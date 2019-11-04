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04 Kasım 2019 Pazartesi 09:25:09 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 09:27:33

Adnan Özyalcıner 'Mahallem İstanbul'u anlattı

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın onur yazarı Ozyalcıner, "Mahallem Istanbul" adlı eseri ve hayat hikayesini anlattı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında "Mahallem İstanbul" konulu söyleşi düzenlendi.

Fuarın onur yazarlarının kitaplarını 13 yıldır hazırlayan Faruk Şüyün, her sene hazırlanan kitabın hikayesinin konuşulduğu bir söyleşi yapıldığını belirterek, "Bu seneki de bir İstanbul kitabı, İstanbul semtlerinin dekorunda Adnan Özyalçıner'in yaşam öyküsünün anlatıldığı bir çalışma oldu." dedi.

Fuarın onur yazarı Özyalçıner ile saatlerce sohbet ettiklerini ifade eden Şüyün, "Adnan Bey benden daha çok çalışarak geliyordu. Her zaman el yazısıyla yazılmış notlar ve fotokopiler getiriyordu." diye konuştu.

Şüyün, fuar için özel hazırladıkları kitaba ilişkin bilgi vererek, eserin yarısının söyleşilerden diğer yarısının da Özyalçıner hakkında yazılanlardan oluştuğunu söyledi.

"Bir işçi mahallesinde doğdum"

Adnan Özyalçıner ise kitabın öyküsünü anlattığı konuşmasında, hikayenin dünyaya geldiği ve gençliğini geçirdiği Karagümrük Mahallesi'nde başladığını söyledi.

Karagümrük'ün çocukluk yıllarında bir kenar mahalle olduğunu belirten Özyalçıner, "Bir işçi mahallesi benim doğduğum mahalle. Babam da işçiydi. Okuma yazma bileni az olan bir mahalleydi, babam ve annem dahil olmak üzere... Çocukluğumuzda fabrika düdükleriyle uyanırdık ve işçilerin fabrika yolundaki ayak kıpırtıları duyulurdu. Akşamları da fabrikaların paydos düdükleriyle evimize koşardık." şeklinde konuştu.

"İki sokak ötemizden tramvay geçerdi"

Özyalçıner, çocukluğunu yoksul insanların bulunduğu bir mahallede yaşadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Oradaki insanlar çok ilginçti. Çocukluğumda içinde yaşadığım mahallede yoksul insanlar vardı, birtakım şeylerden yoksun insanlardı. O zaman, 1940 ve 1950'li yıllarda iki sokak ötemizden tramvay geçerdi. Elektrikli, apartmanlı bir caddeydi ama 2 sokak aşağısında elektrik yoktu."

O yıllarda okuduğu romanlarda anlatılan yoksulluğu kendi mahallesinde de gördüğünü ve böylece kendi hikayesini yazmaya karar verdiğini dile getiren Özyalçıner, İstanbul Erkek Lisesi'nde okumaya başladıktan sonra Babıali'deki kitapçılarla tanıştığını ve farklı yazarların kitaplarını okuma fırsatı bulduğunu söyledi.

Yazarlığa başladığı ilk yıllardan fuarın onur yazarı olmasına kadar geçen süreci özetleyen Özyalçıner, öğrencilik yıllarında başından geçen olayları ve hatıralarını da anlattı.

(AA)

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