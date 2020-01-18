Adam olacak çocuklar müzikalde buluştu

22 Ocak'ta sahnelenecek gençlik müzikali arkadaşlık, tolerans, büyüklere saygı, engelli olma, mültecilerin entegrasyonu, eğitim ve kariyer belirleme gibi konulara parmak basıyor. Projede yer alan Suriyeli çocuklar hem Türk çocuklarıyla kaynaşıp hem de Türkçe bir müzikalde oynayarak Türk kültürüne entegre oldu.