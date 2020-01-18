18 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 22:40:22
Adam olacak çocuklar müzikalde buluştu
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi'nin 30. yılı sebebiyle, Gaziantep’te yaşları 12- 17 arasında toplam 17 Türk ve Suriyeli çocuklarla gerçekleşecek müzikal, Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi’nde izleyicilerle buluşacak.
22 Ocak'ta sahnelenecek gençlik müzikali arkadaşlık, tolerans, büyüklere saygı, engelli olma, mültecilerin entegrasyonu, eğitim ve kariyer belirleme gibi konulara parmak basıyor. Projede yer alan Suriyeli çocuklar hem Türk çocuklarıyla kaynaşıp hem de Türkçe bir müzikalde oynayarak Türk kültürüne entegre oldu.
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