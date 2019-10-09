Afyon’da 'Aşk' Kültür Sanat Günleri başlıyor

Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan "AŞK (Ahmet Şemsettin Karahisari) Kültür ve Sanat Günleri" 10 Ekim 2019’da başlıyor. El sanatları ustalarının sunumları, atölye çalışmaları, geleneksel sporlar, konserler, hat çalışmaları, filmler, sergiler, ürünlerin tanıtımı, şiir şöleni, halk oyunları, konferanslar, söyleşileri içeren festival için hazırlıklar devam ediyor. Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır'ın girişimleriyle ilin kültür ve sanat alanında dinamiklerini harekete geçirecek festival için çalışmalar sürüyor. Ekim Kasım Aralık aylarını kapsayan festival içerisinde Afyonkarahisar 1. Altıneller Geleneksel El Sanatları dikkat çekiyor. Afyonkarahisar Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Belediyesi'nin el sanatlarına verdiği değerle ustaların eserlerini sergileyecek olması kentte heyecan uyandırıyor. Afyonkarahisar'ın bağlı ilçelerin de katılımıyla festival ayrı bir renk kazanacak.

ŞEHRİN TARİHİYLE BAĞ KURAN EL SANATLARI ÖN PLANDA

8000 yıllık tarihinin zenginliğiyle birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Afyonkarahisar'ın folklorik özelliklerini ön plana çıkaran festival şehrin kültür ve sanat potansiyelini gözler önüne sermeyi hedefliyor. Şehrin tarihi geçmişiyle bağ kurmayı sağlayan geleneksel el sanatlarını yaşatarak Afyon'un tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilecek festivale Afyon Valisi Mustafa Tutulmaz’ın himayelerinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, STK’lar, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, ve özel sektör işbirlikleri destek veriyor.

Hat sanatında Anadolu’nun yedi büyük üstadından biri kabul edilen Ahmed Şemseddîn Karahisârî'nin ismini taşıyan festival geleneksel el sanatlarının, hat sanatının, zanaatkârlığın ön plana çıkarılmasını amaçlıyor. Sanat tarihimizdeki ilk grafik üstadı olmasının yanı sıra sanatta sürekli yeni kompozisyon ve biçimler arayan Ahmed Şemseddîn Karahisârî'den ilhamla atölye çalışmaları ile desteklenen faaliyetler yoluyla kültürümüzün tanıtılması, kültürel ve sanatsal mekânların oluşturulması, turistik ürünlerin ortaya konulabilmesi yaşatılması festivalin temel amaçlarından.

AFYON BİR ÇOK ETKİNLİĞE EVSAHİPLİĞİ YAPACAK

İki bölümden oluşacak programın birinci bölümü 10 -13 Ekim tarihleri arasında Zafer Meydanı’nda el sanatları ağırlıklı bir dizi etkinlikle gerçekleşecek. 4 günlük süreçte zanaatkarların sunumu, okçuluk, el sanatları ustalarının sergileri, atölye çalışmaları, konserler, hat çalışmaları, filmler, ürünlerin tanıtımı, şiir şöleni, halk oyunları, konferanslar, söyleşiler yer alacak.

İki ay boyunca devam edecek ikinci kısımda ise; kazılar ve yüzey araştırmaları paneli, Uluslararası Ebru festivali, Selman-ı Farisi paneli, Kültürümüzde Çocuk Yetiştirme konferansı, duvar yazıları, sanat sokağı çalışmaları, kadınlarımıza yönelik farkındalık çalışmaları, tiyatrolar, film gösterimleri, il ve ilçelerde konserler vb. zengin bir program olacak.

ALTINELLER GELENEKSEL EL SANATLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Bu yıl ilk kez düzenlenecek AŞK (Ahmet Şemsettin Karahisari) Kültür ve Sanat Günleri"ne bağlı olarak ayrıca düzenlenen 1. Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkan bir emeğin ürünü olarak el sanatlarını gözler önüne seriyor.

Şehir içi ve dışından birçok sanatseverlerin katılımı, turistlerin ve basın mensuplarının ilgisiyle Afyonkarahisar’ı bir kültür sanat şenliğine çevirecek festivalin programı ise şöyle;

AŞK KÜLTÜR VE SANAT GÜNLERİ

10 EKİM – AÇILIŞ PROGRAMI

10 Ekim Perşembe Gündüz Programı:

10:00’dan itibaren stantlara yerleşilmesi

10:00-17:00 Sergi – Zanaatkarların sunumu

10.00-17.00 Ata Sporlarından Okçuluk ve Matrak Oyunları

13:00-17.00 Ömer Faruk Barış Hat İcrası

14:00-15:00 AKÜ Devlet Konservatuvarı Tasavvuf Musikisi ve Türk Sanat Müziği İcrası

15:00-16:00 Zanaatkarların atölye çalışmaları

16:00-16:20 Zafer İşlek - Meddah Gösterisi

16:30-16:50Canan Bayram – Afyon Türküsü

10 Ekim Perşembe Akşam Programı:

17:00İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

17:05Açılış konuşmaları

17:30AŞK Kültür ve Sanat Günleri tanıtım filmi izlenmesi

17:40Ahmet Şemsettin Karahisari - Belgesel film izlenmesi

17:50Aşık Yoksul Derviş Şemsettin Kubat - Türk Halk Müziği İcrası

18:10Sevgi Tahmaz – Gelenekten Geleceğe Keçe Giysileri Defilesi

18:30Azime Gürlek, Ozan Baki Çetin – Şiir Dinletisi

18:45Mahmut Şahin – Hat İcrası ve Konferans

19:30Halk oyunları ekipleri kılıç kalkan ve hazin kırık hava oyunları gösterisi

19:50T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türk Dünyası Müzik Topluluğu Konseri



