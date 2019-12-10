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10 Aralık 2019 Salı 12:36:48 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 12:38:46

'7. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri' sahiplerini buldu

Türkiye, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Gürcistan, Suriye, Mısır, Hindistan ve Irak gibi antik İpekyolu ülkelerinden sinemacıların katılımı ile gerçekleştirilen festivale bu yıl, 3 bin 56 film katıldı.

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla bu yıl yedincisi düzenlenen "Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Beyoğlu Belediyesinin desteğiyle Ses Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz, festivalin başlangıç serüveninden bahsetti.

Belgesel, animasyon ve kısa film ödülleriyle SETEM Akademi'de başlattıkları bu organizasyonun giderek geliştiğini ve uluslararası bir kimlik kazandığını belirten Güleryüz, "Tahminimizin ötesinde ilgi gören bir festivale dönüştü." dedi.

Güleryüz, daha önce Vedat Türkali, Ertem Göreç, Safa Önal, Mehmet Dinler, Ülkü Erakalın, Aram Gülyüz, Necip Sarıcı, Yılmaz Atadeniz, Memduh Ün, Duygu Sağıroğlu, Ertunç Şenkay, Tolgay Ziyal, Hüsamettin Ünlüoğlu ve Annie Pertan'a verilen "SETEM Emek Ödülü"nün de bu yıl Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Yavuz Özkan'ın 30 yılı aşkın birlikte çalıştığı ve birçok filminin yapımcılığını üstlendiği Aycan Çetin'e verileceğini söyledi.

Aycan Çetin de sinema hayatının 32. yılına girdiğini aktararak, "Yavuz Özkan'ın kuruluşunda emekleri geçen ve üyesi olmaktan gurur duyduğum meslek örgütü SETEM tarafından emek ödülüne layık görülmekten dolayı çok gurur duydum." ifadelerini kullandı.

Bu yıl yarışmaya 3 bin 56 film başvuru yaptı

Türkiye, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Gürcistan, Suriye, Mısır, Hindistan ve Irak gibi antik İpekyolu ülkelerinden sinemacıların katılımı ile gerçekleştiren festivale, 3 bin 56 film katıldı.

Jürisinde NTV Dış İlişkiler ve Dış Haberler Koordinatörü Ahmet Yeşiltepe, yönetmen-senarist Feza Sınar, yönetmen Leila Norouzi ve Oğuz Dönmez, senarist Özge Uyar, eleştirmen Rıza Oylum, yönetmen Sevinç Yeşiltaş, Belgesel Sinemacılar Birliği Başkanı ve yönetmen Yasin Ali Türkeri'nin yer aldığı "Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri"nde, "En İyi Belgesel Film" İran'dan Ehsan Kamali'nin "Qarlavaj" adlı yapıtı seçildi.

Ulusal belgesel kategorisinde "En İyi Film" Zingal seçildi

Ödüller kapsamında ulusal belgesel kategorisinde "En İyi Belgesel Film" ödülü "Zingal" adlı filmle İzzet Arslan'a, "En İyi Belgesel Film Yönetmeni" ödülü "Uçurtmanın Peşinde" adlı yapımla Anıl Tokur'a, "En İyi Belgesel Film Görüntü Yönetmeni" ödülü "Yaylacı" adlı yapımla Fatih Ertekin'e, "En İyi Belgesel Film Senaryo" ödülü "Başka Sınırlar" adlı filmle Turap Başel'e, "En İyi Belgesel Film Kurgu" ödülü "Abla" adlı yapımla Volkan Serdar'a, "Belgesel Film Jüri Özel Ödülü" ise "Güneş Gözlü Çocuklar" filmiyle Alper Akdeniz ile "Pembe Kimlik" adlı yapımla Tolunay Tekmek'e verildi.

Ulusal animasyon kategorisinde "En İyi Animasyon Film" ve "En İyi Animasyon Yönetmeni" ödülüne "Avarya" ile Gökalp Gönen, "En İyi Animasyon Senaryo" ödülü "Coffee Ground"la Elif Dokur'a, "En İyi Animatör" ödülü "Eternal Loop"la Burak Vardal'a, "Animasyon Jüri Özel Ödülü" ise "Endless Harmony" adlı yapımıyla Cengiz Dallıkavak'a sunuldu.

(AA)

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