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02 Şubat 2020 Pazar 23:31:31 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 23:32:42

'7'den 77'ye Barış Severler' Barış Manço Vapuru'da bir araya geldi

İBB ve Şehir Hatları AŞ tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, şarkıları dillerden düşmeyen, dünyayı gezerek yaptığı programlarla sevgi köprüsü kuran Barış Manço için sevenleri Kadıköy'deki Beşiktaş İskelesi'nde buluştu.

Anadolu rock müziğinin usta ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço'nun hayranları, arkadaşları ve ailesi "Barış Manço Vapuru"nda bir araya geldi.

Usta sanatçının vefatının 21. yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Şehir Hatları AŞ tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, şarkıları dillerden düşmeyen, dünyayı gezerek yaptığı programlarla sevgi köprüsü kuran Barış Manço için sevenleri, Kadıköy'deki Beşiktaş İskelesi'nde buluştu.

Barış Manço Vapuru ile Beşiktaş'a, oradan da Kanlıca'ya geçen "7'den 77'ye "Barış Severler" yol boyu sanatçının sevilen şarkılarını, İSTEK Belde Okulları, Moda Mimar Sinan Lisesi öğrencileri ile İz Manço grubundan dinledi.

"Barış Manço sevgisi büyüyor"

Programda AA muhabirine açıklamada bulunan Lale Manço Ahıskalı, Barış Manço Vapuru'nda 18 yıldır yoğun bir ilgiyle anma etkinliği düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Büyüyen bir aile olmaktan dolayı çok mutluyuz. Esasında bir vapur dolusu insan Barış Manço sevenleri diye ifade edilemez. Türkiye'nin her tarafında seveni olduğunu biliyoruz. Çocukları, bize ulaşanları biliyoruz. Demek ki çok güzel izler bırakmış. Ama her şeyden önce ismiyle birlikte bir barış duygusunu bırakmış. Çok güzel bir şey. İnanıyorum ki Barış her zaman bu sevgiyle yaşayacak."

Usta sanatçının oğlu Doğukan Manço da babasının sevenlerinin, vefatından sonra da artmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Yani Barış Manço sevgisi büyüyor. Dünyaya yeni gelen çocuklar Barış Manço şarkıları ve onun yaşam felsefesiyle, barışçıl yanıyla tanışıp, yaşamaya ve yaşatmaya başladılar." dedi.

"Nice etkinliklerde babamı özlemle anmaya devam edeceğiz"

Doğukan Manço, geçen yıl birçok okulda babası adına etkinlik düzenlendiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"(Öğrenciler) Barış Manço kılığına girdiler. Baktığınız zaman o sevgiyi kapmışlardı. Eminim babam bizi yukarıdan izlerken çok mutlu oluyordur. Çünkü Türkiye'de böyle bir neslin oluşmasını, sevgiyle, güler yüzle büyüyen bir neslin olmasını istemişti."

Batıkan Manço ise Barış Manço Vapuru'na katılanlara ve böyle bir anma etkinliği düzenlemesinden dolayı İBB'ye ve Şehir Hatlarına teşekkür ederek, "Bu teşekkürler yetmez. Bu anlamlı günde hiçbiri bizi yalnız bırakmadı. İyi ki varlar ve daha nice etkinliklerde babamı özlemle anmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vapur buluşmasının ardından katılımcılar, usta sanatçıyı Kanlıca Mezarlığı'ndaki kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualarla andı. Aynı zamanda katılımcılara lokma ikram edildi.

(AA)

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