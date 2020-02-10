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10 Şubat 2020 Pazartesi 08:31:20 | Son Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 10:38:47

Oscar tarihinde bir ilk yaşandı: En iyi film Güney Kore yapımı "Parazit" Oldu

Son dakika haberine göre; Oscar 2020 ödülleri ve kazananlar ihtişamlı bir törenle açıklandı. 92’nci Akademi Ödülleri olarak da bilinen Oscar ödülleri için tören, Los Angeles'daki Dolby Theater'da gerçekleşti. Oscar 2020 ödül törenine damga vuran yapım Parazit’ oldu. En iyi erkek oyuncu ödülü ise Joker filmi ile Joaquin Phoenix’e gitti. En iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar ödülü ise Bir Zamanlar Holywood’da filmi ile Brad Pitt’in oldu.

92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası Oscar kazananlar açıklandı. Güney Kore yapımı Parasite En İyi Film, En İyi Yönetmen (Bong Joon Ho), En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödüllerini kazandı. 6 dalda aday olan ve 4 ödül kazanan Parasite, ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film seçilmesiyle Oscar tarihine geçti.

Bu yıl 92'nci kez düzenlenen Oscar Ödülleri (Akademi Ödülleri) törenine Güney Kore yapımı Parazit damgasını vurdu. Yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olan Parazit, önce En İyi Uluslararası Film ve En İyi Yönetmen Ödülleri'ni aldı. Ardından da geceyi En İyi Film Ödülü'nü alarak kapattı. Herkesin Sam Mendes'in 1917 adlı filmini favori gösterdiği film ve yönetmen ödüllerini Parazit'in alması da gecenin sürprizi olarak tarihe geçti.

Törende ilk olarak en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü açıklandı. Sonuç kimseyi şaşırtmadı bu yılın önemli ödüllerinde olduğu gibi Brad Pitt Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı. Bu, 56 yaşındaki Brad Pitt'in ilk Oscar ödülü.

En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü de kimseyi şaşırtmadı. Marriage Story filmindeki performansıyla Laura Dern heykelciği evine götürdü. Dern için bu törenin bambaşka bir anlamı var. Usta oyuncu Oscar ödüllerinin kırmızı halısına ilk kez 45 yıl önce adaylar arasında yer alan annesi Diane Ladd'in yanında 8 yaşında bir küçük kız olarak adım atmıştı. Oyuncu Ladd ile yönetmen Bruce Dern'ün kızı olan Laura Dern yıllar sonra 52 yaşında bir kadın olarak Oscar törenindeydi. Bu kez ona annesi Diane Ladd ve iki çocuğu eşlik etti. Dern ödül kazandığı açıklandığında da annesine sarılarak sevincini paylaştı.

İşte 2020 Oscar ödülünü kazanan isimler:

En iyi film: Parazit

En iyi yönetmen: Bong Joon Ho (Parazit)

En iyi kadın oyuncu: Renee Zellweger (Judy)

En iyi erkek oyuncu: Joaquin Phoenix (Joker)

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Brad Pitt

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Laura Dern (Marriage Story- Evlilik Oyunu)

En iyi uluslararası film: Parazit

En iyi görüntü yönetmeni: 1917

En iyi animasyon: Toy Story 4

En iyi kısa animasyon: Hair Love

En iyi orijinal senaryo: Bong Joon Ho ve Jin Won Han (Parazit)

En iyi uyarlama senaryo: Taika Waititi (Jojo Rabbit)

En iyi kısa film (Canlı aksiyon): The Neighbors' Window

En iyi prodüksiyon tasarımı: Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)

En iyi kostüm tasarımı: Küçük Kadınlar (Little Women)

En iyi belgesel: American Factory

En iyi kısa belgesel: Learning to Skateboard in a War Zone If You're a Girl

En iyi ses kurgusu: Ford vs Ferrari

En iyi ses miksajı: 1917

En iyi kurgu: Ford vs Ferrari

En iyi görsel efekt: 1917

En iyi saç ve makyaj tasarımı: Bombshell

En iyi orijinal film müziği: Joker

En iyi özgün şarkı: Rocketman

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