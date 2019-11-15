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15 Kasım 2019 Cuma 12:37:09 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 12:38:29

Afgan yazar Erdoğan hakkında kitap yazınca ilinde meşhur oldu

Afgan yazar Cumaaddin Şirzad, hayran olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yazdığı kitapla yaşadığı ilde meşhur oldu.

Afgan yazar Cumaaddin Şirzad, hayran olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yazdığı kitapla yaşadığı ilde meşhur oldu.

Kunar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olan Şirzad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın çağın eşsiz bir lideri olduğunu ve bu nedenle de çok sevildiğini söyledi.

Afganistan'ın en uzak bölgelerinden birinde yaşamalarına rağmen Türkiye gündemini yakından takip ettiklerini ifade eden Şirzad, Erdoğan ile Türkiye'nin her açıdan geliştiği ve çok güçlendiği düşüncesini paylaştı.

Şirzad, dünyada herkesin bir arzusu bulunduğunu, kendi arzusunun da Erdoğan'a sevgisini bir şekilde göstermek olduğunu dile getirerek bu nedenle onun hakkında Peştuca dilinde bir kitap yazma kararı aldığını kaydetti.

Kitabın adı "Güçlü Lider"

''Seksen iki sayfalık Peştuca dilinde yayımlanan kitabımın adını 'Güçlü Lider' olarak koydum, ilerleyen zamanda bu kitabı İngilizceye çevirmek istiyorum'' diyen Şirzad, 4 bölümden oluşan kitapta sırasıyla Türkiye'nin tanıtımı ve stratejik konumu, Osmanlı döneminden sonra yapılanlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın biyografisi, Erdoğan'ın nasıl bir kahraman olduğunu belgelerle ortaya koyduğunu anlattı.

Şirzad, kitapta Erdoğan'ın iktidara gelmesinin ardından Türkiye'de ve dünyada yapılan yardımlardan da bahsedildiğini söyledi.

Erdoğan kitabıyla meşhur oldu

Kitabı okuyanların kendisine Erdoğan hakkında nasıl bu kadar bilgiye sahip olduğunu sorduğunu, kendisinin de Erdoğan'ın nasıl bir lider olduğunu onlara anlattığını belirten Şirzad, kitap sayesinde hem Erdoğan'a hem de kendisine duyulan sevginin arttığını vurguladı.

Şirzad, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyorum. Onun hakkında bir kitap yazdıktan yaşadığım Kunar ilinde meşhur oldum. Şu an bana herkes Erdoğan'ın adamı diye saygı ve sevgi gösteriyor'' diye konuştu.

Artık Erdoğan'ın Kunar temsilcisi olarak görüldüğünü ifade eden Şirzad, hatta buradakilerin Türkiye'de yaşanan her olumlu gelişmenin ardından kendisini arayarak tebrik ettiklerini bildirdi.

Barış Pınarı Harekatı başlayınca insanların yanına geldiğini ve desteklerini ilan ettiğini vurgulayan Şirzad, 15 Temmuz darbe girişiminde de Erdoğan için toplu dualar ettiklerini, yaşadığı köydeki insanların evlerinde Türk bayrakları bulunduğunu ve cuma namazlarında camilerde Erdoğan için dua edildiğini belirtti.

Kitabı Erdoğan'a kendisi takdim etmek istiyor

Kitap sayesinde İslam dünyasında mazlumları savunan bir liderin olduğunu herkesin iyice anladığını dile getiren Şirzad, imkanlarının yetersiz olması nedeniyle 4 arkadaşının maddi desteğiyle kitaptan bin cilt bastırarak 15 vilayette dağıttıklarını kaydetti.

Şirzad, ''Bu kitabı Erdoğan'a kendi ellerimle takdim etmek ve onun ellerinden öpmek istiyorum. Şu an başka bir kitap üzerinde de çalışıyorum. O kitabın adı 'Türkiye'nin İslam Dünyası Üzerindeki Rolü' olacak. İnşallah bu kitabı da en kısa zamanda bastıracağım.'' ifadelerini kullandı.

(AA)

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