11 EKİM – 2.GÜN

11 Ekim Cuma Gündüz Programı:

10:00-17:00 Sergi – Zanaatkarların sunumu

10.00-17.00 Ata Sporlarından Okçuluk ve Matrak Oyunları

13.00-17.00 Cafer Eyigün hat icrası ve atölye çalışması

14:00-15:00 AKÜ Devlet Konservatuvarı Tasavvuf Musikisi ve Türk Sanat Müziği İcrası

15:00-16:00 Zanaatkarların atölye çalışmaları

16:00-16:20 Selcan Kurnaz – Masal anlatımı

16:30-16:50 Döne Solak – Türk Halk Müziği

Çocuk oyunları – 5 istasyon

11 Ekim Cuma Akşam Programı:

17:00AŞK Kültür ve Sanat Günleri tanıtım filmi izlenmesi

17:10Ahmet Şemsettin Karahisari - Belgesel film izlenmesi

17:20Mehmet Öztürk - Dinar Marsyas Musiki Kültür Derneği Şiir Dinletisi

17:40Dinar Belediye Bandosu Konseri

18:00 Safiye Samyeli, Ömür Gürbüz – Şiir Dinletisi

18:20Sandıklı Gönüller Hanımlar Derneği - Yerel Teatral Gösteri ve Halk Oyunları

18:40Pınar Halaç ve Halil Rıfat Aydemir Konseri

19:00Taşhan Dans Grubu Gösterisi-İhsan Soysal

19:15İsmail Hakkı Nakilcioğlu – Muhteşem Yüzyılın Muhterem Sanatkarı: Hattat Karahisari

20:00Hasan Hüseyin Ertunç - Hat İcrası

20:30AKÜ Devlet Konservatuvarı – Türk Halk Müziği Konseri



12 EKİM – 3. GÜN

12 Ekim Cumartesi Gündüz Programı:

10:00-17:00 Sergi – Zanaatkarların sunumu

10.00-17.00 Ata Sporlarından Okçuluk ve Matrak Oyunları

14:00-15:00 AKÜ Devlet Konservatuvarı Tasavvuf Musikisi ve Türk Sanat Müziği İcrası

15:00-16:00 Zanaatkarların atölye çalışmaları

16:00-16:20Halil İbrahim Kaplan – Türk Halk Müziği

16:30-16:50 Mustafa Kaplan – Türk Halk Müziği

Çocuk oyunları – 5 istasyon

12 Ekim Cumartesi Akşam Programı:

17:00AŞK Kültür ve Sanat Günleri tanıtım filmi izlenmesi

17:10 Ahmet Şemsettin Karahisari - Belgesel film izlenmesi

17:20Mustafa Can - Mahalli Sanatçı

17:40Muzaffer Sever - Mahalli Sanatçı

18:00HasibeCeylanöz- Mahalli Sanatçı

18:20Yılmaz Otan- Mahalli Sanatçı

18:40Taşhan Müzik Grubu Dinletisi-İhsan Soysal

19:00 Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği – Sandıklı Yaren Kültüründen Bir Demet

19:20Adnan Şahin – Şiir Dinletisi

19:40Muharrem Feratan - Hacivat-Karagöz ve Âşık-Maşuk seyirlik oyunları

20:00Sinan Yağmur - Aşkın 7 Hali Söyleşi

20:30Orhan Altuğ – Konuşma ve hat icrası

21:45Tarkan Köylü - El sanatları, Milli Mücadele veFrigya konulu kum sanatı gösterisi

22:00Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği Konseri

13 EKİM FİNAL – KAPANIŞ PROGRAMI

13 Ekim Pazar Gündüz Programı:

10:00-17:00 Sergi – Zanaatkarların sunumu

10.00-17.00 Ata Sporlarından Okçuluk ve Matrak Oyunları

14:00-15:00 AKÜ Devlet Konservatuvarı Tasavvuf Musikisi ve Türk Sanat Müziği İcrası

15:00-16:00 Zanaatkarların atölye çalışmaları

16.00-16.20Taşhan Müzik ve Dans Grubu Gösterisi

16:20-16:40Fatih Cuca – Türk Sanat Müziği

16:40-17:00 Şemsettin Kubat – Türk Halk Müziği

Çocuk oyunları – 5 istasyon

13 Ekim Pazar Akşam Programı:

17:00Tanıtım filmlerinin izlenmesi

17:10 Ahmet Şemsettin Karahisari - Belgesel film izlenmesi

17:20 Ömer Yarşi – Mahalli Sanatçı

17:45 Halk oyunları ekipleri kılıç kalkan ve hazin kırık hava oyunları gösterisi

18:00Esra Poyraz Ünal – Yetişkinler için Müzik Eşliğinde Masal Anlatımı

18:15 Risus Sanat – Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı Teatral Gösteri

18:30Afyonkarahisar Okçuluk Temsilciliği - Okçuluk hakkında bilgi vermesi

19:00Ali Hüsrevoğlu – Hat Sanatının Türk-İslam Sanatındaki Önemi Konferansı

19:45Tarkan Köylü - Kum sanatı gösterisi

20:00Ömer Karaoğlu – Konser

Kapanış