi
17:20 Ömer Yarşi – Mahalli Sanatçı
17:45 Halk oyunları ekipleri kılıç kalkan ve hazin kırık hava oyunları gösterisi
18:00Esra Poyraz Ünal – Yetişkinler için Müzik Eşliğinde Masal Anlatımı
18:15 Risus Sanat – Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı Teatral Gösteri
18:30Afyonkarahisar Okçuluk Temsilciliği - Okçuluk hakkında bilgi vermesi
19:00Ali Hüsrevoğlu – Hat Sanatının Türk-İslam Sanatındaki Önemi Konferansı
19:45Tarkan Köylü - Kum sanatı gösterisi
20:00Ömer Karaoğlu – Konser
Kapanış
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT