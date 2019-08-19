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19 Ağustos 2019 Pazartesi 20:14:03 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 20:28:08

Adıyaman'da ördek figürlü tarihi mozaik bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesi Güneykaş köyünde üzerinde ördek figürü bulunan tarihi bir mozaiğe rastlandı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucunda Besni ilçesi Güneykaş köyü kırsalında üzeri doğal sebeplerle açılan ördek figürlü mozaik bulundu. 

Ekipler yürüttükleri çalışmanın ardından durumu, Müze Müdürlüğüne bildirdi. Müze ekiplerince yapılan incelemede mozaiğin, Bizans Dönemi'ne ait ördek figürlü tarihi eser olduğu belirlendi. Bulunan mozaiğin, Müze Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi. 

(AA)

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