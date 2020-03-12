ABD'de Coachella Festivali koronavirüs nedeniyle ertelendi

Coachella Müzik ve Sanat Festivalini organize eden Goldenvoice şirketinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Indio kasabasında nisan ayında peş peşe iki hafta sonunda yapılan festivalin bu yıl 9-11 Ekim ve 16-18 Ekim tarihlerinde olacağı bildirildi.

Açıklamada, "Kovid-19 salgınının yol açtığı endişeler nedeniyle festival takvimi yeniden düzenlenmiştir. Küresel belirsizliğin yaşandığı bir dönemde, misafirlerimizin, çalışanlarımızın ve bölge sakinlerinin sağlığını düşünerek bu kararı almayı uygun gördük." ifadeleri yer aldı.

Festivalde bu yıl Rage Against the Machine, Frank Ocean, Travis Scott, Calvin Harris ve Lana Del Rey gibi sanatçı ve grupların sahne alacağı duyurulmuştu.

Açıklamada ayrıca şirketin nisan ayında aynı yerde organize ettiği "country" müzik festivali Stagecoach'un da 23-25 Ekim'de düzenleneceği belirtildi.

Geçen yıl Coachella'ya 250 bin, Stagecoach'a ise 70 bin izleyici katılmıştı.

(AA)