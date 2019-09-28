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28 Eylül 2019 Cumartesi 16:34:01 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 16:34:54

Adana'nın kapıları lezzete açılacak

Adana'da bu yıl 3. kez "Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla düzenlenecek Lezzet Festivali, 300 binden fazla ziyaretçiye kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Adana'da bu yıl 3. kez "Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla düzenlenecek Lezzet Festivali, 300 binden fazla ziyaretçiye kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Kentin geleneksel mutfak kültürünü dünyaya tanıtmayı amaçlayan ve geçen yıl 180 bin civarında kişi tarafından ziyaret edilen festival, bu yıl 4-6 Ekim'de, Merkez Park'ta gerçekleştirilecek.

"Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla düzenlenen festival kapsamında, kente 13 ülkeden de şefler gelip yöresel sunumlarını gerçekleştirilecek.

Festivalde, "gastro şovlar", tadım seansları, söyleşiler ve mutfak atölyeleri gerçekleştirilecek, ziyaretçiler Adana'nın kebabından şalgamına, şırdanından böreğine kadar çeşitli lezzetlerini tatma şansı yakalayacak.

Birbirinden özgün, yerel ve ulusal şeflerin yanı sıra, "Michelin yıldızlı" uluslararası şeflerin gösterilerinin de sunulacağı festival, üç gün boyunca gastronomi meraklılarını Adana'ya çekecek.

"Adana'daki oteller doldu, çevre illerde de doluyor"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festival hazırlıklarında son aşamaya geldiklerini söyledi.

"Büyük Akdeniz Şöleni"nde, hem Adana hem Türkiye hem de yurt dışından misafirlerle birlikte olacaklarını ifade eden Demirtaş, "Festivale 11 ülkeyi davet ettik, Uzak Doğu'dan da 2 ülke gelecek ve toplam 13 ülke olacak. Geçen seneye göre, festivale katılan işletme sayısında da 2 kata yakın artış var." diye konuştu.

Demirtaş, büyük bir katılım beklediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Geçen yıl yaklaşık 50 firma vardı, bu yıl 100'ün üzerinde olacak. Geçen yıl yine 180 bin civarında katılım olmuştu, bu sene festivalimiz çok daha heyecanlı olacak. Şu anda kentimizde, festival tarihinde oteller doldu. Artık, Mersin ve Osmaniye gibi çevre illerin otelleri de dolmaya başlıyor. İnşallah gelen misafirlerimizi dışarıda bırakmayacağız. Adana çok misafirperver bir il. Vatandaşlarımız kendi kapılarını da açacaklar. Onun için gelen misafirlerimizin 'Dışarıda kalır mıyız?' gibi bir endişeye kapılmalarına gerek yok. Hepimizin evi açık."

"Adana sadece kebap ve şalgamdan ibaret değil"

Vali Demirtaş, kentin çok çeşitli bir yemek kültürüne sahip olduğuna işaret ederek "Adana'yı sadece kebap ve şalgamdan ibaret sanmak büyük bir haksızlık olur. Adana'da 500'ün üzerinde, 600'e yakın yemek çeşidi var. Biz onları da vatandaşlarımıza tanıtmak istiyoruz. Çok ciddi anlamda yöresel ve geleneksel yemeklerimiz var. Bunu vatandaşlarımızla paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Dünyada festivallerin önemli bir ekonomik değer oluşturduğunu aktaran Demirtaş, şunları söyledi:

"Türkiye olarak bu pastadan daha fazla pay almamız lazım. Bu festivallerin hem Adana'nın tanıtılmasında hem de esnafımızın gelirlerini artırmasında çok ciddi katkısı olacağını düşünüyorum. Çok önemli bir gelir kaynağı olacak. Geçen sene küçük esnafımız çok memnun kalmıştı, bu sene daha fazla memnun kalacaklarına yürekten inanıyorum."

"İç turizm için çok önemli bir hareket"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da bu festivalin özellikle iç turizme bir hareket getirdiğini söyledi.

Organizasyonun, kent için çok faydalı bir etkinlik olduğunu aktaran Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Festival, Adana'yı belli bir süre içerisinde ulusal ve uluslararası gündemde tutuyor. İç turizmi olmayan şehirlerin dış turizmi de olmuyor. İç turizm için çok önemli bir hareket, yavaş yavaş yabancı konukları da ağırlamaya başlıyorlar. Güzel bir yolda ilerliyor diye düşünüyorum."

(AA)

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