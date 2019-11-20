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20 Kasım 2019 Çarşamba 09:08:31 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 09:09:30

9. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen törende "En İyi Film Ödülü" "Küçük Şeyler" filmine, "En İyi Yönetmen Ödülü" ise "Kapan" filmini çeken Seyid Çolak'a verildi.

Malatya'da 9'uncusu düzenlenen "Malatya Uluslararası Film Festivali"nde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın katıldığı törenle ödüller sahiplerini buldu.

Malatya Valiliği Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe belediyelerinin iş birliğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Malatya Uluslararası Film Festivali", kırmızı halı geçişi ve kapanış töreniyle sona erdi.

Sinema dünyasının ünlü isimleri ve davetliler, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki tören öncesinde kırmızı halıda yürüyerek, basın mensuplarına poz verdi.

Davetliler daha sonra festivalin kapanış programının düzenlendiği salona geçti. Festivalde yarışan filmlerden kesitler gösterildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın katıldığı törende ödüller ve sahipleri şöyle oldu:

"En İyi Film 'Küçük Şeyler', 'En İyi Yönetmen' Kapan filmini çeken Seyid Çolak, 'En İyi Kadın Oyuncu' Başak Özcan, 'En İyi Erkek Oyuncu' Alican Yücesoy, 'En İyi Görüntü Yönetmeni' Andreas Sinanos, 'En İyi Müzik' Ali Saran, 'En İyi Senaryo' Omar ve Biz filmiyle Mehmet Bahadır Er."

Öte yandan kısa metraj dalında "Taş Stone' filmiyle Alican Yücesoy birinci olurken, vefa ödülü ise merhum sanatçı Tarık Ünlüoğlu adına eşi Gülanay Kalkan Ünlüoğlu'na verildi.

"Yerli film gösterimi desteğine başlıyoruz"

Bakan Yardımcısı Demircan, törendeki konuşmasında, sinemanın kültürel, sanatsal ve felsefi olarak çok boyutlu derinliklerinin olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak sinemanın önünü açmak için önemli düzenlemelere imza attıklarını belirten Demircan, şöyle devam etti:

"Bu yıl yeni sinema kanununu yasalaştırdık. Sinemaya ayrılan desteklerimizi çeşitlendirdik. Senaryo yazımı, belgesel yapımı, uzun metraj sinema filmi, yapım sonrası destekler, sektörün yanında var gücümüzle durduk, duruyoruz. Yakın zamanda Türkiye'de film çeken yabancı yapımlara da destek vermeye başlayacağız. Sinema sektörünü yeni bir araçla teşvik ederken ülkemizin beyaz perde varlığını da artırmak istiyoruz. En büyük ödülümüz dünyanın önemli festivallerinde sinemacılarımızın yükselen sözüdür. Sinemamızın aldığı her bir ödül bir başarı nişanı olarak taşıyoruz. Bu vesileyle bir müjdemizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Önceliği, hayat, sanat ve estetik olan filmleri daha fazla seyirciyle buluşması için yerli film gösterimi desteğine de başlıyoruz."

Malatya Valisi Aydın Baruş ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise festivale desteklerinden dolayı ilgililere teşekkür etti.

(AA)

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